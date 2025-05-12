Способность «прокормить» и квартира в Алма-Ате: новые требования Веры Брежневой к мужчинам и поиск покровителя в Узбекистане

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)
После громкого развода с Константином Меладзе имя Веры Брежневой снова не сходит с первых полос таблоидов. Расставание с продюсером стало не только эмоциональным испытанием, но и толчком для певицы к новым амбициозным целям. Подробнее о жизни певицы в материале «Радио 1».
По всей видимости, Брежнева намерена не просто устроить личную жизнь, а найти спутника, который станет для нее не только опорой, но и финансовым гарантом прежнего уровня комфорта. Требования артистки впечатляют: стабильное материальное положение, наличие недвижимости и готовность обеспечивать роскошный образ жизни.
Певица не скрывает своих намерений даже на публике. Так, во время недавнего концерта в Казахстане, приняв предложение руки и сердца прямо со сцены, она первым делом поинтересовалась у поклонника: есть ли у него квартира и бизнес в Алма-Ате, и сможет ли он ее «прокормить». Подобный инцидент случился и ранее в Узбекистане, где артистка буквально объявила кастинг на потенциального мужа. Эти эпизоды вызывают у публики противоречивые эмоции: одни видят в поведении Брежневой проявление отчаяния, другие — расчетливость и стратегический подход к выбору партнера.
С каждым подобным эпизодом становится очевидно: Вера не собирается останавливаться и продолжает активно строить планы на обеспеченное будущее, где романтика — лишь приятное дополнение к материальной стабильности.
Карьерный путь Брежневой всегда сопровождался яркими романами. Известно, что музыкальная карьера певицы во многом строилась на сочетании эффектной внешности и поддержки состоятельных мужчин. Вера долгое время была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который не жалел средств на продвижение супруги. Однако приоритеты певицы были сосредоточены больше на карьере, чем на семье. Частые гастроли и напряженный график приводили к конфликтам и в итоге стали одной из причин развода.
После расставания с Киперманом Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, тогда еще женатым. Их отношения долго оставались в тени, но в 2013 году композитор развелся и официально связал свою жизнь с Верой. Однако и этот союз не выдержал испытания временем.
Имя Брежневой не раз становилось объектом скандальных разоблачений. Так, телеведущая Виктория Боня утверждала, что Вера ранее предлагала платные встречи за баснословные суммы. Позже появились слухи о якобы непростом прошлом певицы в родном Каменском. Эти откровения вызвали бурю обсуждений и серьезный удар по репутации артистки.
В браке с Меладзе певица на время отступила от провокационного имиджа, однако после развода вновь вернулась к активному поиску состоятельных ухажеров.
После разрыва с Меладзе Брежневой приписывали отношения с несколькими мужчинами. Среди возможных избранников назывались руководитель одного из французских банков Роман Бунич и 28-летний модель Иван Козак. Однако ни один из этих романов, судя по всему, не привел к серьезным отношениям.
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Певица не скрывает своих намерений даже на публике. Так, во время недавнего концерта в Казахстане, приняв предложение руки и сердца прямо со сцены, она первым делом поинтересовалась у поклонника: есть ли у него квартира и бизнес в Алма-Ате, и сможет ли он ее «прокормить». Подобный инцидент случился и ранее в Узбекистане, где артистка буквально объявила кастинг на потенциального мужа. Эти эпизоды вызывают у публики противоречивые эмоции: одни видят в поведении Брежневой проявление отчаяния, другие — расчетливость и стратегический подход к выбору партнера.
Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)
С каждым подобным эпизодом становится очевидно: Вера не собирается останавливаться и продолжает активно строить планы на обеспеченное будущее, где романтика — лишь приятное дополнение к материальной стабильности.
Личная жизнь на фоне карьеры
Карьерный путь Брежневой всегда сопровождался яркими романами. Известно, что музыкальная карьера певицы во многом строилась на сочетании эффектной внешности и поддержки состоятельных мужчин. Вера долгое время была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который не жалел средств на продвижение супруги. Однако приоритеты певицы были сосредоточены больше на карьере, чем на семье. Частые гастроли и напряженный график приводили к конфликтам и в итоге стали одной из причин развода.
После расставания с Киперманом Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, тогда еще женатым. Их отношения долго оставались в тени, но в 2013 году композитор развелся и официально связал свою жизнь с Верой. Однако и этот союз не выдержал испытания временем.
Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)
Слухи о прошлом и новые скандалы
Имя Брежневой не раз становилось объектом скандальных разоблачений. Так, телеведущая Виктория Боня утверждала, что Вера ранее предлагала платные встречи за баснословные суммы. Позже появились слухи о якобы непростом прошлом певицы в родном Каменском. Эти откровения вызвали бурю обсуждений и серьезный удар по репутации артистки.
В браке с Меладзе певица на время отступила от провокационного имиджа, однако после развода вновь вернулась к активному поиску состоятельных ухажеров.
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Новые романы и поиски принца
После разрыва с Меладзе Брежневой приписывали отношения с несколькими мужчинами. Среди возможных избранников назывались руководитель одного из французских банков Роман Бунич и 28-летний модель Иван Козак. Однако ни один из этих романов, судя по всему, не привел к серьезным отношениям.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова