Стало известно о новой болезни блогера Лерчек
Блогерше Лерчек поставили диагноз «неврома Мортона» — утолщение нерва стопы. Об этом пишет портал Super.
Кроме того у неё обострились «проблемы по женской части», что её неоднократно заставляло вызывать скорую, а еще беспокоит сильная зубная боль, говорится в материале.
Издание пишет, что лечение вне стационара в таком случае невозможно, и Лерчек не разрешили самостоятельно обращаться к врачам. По показаниям, ей нужны операция и ежегодная гормональная инъекция.
Поскольку пройти процедуру в операционной не представлялось возможным, укол сделали на дому. Адвокаты Чекалиной обсуждали эти проблемы на одном из судебных заседаний, а ходатайство следователю о разрешении на посещение клиники отклонили.
Ранее мать Лерчек рассказывала, что на время домашнего ареста дочь проживает в особняке подруги площадью около 1,5 тыс. кв. м, который выставили на продажу. Жильцы показывают дом потенциальным покупателям и оплачивают лишь коммунальные услуги.
