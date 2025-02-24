Жила в квартире с тараканами после того, как похоронила всю семью: тяжелые испытания в жизни Веры Бурлаковой

Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Нахалёнок»)
В жизни актрисы Веры Бурлаковой было немало трагических моментов, но она всегда с улыбкой преодолевала все испытания, которые ей раз за разом подкидывала судьба. Оставшись одна, Вера Бурлакова оказалась в нищете, не могла передвигаться без посторонней помощи и страдала от серьёзных проблем со здоровьем. «Радио 1» расскажет, какой была её жизнь вне кино.
Детство и блокада Ленинграда
Прежде чем стать актрисой, Вера Бурлакова вместе с родителями пережила блокаду Ленинграда. В семнадцать лет она оказалась в осаждённом городе, где её жизнь висела на волоске. Однако благодаря взаимопомощи горожан, которые делились последними запасами еды, воды и тёплыми вещами, ей удалось выжить.
Спустя год военные эвакуировали Веру с родителями в Челябинск под звуки взрывов и автоматных очередей.
Начало творческого пути
В новом городе девушка устроилась на химический завод, работая по вечерам, а утром и днём училась игре на пианино в музыкальной школе.
В 1944 году её семья переехала в Москву, где отец получил работу. Вера поступила в педагогический институт, но спустя год забрала документы. Её судьбу изменил случай: после посещения театра к ней подошёл режиссёр Юрий Райзман и предложил поступить в театральный институт без экзаменов. Сначала девушка отказалась, но её мать настояла на том, что такой шанс нельзя упускать. Так Вера начала свой путь в искусстве.
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Дебют в кино и театр
В 1949 году Бурлакова дебютировала в кино. В том же году её приняли в труппу театра-киноактёра, где она играла преимущественно главные роли, а также пробовала себя в режиссуре. Однако в кинематографе её карьера складывалась сложнее: на протяжении одиннадцати лет ей доставались лишь крошечные эпизоды.
Только в 1960 году она исполнила главную роль в фильме «Нахалёнок». Хотя картина была успешной, актриса не стремилась к славе.
Личная жизнь и финансовые трудности
Её главным приоритетом была семья, которую она создала с актёром Александром Смирновым. Он стал её первой и единственной любовью — человеком, который поддерживал её в любых обстоятельствах и дарил чувство защищённости и счастья.
Несмотря на крепкие отношения, финансовая ситуация семьи оставалась непростой, особенно после рождения дочери Маши. Оба супруга снимались в культовых фильмах, таких как «Служебный роман», «Покровские ворота», «Верные друзья», «Вечный зов» и «Председатель», но их роли были эпизодическими, а значит, и гонорары скромными.
Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Верные друзья»)
В театре с зарплатами было ещё хуже. Они экономили на всём, выбирали самые дешёвые продукты, передвигались на общественном транспорте и откладывали деньги, чтобы порадовать дочь игрушками. Несмотря на материальные трудности, семья была счастлива.
Вера писала стихи о любви к родным и гордости за свою семью, а позже даже выпустила несколько сборников, хотя они не обрели популярности.
Работа в политике и трагедия
Жизнь семьи изменилась, когда Бурлакову назначили районным депутатом в сфере культуры. Её доходы выросли, но времени на близких стало катастрофически мало. Долгие рабочие дни сменялись поздними возвращениями домой, когда все уже спали. Со временем она пожалела, что слишком много внимания уделяла карьере.
В 1977 году её муж скончался от неизлечимой болезни. Вера тяжело переживала утрату, но не сломалась благодаря дочери. Мария поддерживала мать, не оставляя её в одиночестве. Ради неё Бурлакова вернулась к работе, но теперь уделяла семье больше времени.
Мария была для неё самым дорогим человеком. Потеря дочери в 2007 году стала для актрисы настоящим ударом. Маша ушла из жизни после тяжелой болезни.
Последние годы
После смерти Марии Вера Бурлакова замкнулась в себе и перестала выходить на сцену. Она жила в одиночестве, а со временем здоровье стало подводить: передвигаться самостоятельно она уже не могла.
Единственными, кто заботился о ней, были соседи, приносившие еду. Однако никто не обратился в социальные службы, и её квартира превратилась в антисанитарное жилище: женщина жила среди тараканов и мусора.
О её бедственном положении страна узнала только в 2013 году благодаря передаче Андрея Малахова. Лишь тогда социальные работники начали помогать актрисе. Они рассказывали, что квартира была в ужасном состоянии, а сама Бурлакова отказывалась её покидать, утверждая, что в этих стенах «живут» воспоминания о семье. На протяжении четырёх лет волонтёры ухаживали за ней, приносили еду, убирали жильё.
«Когда мы впервые открыли дверь в квартиру, стояла такая кошмарная вонь, что дышать было невозможно без специальных масок. Мы пытались уговорить Веру Николаевну продать квартиру и переехать в дом для престарелых, но она наотрез отказывалась», — рассказал один из работников.
В 2017 году в возрасте 93 года Веры Бурлаковой не стало. По её желанию, её похоронили рядом с мужем и дочерью.
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