Супруга блогера Андрея Багно раскрыла причину его смерти
Блогер Андрей Багно умер от малярии и последствий курения
Блогер Андрей Багно, который женился на беременной женщине из Африки, умер. Об этом стало известно 28 апреля.
Супруга блогера София рассказала Super, что мужчина скончался от серьёзных последствий многолетнего курения.
«Андрей умер от малярии, а также от курения, потому что врач сказал мне, что у него были чёрные лёгкие, и он рвал чёрной рвотой в мешок», — поделилась женщина.Первые разговоры о смерти Андрея возникли после того, как в его аккаунте опубликовали снимок в тяжёлом состоянии и обращение супруги. Некоторые пользователи не поверили в смерть мужчины и предположили, что мошенники взломали его профиль. Позже брат блогера подтвердил случившееся.
