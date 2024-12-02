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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

Стилист Александр Данилов: Алла Пугачева лысеет и вынуждена спать в парике
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алла Пугачева сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. Примадонна даже якобы использует парик, чтобы сохранить подобающий внешний вид. Стилист Александр Данилов раскрыл некоторые подробности о том, на какие уловки вынуждена идти певица, чтобы выглядеть привлекательной для своего молодого супруга. Подробности — в материале «Радио 1».

Алла Пугачева теряет волосы


После эмиграции из России Алла Пугачева редко выходит на публику. Согласно слухам, певица прибегает к различным приемам, чтобы выглядеть моложе. Источники из окружения певицы утверждают, что она вынуждена носить парик даже во время сна.



«Пока ей еще есть, на что крепить шиньон. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», – заявил стилист Александр Данилов в беседе с изданием «Страсти».

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: соцсети)

По его словам, во время одной их съемок у примадонны едва не отпал клок накладных волос.

«Помню, еще до начала СВО корреспондент подснял ее на мероприятии и сказал: «Аллочка, у вас же сейчас отпадет прядь волос!» А она ответила: «Я старею — волосы летят», — рассказал Данилов.


Признания помощницы Аллы Пугачевой


Подруга и помощница Аллы Пугачевой Любовь Аксенова ранее рассказывала, что певица с молодости страдает от хронической подагры. На протяжении всей карьеры Пугачева выступала на каблуках, но из-за сильной боли ей приходилось делать перерывы, чтобы дать ногам отдохнуть.

«Мы заранее готовили холодную тряпку, обматывали ей ноги, и после этого она немного приходила в себя и снова выходила на сцену», — делилась Аксенова с «Московским комсомольцем».

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Любовь почти всегда была рядом с Аллой Борисовной и знала о ее проблемах со здоровьем. По ее словам, певица никогда не жалела себя во время выступлений, несмотря на невыносимую боль. С годами состояние ног лишь ухудшилось.

Уже после того, как Алла Пугачева покинула Россию, в Сети появилось видео, на котором 74-летняя артистка выходит из монастыря с сыном Гарри. Она еле передвигалась, и, похоже, каждое движение давалось ей с трудом. Поклонники певицы обратили внимание на ее уставший и болезненный внешний вид.

«Она еле передвигает ноги», «Как с ней может жить Галкин?* Он же еще молод, а она мумия», — писали комментаторы.

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*Признан иноагентом в РФ
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#стилист
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#шоу-бизнес
#статьи
Газманов заинтересовался нейросетями для создания музыки
Газманов: нейросети не заменят настоящих композиторов
02 декабря 2024, 11:34

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Народный артист России Олег Газманов считает, что нейросети не смогут заменить настоящих композиторов, так как искусственный интеллект не обладает разумом. Об этом он заявил на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». При этом, по его словам, он заинтересован техническими возможностями данного инструмента.
«Я не думаю, что настоящих композиторов и творческих людей он вытеснит, потому что это не разум, это сочетание различных музыкальных стилей», — отметил артист в беседе с NEWS.ru.
Газманов добавил, что нейросети — это полезный инструмент, который может помочь избавиться от нудной работы. В качестве примера он назвал производство демо, когда исполнитель тратит много времени на его создание перед тем, как продемонстрировать аранжировщику, в то время как искусственный интеллект позволяет быстро подготавливать предварительные версии композиций.

