«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Всем давно известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул страну вслед за своими звездными предками. Уже к осени 2022 года никого из звездной семьи не осталось в России. Младший Пресняков начал свою жизнь за океаном с чистого листа, в отличие от Кристины Орбакайте, которая уже успела создать некий задел в США. О том, как живет «знаменитый внук» в Штатах, читайте в материале «Радио 1».
Остался без помощи и денег
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Никита Пресняков, проживающий в Лос-Анджелесе, получил в подарок от Аллы Пугачевой квартиру. Жилье есть, а вот признания и славы 33-летний артист на другом континенте так и не сыскал. В Америке артист вынужден создавать музыкальные видео для начинающих исполнителей и порноактрис. Кроме того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей персоне, Преснякову-младшему приходится выступать в непрезентабельных заведениях, исполняя чужие хиты 1990-х годов.
Жизнь золотого ребенка текла шатко-валко почти три года, а тут, к несчастью, пожары, которые уничтожали элитные дома целыми районами. Никита не без собственной выгоды поддержал всех пострадавших от стихии, но сам решил переждать ненастье подальше и пропал с радаров. Снова появился внук Пугачевой несколько дней назад и сообщил об отмене выступлений.
«Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает», — успакаивал толи себя толи публику Пресняков.
В какой-то момент Никита почувствовал, что у него больше нет сил сражаться с ветряными мельницами. Пресняков, оказавшись в одиночестве перед лицом своих проблем, был совершенно истощён и не мог больше ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. В США он остался без помощи и денег.
Горе-бизнесмен
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Никита Пресняков до отъезда успел обзавестись бизнесом по производству спортивного инвентаря в России. По данным «ОктагонМедиа», в 2023 году компания, лицом которой долгое время был Пресняков, столкнулась с финансовыми трудностями. Выручка сократилась почти в два раза. Из месяца в месяц спрос на продукцию падает и сейчас предприятие находится на грани закрытия. Для решения этих проблем артист не спешит возвращаться в Россию.
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Неизлечимая болезнь
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
В попытках прославиться за океаном Никита много времени находится в разъездах без возможности нормально поспать и поесть.
«Прилетели в Филадельфию. Поспать нормально не получилось. В последнее время не вижу ни сна, ни денег», — писал в блоге певец.
Такой ритм жизни создает серьёзные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад Преснякову-младшему поставили неутешительный диагноз: доброкачественная опухоль – неоперабельные полипы в желчном пузыре. Как признавался сам артист, теперь ему придётся всю жизнь соблюдать диету и тратить значительные средства на лекарства и медицинские обследования.
«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — делился Пресняков.Читайте также:
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