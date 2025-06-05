Светлана Лобода снялась в откровенном топе
Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе на видео. Публикация появилась в ее личном блоге, насчитывающем 14,9 миллиона подписчиков.
42-летняя исполнительница хита «К черту любовь» выложила отрывок клипа из новой музыкальной композиции, в котором предстала в крошечном топе с блестками. При этом она показала глубокое декольте.
На кадрах видно, что Лобода позировала в гримерной комнате. Артистка сделала прическу-ракушку, надела крупные серьги и ярко накрасилась. Рядом с певицей располагались косметические продукты и ваза с красными розами.
Ранее Истринский городской суд Подмосковья разрешил певице Светлане Лободе исполнять трек «К черту любовь». Запретить исполнять песню звезде пытался автор хита Олег Влади.
Это был уже второй иск против звезды. В первом случае суд встал на сторону ответчицы и признал договор о передаче исключительных авторских прав на песню законным. Решение было утверждено Мособлсудом. Во второй раз суд вновь встал на сторону Лободы.
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