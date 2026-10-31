СМИ выяснили доход Сабурова в России после запрета на въезд
Комик Нурлан Сабуров заработал минимум шесть миллионов рублей в России после запрета на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, двухэтажный дом в элитном ЖК «Новорижский» юморист вместе с женой превратил в инвестиционный проект. Коттедж сдается примерно за 800 тысяч рублей в месяц — в год недвижимость может приносить почти 10 миллионов рублей. Деньги, вероятно, переводят супруге, чтобы избежать сложностей. Кроме того, как пишут журналисты, недавно особняк хотели выкупить за 140-160 миллионов рублей, но Сабуров отказался.
В январе Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности РК также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
Ранее выдворенный из РФ стендапер признался, что провалил тест по русскому языку. Шоумен выступил в Дубайской опере.
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