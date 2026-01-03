Выяснилось, что погибший от удара дрона под Тарасовкой мальчик стал жертвой целенаправленной атаки
Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль под Тарасовкой, зная, что он гражданский. Об этом заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
Напомним, что инцидент привел к смерти одного ребенка. Еще трое взрослых были госпитализированы.
«Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт. (...) Гражданская обычная машина. В ней была семья: дедушка, бабушка, их дочь и внук. Ехали из Подокалиновки, подъезжали к Тарасовке. Со слов главы семейства, дрон бил целенаправленно в заднее стекло автомобиля», — объяснил Георгиев.Уточняется, что в момент атаки БПЛА за рулем находился дедушка. Он сумел вытащить через лобовое стекло машины свою супругу, затем передал пятилетнего внука бабушке и отправился спасать дочь.
Пострадавший мальчик позднее скончался. Его мать находится в тяжёлом состоянии в крымской больнице, в то время как бабушка и дедушка получили ранения средней и лёгкой степени тяжести. Сейчас семья готовится к похоронам ребёнка.