«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)
Анастасия Вертинская — одна из самых красивых актрис советского кино. О романах актрисы ходило множество слухов, а сама она говорила о большой страстной любви к свободе и невозможности из-за этого составлять счастливые браки.
О главных мужчинах в жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Александр Вертинский с дочерями (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактёром, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Актриса очень любила отца и с уважением говорила, что Вертинский был русским интеллигентом, тонкой личностью, а также поэтом, который слышит музыку.
Никита Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Анастасия Вертинская встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова ещё в юности, когда они оба учились в Щукинском театральном институте. Роман актеров развивался стремительно, и совсем скоро молодые начали жить вместе. У влюблённых не было собственного жилья. Поэтому они сначала остановились у Андрея Кончаловского, старшего брата Никиты, а затем переехали в квартиру семьи Михалковых. После этого они перебрались на дачу. Вскоре в молодой семье родился сын Степан.
Пара официально узаконила отношения, когда ребенку было уже полгода. В течение следующих трёх лет Михалков терпеливо ждал, когда же Анастасия остепенится, поохладеет к профессии и начнёт быть примерной домохозяйкой. Но этого не случилось, и отношениям пришёл конец. Хотя их ожидания друг от друга не оправдались, они смогли сохранить тёплые отношения и всегда окружали своего ребёнка любовью и вниманием.
Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Вертинская познакомилась с Александром Градским, когда Степану было 10 лет. Мама с сыном отдыхали в Крыму, а рядом с нами на горе был палаточный лагерь студентов МАИ, где Александр давал концерты. Мальчик с первого взгляда невзлюбил популярного певца.
Отношения с Градским закончились браком в 1976. Значительно позже актриса назовет его ошибкой. Штамп в паспорте был поспешным решением, артисты явно не подходили друг другу, были слишком заняты собой и амбициозны. Союз продлился недолго, и вспоминать о нем актриса не любит.
Степан Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Сын Анастасии Вертинской, выросший в семье, где царила атмосфера творчества, на удивление всем поступил в институт иностранных языков. Однако после трёх лет обучения в вузе он осознал, что это не его путь.
В начале девяностых годов Степан Михалков завершил обучение в Московской киношколе. В это же время он вместе с Фёдором Бондарчуком, с которым они были друзьями с детства, основал продюсерскую компанию «Art Pictures». В сотрудничестве с продюсерским центром, возглавляемым Степаном Михалковым и Фёдором Бондарчуком, были созданы такие киноленты, как «9 рота», «Жара» и «Обитаемый остров».
В 2000-х годах сын Анастасии Вертинской резко сменил род деятельности. Он занялся ресторанным бизнесом. Мужчина открыл ресторан «Vаниль», воплотив мечты об идеальной кухне. Позже под его началом появились еще несколько заведений высокой кухни и сеть кафе-булочных.
Сын подарил Анастасии Вертинской 4 внуков, а в 2018 году актриса стала в первый раз прабабушкой. Старшая внучка Александра связала себя узами брака с Петром Скворцовым. В феврале 2018 года на свет появился их первенец Фёдор — первый правнук Анастасии Вертинской, а в 2019 году родился второй правнук, Николай.
В настоящее время Анастасия Вертинская испытывает радость от общения с родными, ощущает себя состоявшейся во всех сферах жизни и не испытывает потребности в посещении общественных мероприятий.
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Отец актрисы
Александр Вертинский с дочерями (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактёром, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Актриса очень любила отца и с уважением говорила, что Вертинский был русским интеллигентом, тонкой личностью, а также поэтом, который слышит музыку.
Ранний брак с Михалковым
Никита Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Анастасия Вертинская встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова ещё в юности, когда они оба учились в Щукинском театральном институте. Роман актеров развивался стремительно, и совсем скоро молодые начали жить вместе. У влюблённых не было собственного жилья. Поэтому они сначала остановились у Андрея Кончаловского, старшего брата Никиты, а затем переехали в квартиру семьи Михалковых. После этого они перебрались на дачу. Вскоре в молодой семье родился сын Степан.
Пара официально узаконила отношения, когда ребенку было уже полгода. В течение следующих трёх лет Михалков терпеливо ждал, когда же Анастасия остепенится, поохладеет к профессии и начнёт быть примерной домохозяйкой. Но этого не случилось, и отношениям пришёл конец. Хотя их ожидания друг от друга не оправдались, они смогли сохранить тёплые отношения и всегда окружали своего ребёнка любовью и вниманием.
Ненавистный сыном Градский
Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Вертинская познакомилась с Александром Градским, когда Степану было 10 лет. Мама с сыном отдыхали в Крыму, а рядом с нами на горе был палаточный лагерь студентов МАИ, где Александр давал концерты. Мальчик с первого взгляда невзлюбил популярного певца.
«Я помню, как мы пошли на его выступление. Он был очень популярен, и люди слушали его с восхищением. Но я, сидя рядом с мамой, не мог понять: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который ещё и поёт так громко? На сцене он стоял на одной ноге – вторая была в гипсе и лежала на стуле. Мама смотрела на него восторженными глазами, а я всё сильнее недоумевал», – рассказывал Степан в интервью «Каравану историй».
Отношения с Градским закончились браком в 1976. Значительно позже актриса назовет его ошибкой. Штамп в паспорте был поспешным решением, артисты явно не подходили друг другу, были слишком заняты собой и амбициозны. Союз продлился недолго, и вспоминать о нем актриса не любит.
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Сын Степан
Степан Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)
Сын Анастасии Вертинской, выросший в семье, где царила атмосфера творчества, на удивление всем поступил в институт иностранных языков. Однако после трёх лет обучения в вузе он осознал, что это не его путь.
В начале девяностых годов Степан Михалков завершил обучение в Московской киношколе. В это же время он вместе с Фёдором Бондарчуком, с которым они были друзьями с детства, основал продюсерскую компанию «Art Pictures». В сотрудничестве с продюсерским центром, возглавляемым Степаном Михалковым и Фёдором Бондарчуком, были созданы такие киноленты, как «9 рота», «Жара» и «Обитаемый остров».
В 2000-х годах сын Анастасии Вертинской резко сменил род деятельности. Он занялся ресторанным бизнесом. Мужчина открыл ресторан «Vаниль», воплотив мечты об идеальной кухне. Позже под его началом появились еще несколько заведений высокой кухни и сеть кафе-булочных.
Сын подарил Анастасии Вертинской 4 внуков, а в 2018 году актриса стала в первый раз прабабушкой. Старшая внучка Александра связала себя узами брака с Петром Скворцовым. В феврале 2018 года на свет появился их первенец Фёдор — первый правнук Анастасии Вертинской, а в 2019 году родился второй правнук, Николай.
В настоящее время Анастасия Вертинская испытывает радость от общения с родными, ощущает себя состоявшейся во всех сферах жизни и не испытывает потребности в посещении общественных мероприятий.
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