Стал известен аппетитный райдер Максима Галкина* за рубежом
В райдере юмориста Максима Галкина* для зарубежных гастролей значатся блюда русской кухни. Об этом сообщает издание «Абзац».
Артист продолжает выступать за границей после отъезда из России. Галкин* проводит все концерты на русском языке. В его списке условий организаторам указаны горчица, хрен, пирожки с мясом, капустой и картошкой, а также печенье «Курабье».
Отдельный пункт в договоре касается безопасности. Юморист требует от организаторов полной конфиденциальности его маршрута и обязательного обеспечения охраны. Согласно информации источника, гонорар артиста составляет 120 тысяч евро. Отдельно контракт предусматривает оплату бытового райдера и суточные в размере 1 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что в России появятся гробы «Максим Галкин*» от ритуальщика Стаса Барецкого.