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Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста

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#молодёжь
#производство
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#искусственный интеллект
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Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста
01 декабря 2024, 17:58

Андрей Губин (Фото: скриншот передачи «Ты не поверишь»)

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Лиза» Андрей Губин не появлялся на большой сцене почти 20 лет. В августе этого года на фестивале «Новая волна» в Сочи Андрей Губин выступил перед публикой и у поклонников появилась надежда о возвращении звезды 90-х после многолетнего затишья. Однако, похоже, что ожидаемое возвращение снова откладывается, состояние российского певца резко ухудшилось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Неизлечимый диагноз


Андрей Губин достиг наибольшей популярности в девяностые и начале двухтысячных, когда практически каждая его новая песня мгновенно становилась хитом, а в расписании гастролей не было свободного места. В 2005 году артист прекратил выпускать новые треки и проводить концерты, а после и вовсе исчез из мира шоу-бизнеса. Из-за недосыпания, переутомления и хронического стресса у Андрея Губина случились проблемы со здоровьем. Артисту был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Губин испытывает постоянные боли в области головы.

Надежда на возвращение артиста


Андрей Губин (Фото: скриншот клипа «Девушки как звёзды»)


Андрей Губин проходил лечение в Германии и Израиле, обращался к китайской медицине и даже полежал в отделении депрессий психиатрической больницы. В феврале 2024 года Telegram-канал Shot писал, что Андрей Губин начал восстанавливаться и вскоре может вновь выйти на сцену. Согласно информации Shot, артист прошел полное медицинское обследование и результаты оказались обнадеживающими.

Этим летом певец прервал затворнический образ жизни и в первый раз за 20 лет вышел на сцену. На фестивале «Новая волна» артист был не один, а в сопровождении возлюбленной.

«Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает», - рассказал певец в интервью Woman.ru.

После «Новой волны» с певцом встречался композитор Игорь Крутой. Игорь Яковлевич был исполнен надежд и верил, что Губин вскоре снова привлечет внимание широкой аудитории и вернется на сцену.

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Андрей Губин сообщил об ухудшении самочувствия


Состояние Андрея Губина значительно ухудшилось. В интервью с Telegram-каналом Mash музыкант сообщил, что у него постоянно испытываются боли в лице и теле, поэтому его возвращение на сцену пока откладывается. Также артист рассказал, что вынужден был отклонить множество предложений выступать на корпоративах за значительные гонорары. Имеющиеся у артиста заболевание начало прогрессировать, появились проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Недуг мешает Губину вернуться на сцену в этом году.

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Old money Villa: дачная соседка Ротару в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
Mash: соседка Ротару по даче в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
01 декабря 2024, 17:05

Фото: istockphoto/utah778

Дачная соседка исполнительницы Софии Ротару в Крыму отсудила у нее 28 «квадратов» земли, пишет Mash. Авторы публикации отметили, что недвижимость хотели продать за 65 миллионов рублей, когда Ротару уехала за границу.
При продаже выяснилось, что певица «откромсала» у соседки указанную площадь, в этом году «квадраты» отсудили.

Теперь сыну знаменитости Владимиру Евдокименко предстоит вновь выходить на сделку. Покупателя при этом найти сложно, а ценник заоблачный. По словам соседей, Ротару не видели там примерно десять лет, однако все в ухоженном состоянии.

Ранее сообщалось, что София Ротару переписала недвижимость на своего сына.

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«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года
Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы Марины Федункив
01 декабря 2024, 15:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

На презентации клипа к песне «Черная пантера» Филипп Киркоров признался, что снова стал отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

29 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового клипа короля российской эстрады. Среди гостей на мероприятии присутствовали Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой и другие. В череде звездных лиц была замечена Марина Федункив, которая месяц назад родила первенца.

Раскрыт очередной секрет Федункив


Филипп Киркоров появился перерд журналистами в обществе новоиспеченной мамы Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына. Актриса поддержала Филиппа, со смехом намекнув, что папа он.

«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.

Таким образом, он дал понять как прессе, так и своим поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив.


Марина Федункив (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Тайная беременность звезды шоу Comedy Woman


Еще в августе 2024 года журналисты писали о беременности Марины Федункив. Но актриса тщательно скрывала свое интересное положение, доказательств беременности СМИ так и не нашли. Представители артистки вообще отрицали факт беременности звезды. Поэтому рождение ребенка 53-летней Мариной Федункив было шоком для публики.

