Стала известна точная причина смерти телеведущего Алексея Пиманова

24 апреля 2026, 12:04

Вдова Пиманова Ольга Погодина сообщила, что телеведущий умер от острого инфаркта

Алексей Пиманов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Вдова ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова Ольга Погодина назвала точную причину его смерти. Её комментарий передаёт ТАСС.





По словам Погодиной, Пиманов умер из-за острого инфаркта в возрасте 64 лет. Она исключила другие версии и подтвердила, что сердечный приступ стал непосредственной причиной ухода ведущего из жизни.



Ранее о смерти Алексея Викторовича высказался президент России Владимир Путин. Он назвал кончину ведущего большой потерей для российской журналистики. Глава государства заявил, что Пиманов олицетворял современное отечественное телевидение.



Родные, близкие, друзья и коллеги восприняли новость о кончине журналиста как настоящий шок. В окружении режиссёра рассказали, что он не жаловался на здоровье. Напротив, Пиманов всегда выглядел подтянуто, моложаво и энергично.





