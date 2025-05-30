Стало известно, где будет служить Глеб Калюжный

30 мая 2025, 14:46

SHOT: Глеб Калюжный будет служить в Москве в элитных войсках

Глеб Калюжный (Фото: Instagram*/kalyzhnyy)

Актер Глеб Калюжный будет служить в Москве в элитных войсках, пишет Telegram-канал SHOT. Обозреватели уточнили, что 26-летний молодой человек попал в Семеновский полк, охраняющий столичные военные стратегические объекты. По данным источников, звезду экрана все устраивает.