Больше месяца скрывала рождение и пол ребенка


Новый член семьи Федункив появился на свет еще в октябре и только 21 ноября звезда юмористических шоу поделилась новостью с публикой. Актриса также рассказала, что родила самостоятельно и не обращалась к услугам суррогатной матери. Федункив отметила, что роды состоялись в России и ее муж был рядом в этот важный момент.

Марина Федункив не собирается приостанавливать свою карьеру из-за рождения ребенка, но намерена более тщательно подходить к выбору проектов. Артистка уже начала посещать светские мероприятия несмотря на то, что сама кормит новорожденного грудью. Поэтому поклонники звезды могут смело надеяться на скорое возвращение любимой артистки на экраны TV.

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#журналисты
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#звёзды
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#киркоров
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«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни
01 декабря 2024, 12:58

Софья Синицына (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса театра и кино Софья Синицына обращает на себя внимание публики не только на сцене, но и в социальных сетях. В этот раз актриса решила искать спутника жизни на просторах интернета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Софья Синицына известна публике по картинам «Магомаев», «Кухня-4», «Паук», «Цена иллюзий». В социальных сетях актрисы появился снимок с подписью «Свободна для свиданий». Тем не менее, не каждый сможет привлечь внимание Софьи — у нее есть довольно строгие требования к мужчине своей мечты.

«С вас: зарабатывать больше меня и щедрость, тотальная верность, возрастной ценз с 40 до бесконечности. С меня: отменное чувство юмора, качественный секс, перспектива красивых детей, контрамарки на премьеры. Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы приветствуются, Девы нет», — пишет Софья.

Отношения с актером сериала «Кухня»


Никита Тарасов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что у Софьи Синицыной личная жизнь никогда не была монотонной. В 2014 году актриса начала отношения с Никитой Тарасовым. Пара познакомилась на съемках сериала «Кухня». Актер, исполнявший роль кондитера по имени Луи, был старше Софьи на 15 лет. Головокружительный роман не закончился ничем серьезным и возлюбленные расстались.

Родила от сына Табакова


Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В 2017 году Софью стали часто замечать в компании с Павлом Табаковым. Тогда пара не показывала своих отношений, однако в 2020 году актриса родила от Павла дочь по имени Мия. В том же году, еще до рождения ребенка Павел и Софья решили не продолжать отношения. У журналистов появилась версия, объясняющая странное поведение пары. В СМИ пишут, что Табаков не является отцом ребенка. Некоторые издания подозревали тайного миллиардера отцом Мии.

Любовь с бывшими мужем Гагариной


Дмитрий Исхаков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Весной 2023 года Софья Синицына шокировала публику свадебной фотосессией с бывшим мужем Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков тоже был в числе возлюбленных Софьи. Только вот свадебная фотосессия была постановочной и отношения актрисы с креативным фотографом быстро закончились.

Развод Бондарчука с Андреевой


Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2024 году публика активно обсуждала роман Софьи Синицыной и Федора Бондарчука. Журналисты обвинили Софью в разладе отношений Бондарчука и Паулины Андреевой. Многие считают, что знаменитый режиссёр увлекся Синицыной во время съемок эротического сериала «Чистые».

Светские инсайдеры считают, что Софья может намеренно подогревать слухи о своей личной жизни, чтобы привлечь к себе внимание. Стоит отметить, что актриса уже имеет репутацию главной роковой женщины отечественного кино. Ясно одно, красивая талантливая актриса пока не нашла своего счастья, но мы все уверены, что оно ждет Софью впереди.

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#кино
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У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель
SHOT: У звезды «Границы» Симонова диагностировали гипертонию с поражением сердца
01 декабря 2024, 09:45

Владимир Симонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» Владимира Симонова обнаружена гипертоническая болезнь. У актера высокий риск инфаркта или остановки сердца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
64-летний артист обратился к врачам с жалобой на кашель. В процессе обследований медики диагностировали у него гипертонию с поражением сердца: нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

По данным источника, болезнь опасна тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Симонов продолжает заниматься творческой деятельностью — 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».

