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Способность «прокормить» и квартира в Алма-Ате: новые требования Веры Брежневой к мужчинам и поиск покровителя в Узбекистане

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

После громкого развода с Константином Меладзе имя Веры Брежневой снова не сходит с первых полос таблоидов. Расставание с продюсером стало не только эмоциональным испытанием, но и толчком для певицы к новым амбициозным целям. Подробнее о жизни певицы в материале «Радио 1».
По всей видимости, Брежнева намерена не просто устроить личную жизнь, а найти спутника, который станет для нее не только опорой, но и финансовым гарантом прежнего уровня комфорта. Требования артистки впечатляют: стабильное материальное положение, наличие недвижимости и готовность обеспечивать роскошный образ жизни.

Певица не скрывает своих намерений даже на публике. Так, во время недавнего концерта в Казахстане, приняв предложение руки и сердца прямо со сцены, она первым делом поинтересовалась у поклонника: есть ли у него квартира и бизнес в Алма-Ате, и сможет ли он ее «прокормить». Подобный инцидент случился и ранее в Узбекистане, где артистка буквально объявила кастинг на потенциального мужа. Эти эпизоды вызывают у публики противоречивые эмоции: одни видят в поведении Брежневой проявление отчаяния, другие — расчетливость и стратегический подход к выбору партнера.

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

С каждым подобным эпизодом становится очевидно: Вера не собирается останавливаться и продолжает активно строить планы на обеспеченное будущее, где романтика — лишь приятное дополнение к материальной стабильности.

Личная жизнь на фоне карьеры


Карьерный путь Брежневой всегда сопровождался яркими романами. Известно, что музыкальная карьера певицы во многом строилась на сочетании эффектной внешности и поддержки состоятельных мужчин. Вера долгое время была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который не жалел средств на продвижение супруги. Однако приоритеты певицы были сосредоточены больше на карьере, чем на семье. Частые гастроли и напряженный график приводили к конфликтам и в итоге стали одной из причин развода.

После расставания с Киперманом Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, тогда еще женатым. Их отношения долго оставались в тени, но в 2013 году композитор развелся и официально связал свою жизнь с Верой. Однако и этот союз не выдержал испытания временем.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

Слухи о прошлом и новые скандалы


Имя Брежневой не раз становилось объектом скандальных разоблачений. Так, телеведущая Виктория Боня утверждала, что Вера ранее предлагала платные встречи за баснословные суммы. Позже появились слухи о якобы непростом прошлом певицы в родном Каменском. Эти откровения вызвали бурю обсуждений и серьезный удар по репутации артистки.

В браке с Меладзе певица на время отступила от провокационного имиджа, однако после развода вновь вернулась к активному поиску состоятельных ухажеров.

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Новые романы и поиски принца


После разрыва с Меладзе Брежневой приписывали отношения с несколькими мужчинами. Среди возможных избранников назывались руководитель одного из французских банков Роман Бунич и 28-летний модель Иван Козак. Однако ни один из этих романов, судя по всему, не привел к серьезным отношениям.

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Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
12 мая 2025, 14:03

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте обратилась к Алле Пугачёвой в День матери. Пост с поздравлением певица опубликовала в своём личном блоге.
Артистка поделилась с поклонниками архивным снимком с известной мамой и обратилась к ней, подписав пост: «С Днем Матери». Также Орбакайте добавила эмоджи сердечка и букета тюльпанов.

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Напомним, что недавно Орбакайте попала в непростую ситуацию – власти Латвии запретили артистке въезд в страну. Из-за этого у певицы отменился концерт, назначенный на июнь. Также известно, что у Кристины в стране имеется недвижимость, якобы подаренная Борисом Моисеевым. Теперь элитную квартиру в Юрмале могут конфисковать.

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«Артистичная малышка»: изменившаяся за границей дочь Лолиты позабавила поклонников матери
12 мая 2025, 13:47

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

На майские праздники певица Лолита Милявская улетела к дочери, которая живет с бабушкой в Болгарии. Артистка вышла на связь с фолловерами и призналась, что они с Евой чудесно проводят время вместе.
Дочь исполнительницы хита «На Титанике» любит петь. Но Еве по душе не классика или поп-музыка, а шансон. Видео с исполнением одной из композиций Милявская записала на камеру. Ева восхитила свою знаменитую маму и пользователей Сети.

«Лолита, вам обязательно нужно спеть вместе! Доча такая манерная, особенная, очень приятно ее слушать!», «Ева такая позитивная и юморная», «Как она кайфует, когда поет», «Репертуар что надо», «У нее отличное чувство юмора. Вся в маму», «Умничка! Легкая, добрая, искренняя», «Артистичная малышка», — обратили внимание подписчики артистки.

Напомним, после «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности. В апреле состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде.

