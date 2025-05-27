Сулейман из «Великолепного века» попал в тюрьму

Халит Эргенч (Фото: Instagram*, @halitergencresmi)
55-летнего актёра Халита Эргенча, сыгравшего Сулейман в сериале «Великолепный век», приговорили к двух годам и трём месяцам заключения по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Позже выяснилось, что данный срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Также известно, что артист давал ложные показания.
Согласно обвинительному заключению, Эргенч и ещё один обвиняемый Реза Коджаоглу сообщили, что не связаны с беглецом Меметом Али Алаборой (обвинён по тому же делу), однако, как указано, Эргенч и Коджаоглу всё же были проинформированы о событиях в Таксим-Гези, кроме того, у них есть фотографии с протеста — доказательство их участия в акции.
Актёр не оставил без внимания все обвинения в свою сторону. Эргенч не признаёт свою вину, он заявил, что случайно оказался в парке.
Лерчек не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в её пользу.
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*запрещён в РФ.
Актёр не оставил без внимания все обвинения в свою сторону. Эргенч не признаёт свою вину, он заявил, что случайно оказался в парке.
«Один из людей хотел бы, чтобы я подал встречный иск за публикацию моих фотографий того периода. Потому что из-за них появились необоснованные обвинения в мой адрес. Но там, в парке, был поток людей, и мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на всё, о чем меня спрашивали. Я также ответил, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста», — цитирует Super.ru звезда сериала «Великолепный век».Ранее Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги останутся под домашним арестом до 26 июня текущего года.
Лерчек не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в её пользу.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина