Суд признал Елену Степаненко законной наследницей покойной подруги Натальи Маголы

Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Суд признал Елену Степаненко законной наследницей двух квартир, которые принадлежали её покойной подруге Наталье Маголе.
Ранее сестра и мать покойной обратились в суд с требованием признать завещание женщины недействительным. Они утверждали, что Магол была недееспособной, поэтому не могла отвечать за свои действия.
Однако результаты проведённой экспертизы показали, что Наталья осознанно завещала всё имущество знаменитой подруге. Теперь бывшая жена Евгения Петросяна владеет двумя квартирами в Сочи и дорогим антиквартиатом.
Ранее стал известен размер наследства юмориста Евгения Петросяна.
Читайте также:
Брак ради карьеры, аборт и незаконное наследство: новые шокирующие подробности о Елене Степаненко
«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко
Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном
Однако результаты проведённой экспертизы показали, что Наталья осознанно завещала всё имущество знаменитой подруге. Теперь бывшая жена Евгения Петросяна владеет двумя квартирами в Сочи и дорогим антиквартиатом.
Ранее стал известен размер наследства юмориста Евгения Петросяна.
Читайте также:
Брак ради карьеры, аборт и незаконное наследство: новые шокирующие подробности о Елене Степаненко
«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко
Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном
Анастасия Чинкова