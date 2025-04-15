Солистка Artik & Asti Севиль прокомментировала слухи о своей беременности

Seville (Севиль Велиева) (Фото: Телеграм @seville_offi)
32-летняя солистка Artik & Asti Seville (Севиль Велиева) ответила на вопрос о своей беременности, сообщило издание «7 дней».
В апреле состоялась музыкальная премия, на которой певицу заметили в розовом блестящем платье в пол. Наряд Севиль подчеркнул округлившиеся формы, после чего в инфополе начали говорить о беременности артистки. Спустя несколько недель Севиль пришла на иное мероприятие, где она опровергла слухи.
На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять со счастливым событием, исполнительница коротко ответила: «Нет!».
На мероприятии Севль появилась в классическом костюме, надев белую рубашку и бабочку.
Стоит напомнить, весной 2024 года возлюбленный солистки Artik & Asti TONI сделал ей предложение руки и сердца.
Ранее Виталий Гогунский обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет.
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На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять со счастливым событием, исполнительница коротко ответила: «Нет!».
На мероприятии Севль появилась в классическом костюме, надев белую рубашку и бабочку.
Стоит напомнить, весной 2024 года возлюбленный солистки Artik & Asti TONI сделал ей предложение руки и сердца.
Ранее Виталий Гогунский обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет.
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Ольга Енгалычева