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«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Анастасия Вертинская — одна из самых красивых актрис советского кино. О романах актрисы ходило множество слухов, а сама она говорила о большой страстной любви к свободе и невозможности из-за этого составлять счастливые браки.
О главных мужчинах в жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Отец актрисы


Александр Вертинский с дочерями (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактёром, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Актриса очень любила отца и с уважением говорила, что Вертинский был русским интеллигентом, тонкой личностью, а также поэтом, который слышит музыку.

Ранний брак с Михалковым


Никита Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Анастасия Вертинская встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова ещё в юности, когда они оба учились в Щукинском театральном институте. Роман актеров развивался стремительно, и совсем скоро молодые начали жить вместе. У влюблённых не было собственного жилья. Поэтому они сначала остановились у Андрея Кончаловского, старшего брата Никиты, а затем переехали в квартиру семьи Михалковых. После этого они перебрались на дачу. Вскоре в молодой семье родился сын Степан.

Пара официально узаконила отношения, когда ребенку было уже полгода. В течение следующих трёх лет Михалков терпеливо ждал, когда же Анастасия остепенится, поохладеет к профессии и начнёт быть примерной домохозяйкой. Но этого не случилось, и отношениям пришёл конец. Хотя их ожидания друг от друга не оправдались, они смогли сохранить тёплые отношения и всегда окружали своего ребёнка любовью и вниманием.

Ненавистный сыном Градский


Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Вертинская познакомилась с Александром Градским, когда Степану было 10 лет. Мама с сыном отдыхали в Крыму, а рядом с нами на горе был палаточный лагерь студентов МАИ, где Александр давал концерты. Мальчик с первого взгляда невзлюбил популярного певца.

«Я помню, как мы пошли на его выступление. Он был очень популярен, и люди слушали его с восхищением. Но я, сидя рядом с мамой, не мог понять: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который ещё и поёт так громко? На сцене он стоял на одной ноге – вторая была в гипсе и лежала на стуле. Мама смотрела на него восторженными глазами, а я всё сильнее недоумевал», – рассказывал Степан в интервью «Каравану историй».

Отношения с Градским закончились браком в 1976. Значительно позже актриса назовет его ошибкой. Штамп в паспорте был поспешным решением, артисты явно не подходили друг другу, были слишком заняты собой и амбициозны. Союз продлился недолго, и вспоминать о нем актриса не любит.


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Сын Степан


Степан Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Сын Анастасии Вертинской, выросший в семье, где царила атмосфера творчества, на удивление всем поступил в институт иностранных языков. Однако после трёх лет обучения в вузе он осознал, что это не его путь.

В начале девяностых годов Степан Михалков завершил обучение в Московской киношколе. В это же время он вместе с Фёдором Бондарчуком, с которым они были друзьями с детства, основал продюсерскую компанию «Art Pictures». В сотрудничестве с продюсерским центром, возглавляемым Степаном Михалковым и Фёдором Бондарчуком, были созданы такие киноленты, как «9 рота», «Жара» и «Обитаемый остров».

В 2000-х годах сын Анастасии Вертинской резко сменил род деятельности. Он занялся ресторанным бизнесом. Мужчина открыл ресторан «Vаниль», воплотив мечты об идеальной кухне. Позже под его началом появились еще несколько заведений высокой кухни и сеть кафе-булочных.

Сын подарил Анастасии Вертинской 4 внуков, а в 2018 году актриса стала в первый раз прабабушкой. Старшая внучка Александра связала себя узами брака с Петром Скворцовым. В феврале 2018 года на свет появился их первенец Фёдор — первый правнук Анастасии Вертинской, а в 2019 году родился второй правнук, Николай.

В настоящее время Анастасия Вертинская испытывает радость от общения с родными, ощущает себя состоявшейся во всех сферах жизни и не испытывает потребности в посещении общественных мероприятий.