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#работа
#остановки
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София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать
Mash: София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму
01 декабря 2024, 09:18

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Следом за квартирой певица София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать за 3 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дом исполнительницы находится в поселке городского типа Никита. Он был куплен ещё в 1970-х годах. Однако после 2014 года Ротару перестала бывать там.

Отель расположен на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь с землёй под ним составляет 2041,5 квадрата.

Несколько лет назад певица пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. С тех пор она закрыта. Как и квартира, которую Ротару также хотела продать за 65 млн рублей, однако через время она переписала ее на сына.

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#юрист
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«Делала аборты, чтобы заботиться о других»: откровения бывшей домработницы Пугачевой, как сейчас живет Люся
30 ноября 2024, 17:09

Людмила Дороднова (Фото: скриншот телепередачи Андрей Малахов. Прямой эфир)

Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филлипа Киркорова скучает по покинувшей Россию примадонне и ее семье. Отъезд Пугачевой болезненно отразился на уже пожилой Людмиле Дородновой. Об этом поделился с журналистами NEWS.ru Александр Матвеев. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Певец Александр Матвеев давно поддерживает теплые отношения с бывшей звездной домработницей Людмилой Дородновой, больше известной всем как Люся.

«Люся частенько звонит мне и переживает: как там Алла, Кристина, дети? Она ведь была членом семьи. Сейчас живет одна, на пенсии, ей уже за 80», — рассказывает Матвеев NEWS.ru.

Семья Пугачевой стала для Людмилы Дородновой родной, несмотря на то, что после развода Людмила осталась работать у Филлипа Киркорова.

В домработницы попала случайно


Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)


Молодая Дороднова была большой поклонницей Тамары Миансаровой и часто посещала ее концерты. Однажды ей удалось попасть в гримерку артистки, где та предложила ей стать ее домработницей. Дороднова тогда еще и готовить толком не умела, но на предложение согласилась. С 1964 года по 1979 Людмила помогала по хозяйству Клавдии Шульженко и Ларисе Мондрус.

В 1979 Доронина стала работать на Аллу Пугачеву. На глазах Люси развивались романы примадонны, случались громкие скандалы и росла Кристина. Дороднова проработала в доме примадонны до развода Пугачевой с Киркоровым в 2005 году. После Филипп настоял, чтобы Люся осталась работать у него. В 2020 году Киркоров уволил Людмилу Дороднову, объяснив это тем, что больше не хотел заставлять прислуживать себе даму преклонного возраста. На тот момент Люсе уже было 79 лет.

Посвятила всю себя работе


Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)


Звездная домработница всегда была увлечена проблемами семей, в которых работала. Времени на личную жизнь совсем не оставалось. Один раз женщина была замужем. Но брак был не долгим из-за того, что она постоянно проживала в доме примадонны. Люся всю себя посвятила работе, исключением не стали даже дети.

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«Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная от Тамары Миансаровой и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью. Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла», — признавалась она на ток-оу Андрея Малахова.

Сейчас Людмила Дороднова не работает, так сказать, ушла на засуженную пенсию. Живет звездная домработница в однокомнатной квартира на юго-востоке Москвы. Та жизнь, ради которой Люся отказалась от всего, осталась далеко позади. Остается только вспоминать и скучать по семье, частью которой она долгое время была.

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Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского
30 ноября 2024, 14:06

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

С момента смерти отца «Ералаша» Бориса Грачевского прошло уже почти четыре года. Руководитель детского юмористического журнала не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции и скончался на 72 году жизни. От последнего брака у знаменитого режиссёра осталась жена Екатерина Белоцерковская и сын, которому на момент смерти отца, еще не исполнился год. Как сейчас живет семья Грачевского расскажет «Радио 1».

