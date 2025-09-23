Достижения.рф

Назван обладатель «Золотого мяча – 2025»

Футболист ПСЖ Усман Дембеле получил «Золотой мяч»
Фото: Усман Дембеле (РИА Новости / Нафис Сиразетдинов)

Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча – 2025». Нападающий ПСЖ получил эту престижную индивидуальную награду из рук легендарного бразильца Роналдиньо, пишет Telegram-канал Mash.



В борьбе за главный приз француз опередил Ламина Ямаля из испанской «Барселоны» и своего одноклубника Витинью.

Дембеле в 53 матчах забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Кроме того, он провел лучший сезон в истории клуба, завоевав трофеи Лиги 1, Кубка Франции, а также впервые для парижан Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Приз имени Льва Яшин, который вручают наиболее отличившимся вратарям, получил Джанлуиджи Доннарумма. К слову, прошлый сезон он также провел в составе ПСЖ, однако сейчас выступает за английский «Манчестер Сити».

Кроме того, трофей впервые вручили женщине. Его получила Ханна Хэмптон из лондонского «Челси».

