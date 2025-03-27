«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)
Блогер Мария Погребняк ответила на критику депутата Милонова и заявила о намерении подать на него в суд.
«Я работаю, плачу налоги, из которых потом Милонову платят зарплату. Он об этом не должен забывать вообще-то! Стыдно оскорблять женщину, гнать на многодетную мать, которая его отчасти содержит», — заявила экс-супруга футболиста.Мария заверила, что ее юристы готовят иск о защите чести и достоинства, а также обращение к Председателю Госдумы.
Перед этим Милонов заявил, что «единственная профессия» Марии Погребняк «быть женой футболиста». Вместе с тем парламентарий отметил, что может ошибаться. Погребняк в свою очередь добавила, что смысл ее высказывания о том, что мужья должны платить женам-домохозяйкам по 200 тысяч рублей исказили. По ее словам, речь шла о признании труда женщин-домохозяек, игнорируемого, со слов Погребняк, многими мужьями и обществом.
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