СМИ выяснили доход Сабурова в России после запрета на въезд

31 октября 2026, 16:00

Стендапер Сабуров заработал в РФ не меньше 6 млн руб после запрета на въезд

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram*/nurlan__saburov)

Комик Нурлан Сабуров заработал минимум шесть миллионов рублей в России после запрета на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.