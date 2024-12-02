«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Лиза» Андрей Губин не появлялся на большой сцене почти 20 лет. В августе этого года на фестивале «Новая волна» в Сочи Андрей Губин выступил перед публикой и у поклонников появилась надежда о возвращении звезды 90-х после многолетнего затишья. Однако, похоже, что ожидаемое возвращение снова откладывается, состояние российского певца резко ухудшилось. Подробности читайте в материале «Радио 1».