Суд оштрафовал звезду «Фабрики звезд» на 15 тыс. рублей за удар по голове Гребенщикова

Мировой суд в Москве оштрафовал экс-участника «Фабрики звёзд» Ираклия Пирцхалаву на 15 тыс. рублей за удар по голове певца Михаила Гребенщикова во время конфликта на фестивале «Арт-футбол» в июне.