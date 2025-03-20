Стало известно об ухудшении состояния здоровья российской знаменитости нулевых

Марина Хлебникова (Фото: Instagram*/marina_hlebnikova_official)
Исполнительнице Марине Хлебниковой диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца, а также инфекцию кожи. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Уточняется, что у звезды имеются холестериновые отложения, мешающие кровяному потоку. Сейчас артистка проходит амбулаторное лечение. Перед этим сообщалось, что у Хлебниковой стали отказывать пальцы рук на фоне заболевания. В ноябре 2021 года в квартире Хлебниковой случился пожар. Тогда ее госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.
Ранее стало известно, что поклонники блогера Оксаны Самойловой переживают, ведь знаменитость уже две недели ничего о себе не сообщала. У фанатов есть неутешительные предположения на этот счет.
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