Настоящее счастье с третьей женой


До встречи с Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский был дважды женат. Первая свадьба режиссера была в 1972 году с Галиной Яковлевной. От этого брака у Грачевского осталось 2 детей: Первенец Максим и дочка Ксения. Борис прожил с Галиной 35 лет в браке, после чего решил расстаться с супругой.
Борис Грачевский и Анна Панасенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Второй женой Грачесвкого стала 24-летняя Анна Панасенко. Их брак продлился с 2010 по 2014 год. От Анны у мэтра появилась дочь Василиса. Журналисты писали, что второй брак отца «Ералаша» распался из-за измен жены.

С Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на фестивале «Улыбнись, Россия». На тот момент Екатерине было 31 и разница в возрасте с Борисом составляла 35 лет. Но именно она смогла сделать Грачесвкого по-настоящему счастливым.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Я счастлив, потому что у меня потрясающая жена, которая удивительно талантливый человек. Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней», — делился с журналистами Борис Грачесвкий.
Через три года после свадьбы супруги приняли решение стать родителями, и 8 апреля 2020 года у них родился сын Филипп. К сожалению, режиссер не дожил до первого дня рождения своего сына и 36-летняя Екатерина оказалась одна с 9-месячным ребенком на руках.

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Сложности с наследством


Всего претендентов на имущество создателя «Ералаша» было четверо: супруга Екатерина Белоцерковская и их общий сын Филипп, а также дочь Василиса от второго брака и Ксения от первого. Старший сын не стал вступать в наследство после смерти отца.

Борис Грачевский и Василиса Грачевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В наследственном списке значатся трехкомнатная квартира в Москве, дом за городом и доля в «Ералаше». Все наследники — вдова и дети Грачевского — получили равные доли во всех объектах, кроме квартиры. Это связано с тем, что Борис Грачевский и его вторая супруга Анна заключили брачный договор, но не зарегистрировали его в Росреестре.

С «Ералашем» все оказалось значительно сложнее. Детский юмористический журнал принадлежал Борису Юрьевичу на 49%. Кроме того, при жизни Грачевский взял в долг у своей же компании 10 млн рублей на десять лет под проценты. Так как наследники получают не только денежные средства и недвижимость покойного, но и его долги, Екатерине Белоцерковской и Ксении Грачевской необходимо было выплатить задолженность перед компанией.

Суд постановил, что вдова продюсера и его старшая дочь Ксения обязаны выплатить долг в размере 15 миллионов рублей. Так как у Белоцерковской не было необходимой суммы, вторая наследница решила погасить задолженность в обмен на долю в бизнесе. В ноябре 2023 года дочь мэтра стала совладелицей «Ералаша», ей принадлежит 12,49% бизнеса. Такая же доля досталась Белоцерковской и ее сыну. Но оформление документов еще не окончено. Екатерина, до момента возможности выкупа, отдает свою долю дочери Гречевского, но вот долю сына Филиппа передавать его сестре не хочет.

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Как сейчас живет третья жена Грачевского


Жизнь за городом с уже подросшим ребенком стала не совсем удобной и Екатерина Белоцерковская вместе с сыном переехала в Москву. Кроме того, загородный дом, где Екатерина проживала со своим мужем, был наполнен тяжелыми воспоминаниями.

Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он. Я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву», — рассказывает Екатерина кориспондентами MK.ru.

Сейчас вдова Грачевского много времени уделяет воспитанию сына и планирует отдать его в еврейскую школу. Вопреки всем слухам о меркантильности брака с Борисом Грачевским, Екатерина остается ему верной. У Белоцерковской есть желание родить дочь покойному мужу. Препятствий для этого нет, его биоматериал хранится в Израиле.

«Это моя история. Если я пойду на это, все увидят», — делится Екатерина Белоцерковская в разговоре Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

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