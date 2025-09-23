Назван обладатель «Золотого мяча – 2025»
Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча – 2025». Нападающий ПСЖ получил эту престижную индивидуальную награду из рук легендарного бразильца Роналдиньо, пишет Telegram-канал Mash.
В борьбе за главный приз француз опередил Ламина Ямаля из испанской «Барселоны» и своего одноклубника Витинью.
Дембеле в 53 матчах забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Кроме того, он провел лучший сезон в истории клуба, завоевав трофеи Лиги 1, Кубка Франции, а также впервые для парижан Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Приз имени Льва Яшин, который вручают наиболее отличившимся вратарям, получил Джанлуиджи Доннарумма. К слову, прошлый сезон он также провел в составе ПСЖ, однако сейчас выступает за английский «Манчестер Сити».
Кроме того, трофей впервые вручили женщине. Его получила Ханна Хэмптон из лондонского «Челси».
