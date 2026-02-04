Соседов назвал Билана и Гагарину претендентами на премию «Грэмми»

04 февраля 2026, 17:21

Фото: iStock/Nagaiets

Среди современных российских исполнителей есть артисты, которые в своё время могли бы претендовать на премию «Грэмми». Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.





По мнению эксперта, в числе таких артистов — Дима Билан и Полина Гагарина. Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что сегодня они остаются востребованными, поскольку считаются одними из лучших вокалистов российской эстрады.



Говоря о Билане, критик подчеркнул, что у певца было очень много шансов прославиться в Голливуде после участия в международных проектах и победы на «Евровидении». По словам Соседова, артиста уже знали в Европе и США, однако он не стал развивать карьеру за рубежом и предпочёл работать для российской аудитории.



