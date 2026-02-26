Стало известно о паузе в уголовном преследовании рэпера Гуфа
Наро-Фоминский городской суд отказал в прекращении уголовного дела против рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, несмотря на примирение сторон. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Сообщается, что прокурор запрашивает для Долматова наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Изначально правоохранители предъявили рэперу обвинение по статье «Грабёж». Сам Алексей не признавал вину в этой части.
Адвокат музыканта пояснял, что Долматов изъял iPhone 14 Pro у сотрудника заведения, так как тот вёл съёмку происходящего внутри помещения на скрытую камеру. Впоследствии обвинение изменило квалификацию на более мягкую статью — «Самоуправство».
Потерпевший по делу — сотрудник банного комплекса в деревне Горки — заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования. Однако суд отказал в прекращении дела против Гуфа, несмотря на примирение сторон, удалился в совещательную комнату.