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#певица
#песня
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«Нужно покаяться на всю страну»: Бородин возмутился участием Арбениной в патриотическом спектакле Михалкова
Виталий Бородин призвал «покаяться» зарабатывающую в Россию Диану Арбенину
12 мая 2025, 13:36

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о сообщениях о возвращении Дианы Арбениной в Россию после «отмены». В своём Telegram-канале он возмутился, что не поддерживающая Россию певица выступила в театре Никиты Михалкова в Москве, и привал её «покаяться» перед россиянами.
Недавно сообщалось, что 9 мая в столичном театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» покажут патриотический спектакль «Минуту назад», сценарий которого основан на произведениях советских поэтов-фронтовиков. Одну из ролей в нём сыграет Диана Арбенина, приглашение которой Михалков назвал «абсолютно правильным». Также режиссёр назвал певицу «хорошей драматической актрисой».

Новость об участии Арбениной в спектакле, посвящённом Великой Отечественной войне, возмутила Бородина, который заявил, что певица должна «покаяться» перед народом, прежде чем выходить на российскую сцену.

«Честно, для меня непонятна позиция Никиты Сергеевича. А вот позиция Арбениной – ясная и чёткая. <…> Может быть, сначала нужно, чтобы она покаялась на всю страну, а потом будем её обелять?», – написал политик.
Напомним, что солистка группы «Ночные снайперы» неоднократно попадала в скандалы, связанные с её позицией относительно СВО и России в целом. Арбенина не поддержала страну в тяжёлое время, но продолжила планировать концерты на Родине. В последние несколько лет было отменено множество концертов певицы после возмущения публики и общественников. А Виталий Бородин ещё в 2023 году призывал запретить артистке зарабатывать в России.

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Громкие романы, обвинения в нанесении телесных повреждений и неизлечимая болезнь певицы: ​Виктории Дайнеко — 38 лет
12 мая 2025, 13:10

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

Сегодня, 12 мая, российская исполнительница и актриса Виктория Дайнеко празднует свой 38-й день рождения. Широкая публика узнала о восходящей звезде благодаря легендарной «Фабрике звёзд» в 2004 году. Долгое время артистка пыталась устроить свою личную жизнь с известными музыкантами, но отношения явно не задались. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

Виктория Дайнеко появилась на свет 12 мая 1987 года в населённом пункте Кировский, который находится в Талды-Курганской области Казахстана. Мама будущей певицы была по образованию математиком и работала в сфере программирования, а отец — трудился там, где лучше платили, в разное время он работал дальнобойщиком, строителем и даже диджеем.

Когда маленькой Виктории исполнился год, семья переехала в Якутию, где и прошло все детство артистки. В раннем детстве Дайнеко проявила склонность к творчеству, и уже в пятилетнем возрасте родители отдали её в театрально-балетную студию «Алмазы Якутии», где она обучалась танцам, актёрскому мастерству и музыке. В школьные годы девочка стала солисткой группы «Атас», а затем начала выступать в составе эстрадного коллектива.

Помимо занятий музыкой, Виктория также изучала английский и испанский языки и публиковала свои статьи в школьной газете. Многие ей пророчили карьеру журналиста, но певица пошла совсем по иному пути. Еще в 14 лет Дайнеко записала видеокассету со своими выступлением и направила ее на кастинг «Фабрики звезд». Ответа она тогда не получила, а когда пришло время выбирать будущую профессию, Виктория решила поступать на факультет иностранных языков Московского авиационного института.

Фабрика звезд


Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

Студентка авиационного института поселилась недалеко от Останкино, где вскоре и начался кастинг на пятый сезон «Фабрики звезд».

«В один из дней я ехала из университета с мамой на троллейбусе. Я оборачиваюсь и вижу гигантскую очередь и понимаю, что это тот самый кастинг на «Фабрику». Подумала: завтра как раз выходной, и я смогу попасть туда. Я позвонила подружке из Мирного, которая тоже училась в Москве, и сказала: «Ян, пойдём вместе», — цитирует Дайнеко издание 78.ru.

На прослушивании на Викторию Дайнеко обратила внимание Алла Пугачева и дала добро на участие конкурсантки в шоу. На «Фабрике звезд» Виктория много работала и смогла сначала выйти в фавориты. По итогу певица выиграла финал и получила квартиру в Москве.

Творческий путь после шоу


Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

После участия в проекте «Фабрика звёзд» Игорь Матвиенко стал продюсером певицы. Он планировал создать музыкальный коллектив, в котором могла бы выступать Виктория. Однако этому не суждено было сбыться, поскольку хит певицы «Я просто сразу от тебя уйду» возглавил хит-парад на «Русском радио». Таким образом, сольная карьера Дайнеко начала стремительно развиваться.

В начале 2007 года Дайнеко записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» — «Фильм не о любви». В том же 2007 году она приняла участие в шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Их дуэт вышел в финал. По итогам этого сотрудничества певица записала песню «Иголка».

В 2008 году Виктория выпустила свой первый сольный альбом, в котором были собраны все хиты исполнительницы. В 2009 году Дайнеко стала участницей шоу «Две звезды», где вместе с актёром Александром Олешко заняла почётное третье место.

