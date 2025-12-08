Стало известно, сколько стоит самый дорогой билет на декабрьский концерт Лепса

08 декабря 2025, 18:40

Билеты на «Рождество с Лепсом» продают более чем за один миллион рублей

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

На декабрьский концерт Григория Лепса «Рождество с Лепсом» поступили в продажу билеты в нескольких категориях. Цены на них значительно различаются. Информацию об этом распространило РИА Новости.