Суд оштрафовал звезду «Фабрики звезд» на 15 тыс. рублей за удар по голове Гребенщикова
Мировой суд в Москве оштрафовал экс-участника «Фабрики звёзд» Ираклия Пирцхалаву на 15 тыс. рублей за удар по голове певца Михаила Гребенщикова во время конфликта на фестивале «Арт-футбол» в июне.
Инцидент произошел 13 июня у отеля «Альфа» в Москве. По данным Sport Baza, Пирцхалава (капитан сборной Грузии на фестивале) начал оскорблять организаторов и игроков российской команды. Гребенщиков, участник первого сезона «Фабрики», попытался сгладить ситуацию шуткой, но получил удар в голову. После этого он обратился в полицию и зафиксировал сотрясение мозга и ушиб.
Ираклий не явился в суд, но через представителя заявил, что конфликт спровоцировал «запах наркотиков» от Гребенщикова и последующие оскорбления в свой адрес.
Суд квалифицировал действия как побои (ст. 6.1.1 КоАП), поскольку травмы не повлекли уголовных последствий. Это не первый случай агрессии Пирцхалавы: в 2012 году он избил битой водителя Renault на трассе М9, разбив лобовое стекло его автомобиля.
