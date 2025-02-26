В любовниках были Джек Николсон, Немцов и Абдулов, а замуж выходила за психопатов: мужчины Натальи Лапиной

Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)
Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Наталья Лапина известна публике не только своим творчеством, но и не менее яркой личной жизнью. У нее было множество романов с российскими и зарубежными звездами мировой величины, только личная жизнь так и не сложилась успешно. О творческом пути и звездных любовниках артистки читайте в материале «Радио 1».
На пути к популярности
Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)
Наталья Лапина появилась на свет 5 августа 1963 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Семья в промышленном районе города не отличалась достатком, да к тому же мать будущей звезды кино частенько прикладывалась к бутылке. Наталья была творческим ребенком, но родные этого не замечали. Мать настояла на поступлении дочери в судостроительный техникум. Выпустившись оттуда инженером-конструктором, Лапина отправилась трудиться на завод «Красное Сормово».
Чтобы хоть как-то давать выход своей творческой натуре, Наталья начала после работы петь в ресторане, где ее и заметили местные артисты и взяли в коллектив. После артистка поступит в Горьковское театральное училище. Ещё на первом курсе обучения она получила предложение о съёмках в кинокартине «Жизнь Клима Самгина».
Как только был получен актерский диплом, началась работа над «Дон Сезар де Базан». В 80-х Лапина снялась в картинах «Государственная граница», «Мы — клоуны», «Исключения без правил», «Планета новогодних елок», «Собачье сердце», «Мужчина для молодой женщины», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «Поездка в Висбаден», «Город», «Официант!», «Чертополох» и других.
А потом наступило затишье. Резкое окончание съемок было связано с ее карьерой певицы в Германии, а затем в США. Лапина вернется в Россию только в 2011 году.
Личная жизнь
Борис Немцов (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)
Первым серьезным увлечением Натальи Лапиной стал молодой тогда известный Борис Немцов. Пара встретилась в Нижнем Новгороде в то время, когда актриса еще училась в театральном. Роман был недолгим, но возлюбленные сохранили теплые отношения на всю жизнь.
Александр Абдулов (Фото: скриншот из фильма «Обыкновенное чудо»)
Наталья Лапина с юности была влюблена в Александра Абдулова и, когда Евгений Гинзбург предложил ей роль в фильме «Руанская дева по прозвищу Пышка», она настояла на участии Абдулова. Так они познакомились, и начался их роман. Лапину не остановило, что Абдулов был женат на Ирине Алфёровой. Их отношения развивались стремительно, но так же быстро закончились. В глазах Натальи образ кумира исчез, но они остались друзьями.
Джек Николсон (Фото: скриншот из фильма «Лучше не бывает»)
Когда Лапина жила в Германии, она решила принять участие в конкурсе на создание саундтрека к фильму «Поезд в ад» с Хью Грантом. Её композиция была выбрана для фильма. Она отправилась в США, чтобы записать песню, где познакомилась с Джеком Николсоном. Их роман был бурным и страстным, но скоротечным. Николсон учил Лапину наслаждаться жизнью и делать то, что ей нравится. Сам же удовольствие получал от белого порошка в маленькой металлической бутылочке.
Вскоре после голливудской звезды появился шведский художник Маттиас. Швед умело ухаживал за русской красавицей, и красивый роман закончился свадьбой. Только в браке Наталью вовсе не ожидало бесконечное счастье, муж сильно завидовал ее успеху и часто срывался на жене, унижал и поднимал руку. Наталья Лапина впоследствии родит от него ребенка, но жить с тираном не останется.
Бурная личная жизнь на неудавшемся первом браке не закончится. Следующие узаконенные отношения актрисы будут с Артуром Вайнгартнером. Возлюбленный оказался на 24 года моложе своей жены, но это не стало проблемой, в отличие от его маниакально-депрессивного психоза. Этот брак даже по сравнению с первым оказался сущим адом. Он ревновал жену не только к мужчинам, но и к ее творчеству, систематически срывался и избивал ее до состояний, требующих госпитализации. Было и несколько эпизодов, когда супруг порывался ее убить. Спастись от невменяемого мужчины Лапина смогла, только вернувшись на родину.
В числе своих возлюбленных Наталья Лапина упоминала Микки Рурка и Николая Караченцова, однако достоверных сведений об этом нет.
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Чем сейчас занимается артистка
Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь» ТК ТНВ)
Сейчас 61-летняя актриса продолжает писать песни и давать творческие вечера в ресторанах Москвы. В 2023 году она снялась в драме «Собака Иова». Уже взрослая дочка Лапиной живёт в Швеции у отца.
Актриса всё ещё не встретила свою настоящую любовь, но она с оптимизмом смотрит в будущее и не теряет веры в то, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку.
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