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#статьи
Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за изуродованное лицо
Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, который изуродовал ей лицо
23 февраля 2025, 10:44

Фото: iStock/ShutterOK

Прошлым летом в интернете разгорелся скандал из-за неудачной пластики мамы Виктории Бони. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Однако после хирургических операций у нее остались жуткие шрамы.
68-летняя Галина Ивановна подала в суд на оперировавшего ее хирурга Максима Иванчука, а также хотела взыскать с него 195 млн рублей.

Примечательно, судебные разбирательства между хирургом и пострадавшей женщиной так и не начались. Недавно Иванчук в соцсетях опубликовал видео с мамой Виктории Бони.

«Друзья, сегодня у нас в гостях мамочка Виктории Бони Галина. Прошло у нас немножко больше года после операции. Напоминаю, что мы делали нижнюю часть лица. Это очертание, выделили угол, убирали второй подбородочек. Единственное, реабилитация длилась довольно длительно», — заявил врач.

Галиновна Ивановна же принялась расхваливать специалиста, который не только сделал ей операцию, но и поддерживал во время реабилитации. Иванчука она назвала лучшим хирургом.

Интернет-аудитория осталась в шоке после слов пострадавшей женщины.

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#интернет
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Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»
23 февраля 2025, 09:27

Сергей Жуков (Фото: Инстаграм* @sezhulov)

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков уже 18 лет счастлив в браке с экс-участницей группы «Сливки» Региной Бурд. Они воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона, Эвана. Ника и Энджел пошли по стопам родителей и занимаются творчеством.
Стоит отметить, что 16-летняя Ника делает успехи в кино. В 2022 году она дебютировала в комедии «Артек. Большое путешествие», а недавно исполнила главную роль в сериале «Плакса».

«Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли бы себе такого представить. А она ни разу даже не сказала: "Пойду-ка я в магазин и что-то себе куплю"», — рассказал музыкант в видео на YouTube-канале Nikita Efremov.

Певец поделился, что дочь не стремится сразу потратить все средства, а расходует их с умом и откладывает на учебу в институте.

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Стал известен размер пенсий российских звезд после новогоднего повышения
23 февраля 2025, 08:15

Фото: iStock/ArtemSam

Российские звезды порой жалуются на мизерные пенсии и невозможность на них прожить, однако многие из них, кто имеет московскую прописку, а также звание заслуженного или народного артиста, получают значительное пособие от государства.
В Москве с начала текущего года доплата к страховой пенсии по старости за почетные звания составляет 41 995 рублей. Примечательно, что даже если артист заработал только минимальную пенсию (17 897 руб), общий ежемесячный доход может достигать порядка 60 тысяч.

К этому прибавляются надбавки за государственные награды, что дополнительно увеличивает пенсионные выплаты. Недавно юморист Ефим Шифрин пожаловался, что в свое время избегал званий, считая их «советскими атрибутами», однако теперь понимает свою ошибку.

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«Запой, дебош, разбитая мебель и измены»: Рита Дакота о детских травмах, токсичной любви и пути к счастью
Рита Дакота поделилась своими личными травмыми и проблемами на пути к успеху
23 февраля 2025, 07:30

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рита Дакота, пережившая годы борьбы с внутренними демонами, активно делится с подписчиками историей своего преображения. От одинокой матери, продававшей хиты ради выживания, до счастливой жены и успешной артистки — её путь доказывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Так говорит сама Дакота, советуя фанатам разобраться в себе.
«За кадром» в жизни Риты остались детские травмы, измены бывшего мужа и токсичные отношения, которые она смогла преодолеть.

Дакота объяснила, что, хотя некоторые проблемы приходят извне, большая их часть начинается с тебя самого. Изменишься сам — изменится и твой настрой, и окружение, и жизнь.

Рита Дакота (Фото: кадр видео Instagram* @ritadakota)

В 2018 году, после встречи с отцом, которого не видела 14 лет, Рита начала работать над собой. Разговор по душам напомнил Дакоте о том, как тяжело ребенку расти в семье, где родитель злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

«Запой, дебош, разбитая мебель, чей-нибудь сломанный нос, врачи или милиция и потом его куда-то увозят. И такой цикл по кругу, много лет», — делилась она прошлым с разрешения отца, который хотел, чтобы его пример стал уроком и предостережением другим людям.
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Отношения с матерью, долгие годы напоминавшие «дичайшее слияние», мешали самостоятельности Риты. Хотя мама и дочка замечательно ладили, это привело к тому, что Дакота слишком на нее полагалась, зависела.

