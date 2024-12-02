«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Алла Пугачева теряет волосы
После эмиграции из России Алла Пугачева редко выходит на публику. Согласно слухам, певица прибегает к различным приемам, чтобы выглядеть моложе. Источники из окружения певицы утверждают, что она вынуждена носить парик даже во время сна.
«Пока ей еще есть, на что крепить шиньон. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», – заявил стилист Александр Данилов в беседе с изданием «Страсти».
По его словам, во время одной их съемок у примадонны едва не отпал клок накладных волос.
«Помню, еще до начала СВО корреспондент подснял ее на мероприятии и сказал: «Аллочка, у вас же сейчас отпадет прядь волос!» А она ответила: «Я старею — волосы летят», — рассказал Данилов.
Признания помощницы Аллы Пугачевой
Подруга и помощница Аллы Пугачевой Любовь Аксенова ранее рассказывала, что певица с молодости страдает от хронической подагры. На протяжении всей карьеры Пугачева выступала на каблуках, но из-за сильной боли ей приходилось делать перерывы, чтобы дать ногам отдохнуть.
«Мы заранее готовили холодную тряпку, обматывали ей ноги, и после этого она немного приходила в себя и снова выходила на сцену», — делилась Аксенова с «Московским комсомольцем».
Любовь почти всегда была рядом с Аллой Борисовной и знала о ее проблемах со здоровьем. По ее словам, певица никогда не жалела себя во время выступлений, несмотря на невыносимую боль. С годами состояние ног лишь ухудшилось.
Уже после того, как Алла Пугачева покинула Россию, в Сети появилось видео, на котором 74-летняя артистка выходит из монастыря с сыном Гарри. Она еле передвигалась, и, похоже, каждое движение давалось ей с трудом. Поклонники певицы обратили внимание на ее уставший и болезненный внешний вид.
«Она еле передвигает ноги», «Как с ней может жить Галкин?* Он же еще молод, а она мумия», — писали комментаторы.
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*Признан иноагентом в РФ