После певица успешно пробовала себя в роли актрисы озвучивания в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» и «Тролли», а также принимала участие в проекте «Фабрика звёзд. Возвращение», в котором соревновались бывшие участники «Фабрики звёзд» разных сезонов.

В 2011 году Дайнеко снялась в фильме «Всё включено». А в 2012 году она появилась в известной кинокартине «Золушка», кроме того, она играла саму себя в сериале «Счастливы вместе».


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Личная жизнь


Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

В начале своей карьеры Виктория Дайнеко пыталась устроить свою личную жизнь с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Фабричный роман длился порядка полугода и отразился в творчестве певицы в виде песни «Я просто сразу от тебя уйду».

В 2011 году Виктория начала встречаться с певцом Алексеем Воробьёвым. В то время многие считали, что это был лишь пиар-ход, но певица всегда говорила о том, что их отношения были искренними. Однако, несмотря на это, пара рассталась в 2012 году.

Спустя два года Дайнеко на съемках клипа познакомилась с отцом своего будущего ребенка — 20-летним барабанщиком Дмитрием Клейманом. Свадьбу пара сыграла в апреле 2015 года, а уже в октябре певица родила дочку Елизавету.

После рождения ребенка отношения в семье начали портиться, пара на время перестала жить вместе, а в 2017 году последовал развод. За это время Дмитрий успел обвинить Викторию в том, что она причиняла ему телесные повреждения, что самой собой Дайнеко опровергла.

Бракоразводный процесс был трудным, пара долго судилась по поводу алиментов. И даже после развода супруг не спешил платить положенные ребенку деньги, за что в 2022 году последовала еще одна череда судов, в которой суд стал на сторону певицы. Кроме того, дочка отказалась от фамилии отца и теперь гордо называет себя Дайнеко.

«Я была уверена, что Клейман ей подходит больше, это очень красивая фамилия, складно звучала. Но она долгое время говорила: «Почему вы все Дайнеко, а я Клейман? Почему вы родились в Казахстане, а я в Москве?» Ей хотелось быть в семье. Так как она больше всего времени проводит со мной и моими родителями, конечно, чувствовала, что отличается. Она спросила у папы, не против ли он. Тот сначала был не очень за, но, когда нам нужно было найти компромисс в делах об алиментах, он согласился», — цитирует певицу starhit.ru.

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Дайнеко сейчас


Виктория Дайнеко и Беркели Овезон (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

В 2022 году певица поделилась с публикой о наличии у нее аутоиммунного заболевания.

«Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты, вложенные в лекарства, врачей — от русских, немецких до китайских, просто в попытки докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтобы его просто-напросто остановить. Стресс (причём любой, от гипер-радости до внезапной печали) вызывает рецидив. Да, с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 лет. Единственные почти два года ремиссии подарила мне беременность и кормление, но потом это закончилось и началась снова борьба самой с собой», — цитирует Дайнеко издание thevoicemag.ru.

В апреле текущего года Виктория Дайнеко вновь связала себя узами брака с предпринимателем Беркели Овезоном. Супруги планируют провести медовый месяц в России, а Виктория тем временем продолжит работу над новыми композициями.

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«У нас был один случай интима»: мать внебрачного сына Никаса Сафронова раскрыла скандальную правду
Жительница Литвы заявила, что родила сына от Никаса Сафронова
12 мая 2025, 13:10

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Пресненский районный суд начал рассмотрение дела об установлении отцовства. Ответчиком выступает Сафронов, а истцом — его предполагаемый сын Вакарис Гибас. Первые заседания по делу запланированы на сегодня, 12 мая.
Вакарис и его мать, Дайнона, являются уроженцами Литвы. Она поделилась, что долгое время сын считал, что его отцом является другой человек, и только пять лет назад женщина раскрыла ему правду. После этого Вакарис выразил желание наладить контакт с отцом, чтобы узнать больше о своей семье. В течение этого времени он отправлял Сафронову сообщения в социальных сетях, поздравляя его с днем рождения, но не получал ответа. В итоге Вакарис решил обратиться в суд для официального установления родственных связей с известным народным художником России.

Дайнона также рассказала, что познакомилась с Сафроновым в Литве.
«Мы встретились на комбинате Linas, где Сафронов организовал свою первую выставку, а я работала среди художников. В течение шести лет мы общались, были только друзьями, но случился один интимный момент... Никас покинул Литву в 1983 году, а Вакарис появился на свет в 1984-м. Он — его первый сын», — поделилась Дайнона.

В 1999 году женщина с ребенком переехала в Великобританию, а недавно вернулась в Литву и обосновалась в Клайпеде, в то время как сын остался жить и работать в Лондоне.

«Вакарис хотел встретиться со своим отцом и братьями, узнать о своей семье и возможных генетических заболеваниях. Это его законное право», — цитирует «СтарХит» художницу.

Никас Степанович отцовство не признает.

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