Стала любимицей Пугачевой и разорвала контракт с Фадеевым: как сейчас живет звезда «Фабрики звезд-5» Елена Кукарская

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)
Елена Кукарская, известная поклонникам под псевдонимом Кука, стала одной из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд-5». Ее улыбка, мощный голос и искренность покорили зрителей. На талант певицы обратила внимание сама Алла Пугачева, а Максим Фадеев подписал с ней контракт на несколько лет.
Карьера стремительно набирала обороты, но внезапно певица пропала с экранов. «Радио 1» расскажет, как сложилась судьба Елены Кукарской после громкого успеха.
Будущая певица родилась в Тюмени в 1983 году. Ее отец работал в нефтегазовой сфере, а мама преподавала в школе.
С детства Лена была прилежной ученицей и отличницей. До золотой медали не хватило совсем немного — в 10-м классе у нее появились три четверки.
Но учеба не мешала активной жизни: Лена успевала заниматься волейболом и баскетболом, получив взрослые разряды в обоих видах спорта.
С детства она любила петь, танцевать, слушать музыку, но всерьез артистическую карьеру не рассматривала.
Выбирая будущую профессию, Лена решила, что творчество останется ее хобби, а образование должно быть серьезным. Она поступила на режиссера театрализованных представлений и праздников.
Но даже в университете не могла отказаться от сцены. Она участвовала в концертах, фестивалях, играла в КВН. Чем больше выступлений было в ее жизни, тем больше Лена понимала, что ее тянет в музыку.
Когда Лене исполнился 21 год, она вместе с мамой отдыхала на юге. Именно там ее мама услышала, что проходит кастинг на «Фабрику звезд-5» и предложила дочери попробовать.
Попасть в проект оказалось непросто: в мире шоу-бизнеса были популярны стройные девушки, а Лена отличалась формами. Но ее обаяние, улыбка и невероятный голос сделали свое дело — она прошла в шоу.
Наставницей сезона стала Алла Пугачева, которая дала Елене прозвище Кука. Забавно, что это было ее детское прозвище, которое в школе вызывало у нее раздражение. Но на этот раз Лена приняла его с радостью.
На проекте она записала несколько песен, но самым большим хитом стала «Ну что, девчата, по маленькой».
В финале шоу Кука заняла 4-е место, но зрители ее запомнили и полюбили.
После шоу Максим Фадеев подписал с певицей четырехлетний контракт. Начались гастроли, а вслед за ними новые хиты — «Красная смородина», «Мой милый друг».
Кука пела в дуэте с Пьером Нарциссом, вместе они снялись в клипе «Зиночка».
Осенью 2007 года телеканал «Муз-ТВ» пригласил Кукарскую сняться в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». Она сыграла модельера Машу, а ее коллегами по съемкам стали Лера Кудрявцева, Светлана Светикова, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники».
В 2009 году Кука разорвала контракт с Максимом Фадеевым. Но это не означало конец карьеры: она выступала в Ванкувере, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе.
Сейчас Кука продолжает петь, но на первом месте для нее семья. На одном из своих концертов Елена познакомилась с бизнесменом Алексеем Крутых. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Крутых, с которым познакомилась на одном из своих концертов. В 2014 году у них родился сын Федор.
Однако и зрителей она не забывает — выступает, записывает новые песни и получает от этого удовольствие.
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Ранние годы: от спортивных побед до любви к музыке
Будущая певица родилась в Тюмени в 1983 году. Ее отец работал в нефтегазовой сфере, а мама преподавала в школе.
С детства Лена была прилежной ученицей и отличницей. До золотой медали не хватило совсем немного — в 10-м классе у нее появились три четверки.
Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)
Но учеба не мешала активной жизни: Лена успевала заниматься волейболом и баскетболом, получив взрослые разряды в обоих видах спорта.
С детства она любила петь, танцевать, слушать музыку, но всерьез артистическую карьеру не рассматривала.
Путь к сцене: режиссер, КВН и студенческая активность
Выбирая будущую профессию, Лена решила, что творчество останется ее хобби, а образование должно быть серьезным. Она поступила на режиссера театрализованных представлений и праздников.
Но даже в университете не могла отказаться от сцены. Она участвовала в концертах, фестивалях, играла в КВН. Чем больше выступлений было в ее жизни, тем больше Лена понимала, что ее тянет в музыку.
«Фабрика звезд-5»: как «пышка» покорила шоу-бизнес
Когда Лене исполнился 21 год, она вместе с мамой отдыхала на юге. Именно там ее мама услышала, что проходит кастинг на «Фабрику звезд-5» и предложила дочери попробовать.
Попасть в проект оказалось непросто: в мире шоу-бизнеса были популярны стройные девушки, а Лена отличалась формами. Но ее обаяние, улыбка и невероятный голос сделали свое дело — она прошла в шоу.
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Наставницей сезона стала Алла Пугачева, которая дала Елене прозвище Кука. Забавно, что это было ее детское прозвище, которое в школе вызывало у нее раздражение. Но на этот раз Лена приняла его с радостью.
На проекте она записала несколько песен, но самым большим хитом стала «Ну что, девчата, по маленькой».
В финале шоу Кука заняла 4-е место, но зрители ее запомнили и полюбили.
Контракт с Фадеевым, гастроли и съемки в кино
После шоу Максим Фадеев подписал с певицей четырехлетний контракт. Начались гастроли, а вслед за ними новые хиты — «Красная смородина», «Мой милый друг».
Кука пела в дуэте с Пьером Нарциссом, вместе они снялись в клипе «Зиночка».
Елена Кукарская и Пьер Нарцисс (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)
Осенью 2007 года телеканал «Муз-ТВ» пригласил Кукарскую сняться в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». Она сыграла модельера Машу, а ее коллегами по съемкам стали Лера Кудрявцева, Светлана Светикова, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники».
В 2009 году Кука разорвала контракт с Максимом Фадеевым. Но это не означало конец карьеры: она выступала в Ванкувере, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе.
Где Кука сейчас
Сейчас Кука продолжает петь, но на первом месте для нее семья. На одном из своих концертов Елена познакомилась с бизнесменом Алексеем Крутых. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Крутых, с которым познакомилась на одном из своих концертов. В 2014 году у них родился сын Федор.
Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)
Однако и зрителей она не забывает — выступает, записывает новые песни и получает от этого удовольствие.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова