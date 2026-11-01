«Достойный и скромный»: Вайнберг высказался о смерти бэк-вокалиста «Любэ»
Экс-участник «Любэ» Вайнберг: смерть Тарасова стала тяжёлой утратой для группы
Экс-сенатор и бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг прокомментировал смерть бэк-вокалиста коллектива Алексея Тарасова.
Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет от онкологического заболевания. В беседе с NEWS.ru Александр Владеленович назвал его достойным и скромным человеком.
«Алексей Тарасов был прекрасным профессиональным музыкантом, обладал великолепным голосом, был достойным и скромным человеком. Это тяжёлая утрата для родных, близких и группы «Любэ», — сказал Вайнберг.По его словам, смерть Тарасова стала тяжёлой утратой для всего коллектива. Предварительно, прощание с бэк-вокалистом пройдёт 4 ноября. На этот же день запланировали похороны музыканта.