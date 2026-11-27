27 ноября 2026, 12:07

Художник Мирошник: Николай Дроздов возвращается к привычной жизни после перелома

Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

Друг телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, рассказал, как учёный восстанавливается после перелома пяти рёбер.





В беседе с изданием «Абзац» Мирошник сообщил, что после сложной травмы 88-летний Николай Николаевич постепенно возвращается к привычной жизни. По его словам, Дроздов чувствует себя значительно лучше и снова начал петь песни.

«Мы как раз это держали в тайне. Он и раньше рёбра ломал, потому что падал. Ну, просто там особенности такие организма. Сейчас тоже ребра, вот они поломались, но уже восстанавливаются. Уже вот сколько времени прошло, очень пока, ему уже лучше. Уже лучше гораздо», — подчеркнул художник.