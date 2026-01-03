Выяснилось, что погибший от удара дрона под Тарасовкой мальчик стал жертвой целенаправленной атаки

03 января 2026, 01:43

Георгиев: Дрон ВСУ ударил по гражданской машине под Тарасовкой целенаправленно

Фото: iStock/peterscode

Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль под Тарасовкой, зная, что он гражданский. Об этом заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.





Напомним, что инцидент привел к смерти одного ребенка. Еще трое взрослых были госпитализированы.





«Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт. (...) Гражданская обычная машина. В ней была семья: дедушка, бабушка, их дочь и внук. Ехали из Подокалиновки, подъезжали к Тарасовке. Со слов главы семейства, дрон бил целенаправленно в заднее стекло автомобиля», — объяснил Георгиев.