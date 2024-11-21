Актриса Немоляева почувствовала себя плохо на съёмках «Буратино»

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Советская и российская актриса Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино».
На съёмках картины она исполняет роль Тортиллы.
Народная артистка Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) Светлана Немоляева обратила внимание, что причина плохого самочувствия — мерцательная аритмия.
В августе 2024 года Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы. Актриса говорила о боли в сердце и слабости. Светлана Немоляева отказалась от госпитализации, но несколько дней она находилась под наблюдением работников медицинского учреждения.
В мае 2024 года актрису госпитализировали в столице из театра Маяковского — у неё обнаружили ковид. Светлана Немоляева должна была принять участие в спектакле «Бешеные деньги», но из-за жалоб артистки на боли в груди выступление отложили.
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Народная артистка Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) Светлана Немоляева обратила внимание, что причина плохого самочувствия — мерцательная аритмия.
В августе 2024 года Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы. Актриса говорила о боли в сердце и слабости. Светлана Немоляева отказалась от госпитализации, но несколько дней она находилась под наблюдением работников медицинского учреждения.
В мае 2024 года актрису госпитализировали в столице из театра Маяковского — у неё обнаружили ковид. Светлана Немоляева должна была принять участие в спектакле «Бешеные деньги», но из-за жалоб артистки на боли в груди выступление отложили.
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Ольга Енгалычева