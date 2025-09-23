Назван обладатель «Золотого мяча – 2025»

23 сентября 2025, 00:06

Футболист ПСЖ Усман Дембеле получил «Золотой мяч»

Фото: Усман Дембеле (РИА Новости / Нафис Сиразетдинов)

Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча – 2025». Нападающий ПСЖ получил эту престижную индивидуальную награду из рук легендарного бразильца Роналдиньо, пишет Telegram-канал Mash.