«Ответишь за бесчинства!»: стало известно об угрозах адвокату Яна Абрамова Добровинскому

Александр Добровинский (Фото: Instagram*/alexanderdobrovinsky)
Адвокату Александру Добровинскому угрожают по делу Инны Бороды, которая пострадала от блефаропластики, проведенной хирургом Екатериной Лонской. Как пишет SHOT, защитнику угрожает некий Евгений.
«Будешь хирурга топить и клинику, ответишь за бесчинства и самоуправство! Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом! Не вздумай поступить не по совести! Девушка-хирург действительно не виновата», — написал Добровинскому мужчина.Евгений подчеркнул, что адвокат «ответит, если не оставит хирурга в покое».
Добровинский разместил журналистский пост в личном Telegram-канале, подписав, что «теперь все будет еще жестче».
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