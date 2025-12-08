Стало известно, сколько стоит самый дорогой билет на декабрьский концерт Лепса
На декабрьский концерт Григория Лепса «Рождество с Лепсом» поступили в продажу билеты в нескольких категориях. Цены на них значительно различаются. Информацию об этом распространило РИА Новости.
Самый дорогой вариант посещения — аренда премиум-бокса. Он вмещает 41 человека, а его стоимость достигает одного миллиона 148 тысяч рублей. Поклонники артиста могут рассмотреть и другие пакетные предложения. Например, набор из 40 билетов обойдётся в 320 тысяч рублей.
Для индивидуального посещения доступны билеты на трибуны. Самые доступные места, расположенные на боковой стороне, стоят 8500 рублей. Цены на остальные трибуны начинаются от 9500 и доходят до 16 тысяч рублей.
Ранее юная невеста Григория Лепса неожиданно высказалась о свадьбе с ним.
Читайте также: