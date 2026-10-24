Стало известно, сколько продлятся торги по квартире Лёвы Би-2*

24 октября 2026, 15:34

Адвокат Кузьмин: продажа квартиры Лёвы Би-2* на торгах займёт до года

Ася и Егор Бортник* (Фото: Instagram** @asjab2)

Адвокат Геннадий Кузьмин допустил, что торги по квартире иноагента Лёвы Би-2* (настоящее имя — Егор Бортник*) и его жены займут от нескольких месяцев до года или чуть больше.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт указал: правоохранители уверены, что семья артиста оформила жильё мнимо.



По словам специалиста, пока никто не оспорил договор дарения, новый владелец сохраняет недвижимость. Кузьмин отметил: если судья докажет, что сделка была фиктивной, а долги останутся неоплаченными, дело отправится в суд, а затем пройдут торги.

«Срок проведения торгов зависит от того, на каком из трёх этапов, каждый из которых идёт с понижением стоимости квартиры, её купят. Каждый этап — 30 суток. При этом если обжаловать оценку квартиры и итоги торгов, то торги могут затянуться на срок свыше года», — подчеркнул он.