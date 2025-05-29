«Смешно»: Собчак прокомментировала измазанные углем щёки главы Кузбасса

29 мая 2025, 15:51

Собчак назвала смешным видео главы Кузбасса с измазанными углем щеками

Илья Середюк, Антон Силуанов, Олег Белозеров (фото: Telegram@ilyaseredyuk)

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала видео губернатора Кузбасса Ильи Середюка, который с другими чиновниками вышел из шахты с измазанными углем щеками.





Ведущая рассказала, что увидела, как в Telegram-каналах «потешаются» над чиновниками, которые вышли к журналистам с чёрными лицами. Жители региона, увидев кадры, решили, что губернатор нарочно изрисовал себя углем с целью быть «ближе к народу».





«Выглядит это и правда смешно. Оказалось, что у шахтёров есть традиция — мазать щёки тем, кто впервые спустился в шахту. Так что чиновникам щёки измазали сами горняки. Получается, обвинение в позёрстве снимается. Но видео всё равно смешное», — поделилась мнением Собчак.