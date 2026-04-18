София Ротару выложила фото покойной матери в ее день рождения
София Ротару впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками, чтобы почтить память матери.
В день рождения Александры Ивановны, которая ушла из жизни в 1997 году, певица опубликовала в соцсетях архивный снимок. Для 77-летней исполнительницы такие публикации уже стали традицией.
«День рождения мамы», — подписала фото артистка.Ранее звезда уже делилась снимками в память о супруге Анатолии Евдокименко в день его рождения. Брак Ротару с Евдокименко зарегистрировали в 1968 году, а в 1970-м у пары родился сын Руслан. Анатолий Кириллович скончался в 2002 году.