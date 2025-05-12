Громкие романы, обвинения в нанесении телесных повреждений и неизлечимая болезнь певицы: ​Виктории Дайнеко — 38 лет

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
Сегодня, 12 мая, российская исполнительница и актриса Виктория Дайнеко празднует свой 38-й день рождения. Широкая публика узнала о восходящей звезде благодаря легендарной «Фабрике звёзд» в 2004 году. Долгое время артистка пыталась устроить свою личную жизнь с известными музыкантами, но отношения явно не задались. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
Виктория Дайнеко появилась на свет 12 мая 1987 года в населённом пункте Кировский, который находится в Талды-Курганской области Казахстана. Мама будущей певицы была по образованию математиком и работала в сфере программирования, а отец — трудился там, где лучше платили, в разное время он работал дальнобойщиком, строителем и даже диджеем.
Когда маленькой Виктории исполнился год, семья переехала в Якутию, где и прошло все детство артистки. В раннем детстве Дайнеко проявила склонность к творчеству, и уже в пятилетнем возрасте родители отдали её в театрально-балетную студию «Алмазы Якутии», где она обучалась танцам, актёрскому мастерству и музыке. В школьные годы девочка стала солисткой группы «Атас», а затем начала выступать в составе эстрадного коллектива.
Помимо занятий музыкой, Виктория также изучала английский и испанский языки и публиковала свои статьи в школьной газете. Многие ей пророчили карьеру журналиста, но певица пошла совсем по иному пути. Еще в 14 лет Дайнеко записала видеокассету со своими выступлением и направила ее на кастинг «Фабрики звезд». Ответа она тогда не получила, а когда пришло время выбирать будущую профессию, Виктория решила поступать на факультет иностранных языков Московского авиационного института.
Фабрика звезд
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
Студентка авиационного института поселилась недалеко от Останкино, где вскоре и начался кастинг на пятый сезон «Фабрики звезд».
«В один из дней я ехала из университета с мамой на троллейбусе. Я оборачиваюсь и вижу гигантскую очередь и понимаю, что это тот самый кастинг на «Фабрику». Подумала: завтра как раз выходной, и я смогу попасть туда. Я позвонила подружке из Мирного, которая тоже училась в Москве, и сказала: «Ян, пойдём вместе», — цитирует Дайнеко издание 78.ru.
На прослушивании на Викторию Дайнеко обратила внимание Алла Пугачева и дала добро на участие конкурсантки в шоу. На «Фабрике звезд» Виктория много работала и смогла сначала выйти в фавориты. По итогу певица выиграла финал и получила квартиру в Москве.
Творческий путь после шоу
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
После участия в проекте «Фабрика звёзд» Игорь Матвиенко стал продюсером певицы. Он планировал создать музыкальный коллектив, в котором могла бы выступать Виктория. Однако этому не суждено было сбыться, поскольку хит певицы «Я просто сразу от тебя уйду» возглавил хит-парад на «Русском радио». Таким образом, сольная карьера Дайнеко начала стремительно развиваться.
В начале 2007 года Дайнеко записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» — «Фильм не о любви». В том же 2007 году она приняла участие в шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Их дуэт вышел в финал. По итогам этого сотрудничества певица записала песню «Иголка».
В 2008 году Виктория выпустила свой первый сольный альбом, в котором были собраны все хиты исполнительницы. В 2009 году Дайнеко стала участницей шоу «Две звезды», где вместе с актёром Александром Олешко заняла почётное третье место.
После певица успешно пробовала себя в роли актрисы озвучивания в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» и «Тролли», а также принимала участие в проекте «Фабрика звёзд. Возвращение», в котором соревновались бывшие участники «Фабрики звёзд» разных сезонов.
В 2011 году Дайнеко снялась в фильме «Всё включено». А в 2012 году она появилась в известной кинокартине «Золушка», кроме того, она играла саму себя в сериале «Счастливы вместе».
Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
Личная жизнь
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
В начале своей карьеры Виктория Дайнеко пыталась устроить свою личную жизнь с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Фабричный роман длился порядка полугода и отразился в творчестве певицы в виде песни «Я просто сразу от тебя уйду».
В 2011 году Виктория начала встречаться с певцом Алексеем Воробьёвым. В то время многие считали, что это был лишь пиар-ход, но певица всегда говорила о том, что их отношения были искренними. Однако, несмотря на это, пара рассталась в 2012 году.
Спустя два года Дайнеко на съемках клипа познакомилась с отцом своего будущего ребенка — 20-летним барабанщиком Дмитрием Клейманом. Свадьбу пара сыграла в апреле 2015 года, а уже в октябре певица родила дочку Елизавету.
После рождения ребенка отношения в семье начали портиться, пара на время перестала жить вместе, а в 2017 году последовал развод. За это время Дмитрий успел обвинить Викторию в том, что она причиняла ему телесные повреждения, что самой собой Дайнеко опровергла.
Бракоразводный процесс был трудным, пара долго судилась по поводу алиментов. И даже после развода супруг не спешил платить положенные ребенку деньги, за что в 2022 году последовала еще одна череда судов, в которой суд стал на сторону певицы. Кроме того, дочка отказалась от фамилии отца и теперь гордо называет себя Дайнеко.
«Я была уверена, что Клейман ей подходит больше, это очень красивая фамилия, складно звучала. Но она долгое время говорила: «Почему вы все Дайнеко, а я Клейман? Почему вы родились в Казахстане, а я в Москве?» Ей хотелось быть в семье. Так как она больше всего времени проводит со мной и моими родителями, конечно, чувствовала, что отличается. Она спросила у папы, не против ли он. Тот сначала был не очень за, но, когда нам нужно было найти компромисс в делах об алиментах, он согласился», — цитирует певицу starhit.ru.
Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми
Дайнеко сейчас
Виктория Дайнеко и Беркели Овезон (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
В 2022 году певица поделилась с публикой о наличии у нее аутоиммунного заболевания.
«Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты, вложенные в лекарства, врачей — от русских, немецких до китайских, просто в попытки докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтобы его просто-напросто остановить. Стресс (причём любой, от гипер-радости до внезапной печали) вызывает рецидив. Да, с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 лет. Единственные почти два года ремиссии подарила мне беременность и кормление, но потом это закончилось и началась снова борьба самой с собой», — цитирует Дайнеко издание thevoicemag.ru.
В апреле текущего года Виктория Дайнеко вновь связала себя узами брака с предпринимателем Беркели Овезоном. Супруги планируют провести медовый месяц в России, а Виктория тем временем продолжит работу над новыми композициями.
Читайте также:
Анна Заворотнюк показала доставшийся от мамы загородный дом
Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица
Елена Перминова рассказала об отношениях с бывшим мужем и молодым возлюбленным
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова