Стало известно о новой болезни блогера Лерчек

26 сентября 2025, 22:16

Super: Блогеру Лерчек поставили неврому Мортона

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерше Лерчек поставили диагноз «неврома Мортона» — утолщение нерва стопы. Об этом пишет портал Super.