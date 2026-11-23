23 ноября 2026, 11:57

Mash: у Джигурды диагностировали инфаркт после игры в падел в Екатеринбурге

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда перенес инфаркт после того, как впервые в жизни сыграл в падел в Екатеринбурге. Причину ухудшения здоровья 65-летнего артиста назвал телерам-канал Mash.