«Без её мнения я не могла даже майку купить, не то что парня», — рассказывала исполнительница.
Сегодня всё иначе: папа стал «островом спокойствия», осознав вред зависимости и преодолев трудности ради своего здоровья и спокойствия близких, а с мамой выстроились тёплые, приятные, равноценные отношения.

Рита Дакота с бывшыми парнями (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

В блоге певица опубликовала откровенные фото «до и после», показав, какие ошибки допускала в любовных связях. Не осознавая собственных проблем, она подсознательно выбирала «токсичных партнеров», которые превращали отношения в Ад, а Риту — в жертву. Ей же казалось, что «все мужики — козлы», потому что только к таким и тянуло. Она не ценила себя.

Но в 2023 году Дакота вышла замуж за Федора Белогая, который показал ей, что хорошие мужчины в мире есть. Он помогает ей верить в себя и не поддаваться негативным эмоциям.

Рита Дакота c мужем и дочкой (Фото: кадр видео Instagram* @ritadakota)

Муж, по словам Дакоты, «носит на руках» её и дочь. Армия фанатов, успешные концерты, учеба в области психологии и нейрофизиологии — её новая реальность.

«Я учусь и не планирую останавливаться», — подчёркивает она.

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«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: ​Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи
Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю опровергла слухи про беременность
23 февраля 2025, 06:17

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Скандально известная за марафонный секс с более чем 1000 мужчинами порнозвезда OnlyFans, 25-летняя Бонни Блю, дала четкий ответ о своей «беременности». Недавние слухи о возможном ребенке после безумного секс-челленджа вызвали бурные обсуждения в сети, но сама девушка заявила, что информация ложная. Она не забеременела. Лишь подогревала интерес подписчиков, чтобы словить хайп на радость прессе.
При этом девушка несколько раз указала на то, что никого не обманывала — ведь ни разу не сказала прямо «да, я беременна».

Бонни опубликовала видео на YouTube, где опровергает слухи.

«Да, я не беременная. Не вру про беременность. Где-то неделю назад СМИ подняли шумиху, все хотели моего «комментария»... Сама я сделала всего пару намеков. Я бы никогда не подтвердила ненастоящую беременность, потому что у меня есть стандарты — о таком не врать. (...) Одно время я пыталась забеременеть, но, несмотря на количество секса, не выходило. Это даже грустно. (...) Поэтому одно дело — спать с молодняком, и совсем другое — прямо врать о будущем ребенке», — говорила девушка.

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Комментаторы отозвались сильным негативом на большинстве соц. платформ. В конце концов, «намеки» на беременность были такие, что сами подводят тебя к «правильному» ответу.

«Мы общались, ты неглупая и интересная девушка. Зачем ты устраиваешь эту ерунду?», — спросил один из подписчиков. Другой добавил, что снаружи Блю красивая, но внутри — пустота.
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Началось все с того, что Бонни рассказала в одном из постов о странных пищевых «пристрастиях» и в шутку упомянула, что женщины с ребенком нынче привлекают юных мужчин.

Однако кульминацией стало заявление порноактрисы, где она предложила своим подписчикам «не беспокоиться о длинных очередях», желая увидеть младенца, ведь она якобы собирается устроить трансляцию своих «родов» через восемь месяцев.

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Эти выходки никак нельзя назвать «отсутствием прямого подтверждения», заявили многие люди. Но Блю негативные отклики мало волнуют. Девушка привыкла поднимать популярность на «черном пиаре».

В последние месяцы Бонни стала известна на Западе как гордая «рекордсменка» — 1 057 партнеров за 12 часов. В их число входили молодые парни, которых с трудом можно было назвать совершеннолетними. Из-за этого клипы Блю заблокировали на некоторых рейтинговых платформах.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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