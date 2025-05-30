Стало известно, где будет служить Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный будет служить в Москве в элитных войсках, пишет Telegram-канал SHOT. Обозреватели уточнили, что 26-летний молодой человек попал в Семеновский полк, охраняющий столичные военные стратегические объекты. По данным источников, звезду экрана все устраивает.
Перед этим депутат Госдумы Виталий Милонов говорил, что Калюжный должен проходить воинскую службу в обычных войсках, а не в элитных. По мнению парламентария, артист явился на сборный пункт «только когда его захотели за одно место схватить».
Виталий Милонов предлагал составить список уклонистов среди представителей отечественного шоубиза. На Глеба Калюжного было заведено уголовное дело об уклонении от воинской службы.
*Запрещен в РФ
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