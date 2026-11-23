Стало известно, как Джигурда попал в реанимацию
Никита Джигурда перенес инфаркт после того, как впервые в жизни сыграл в падел в Екатеринбурге. Причину ухудшения здоровья 65-летнего артиста назвал телерам-канал Mash.
По его информации, незадолго до этого Джигурда приезжал в город на встречу с друзьями, после чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Артист и раньше страдал гипертонией, однако после матча давление стало подскакивать до 230. Три ночи подряд он не мог уснуть, а препараты не помогали привести показатели в норму.
Напомним, сегодня утром состояние Джигурды резко ухудшилось. Жена артиста, фигуристка Марина Анисина, вызвала скорую помощь. Медики сделали артисту ЭКГ и диагностировали у него инфаркт. В больницу он поступил в 09:30, а сейчас он находится в реанимации.
Как уточнила спортсменка, подробностей о состоянии мужа у нее пока нет. Врачи попросили перезвонить через два-три часа. Джигурда известен как актер, шоумен, режиссер, сценарист и исполнитель песен. Его эксцентричное поведение нередко вызывает критику, а имя прочно ассоциируется с эпатажем.
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