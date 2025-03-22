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Связал шарф Олегу Табакову, дружил с Паулиной Андреевой и по-тихому развелся: личная жизнь звезды «Кухни» Виктора Хориняка

Виктор Хориняк (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Виктор Хориняк (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Российская публика полюбила Виктора Хориняка после роли Кости в сериале «Кухня» и появления в фильме «Последний богатырь». В юности актер был кадетом, увлекался вязанием, а в студенческие годы дружил с Паулиной Андреевой и стал отцом. 22 марта Виктор Хориняк отмечает свой 35-й день рождения. Шарф для Олега Табакова, переезд от родителей в 10 лет и суд с кинокомпанией — в материале «Радио 1».

Детство и юность Виктора Хориняка

Виктор Хориняк появился на свет в 1990 году в сибирском городе Минусинск (Красноярский край) и стал младшим из трех детей Виктора и Ольги Хориняк. Помимо родителей, брата Славы и сестры Веры, под одной крышей с будущим актером жил его дедушка.

Про актерство в юные годы Виктор и не думал. Сначала мальчик посещал секцию дзюдо, затем, когда ему было 10 лет, решил поступить в Норильский кадетский корпус.

Мама полагала, что сын не протянет в училище. Однако там Хориняк смог раскрыться: он пел в хоре, играл в баскетбол, научился играть на гитаре и становился призером на конкурсах чтецов. Многие знакомые убеждали его поступать в театральный.

В итоге юноша поступил в Школу-студию МХАТ на курс Брусникина и Козака.

Виктор Хориняк с братом Славой и сестрой Верой (Фото: Инстаграм* @khorinyakvitya)

Актерская карьера Виктора Хориняка

Со второго курса Хориняк играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 2010 году Олег Табаков, которым Виктор всегда восхищался, дал ему ключевую роль в постановке МХТ «Леди Макбет Мценского уезда». Еще с четвертого курса он перевоплощался в Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите». После окончания обучения молодому человеку предложили место в родном театре.

В 2007-м году Хориняк дебютировал в кино с одной из серий «Закона и порядка» (2 сезон, 14 серия), он появился в эпизодах «Универа» в качестве дублера героя Виталия Гогунского, «Стройбати», «Участковый», «В зоне риска», «Чужие крылья».

Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк (Фото: кадр из сериала «Кухня»)


В 2012 году Виктор получил роль бармена Кости в ситкоме «Кухня». Пойти на прослушивание ему посоветовал агент, а уже во время проб выяснилось, что кастинг-директор проекта видел артиста на одном из спектаклей МХТ.

Хориняк играл в мини-сериале про летчиков «Обнимая небо», в проекте «Молодая гвардия», а еще в «Офицерских женах».

В октябре 2017 года зрители увидели картину «Последний богатырь», в котором Виктору досталась ключевая роль.

Главная роль досталась артисту в комедийном сериале «Родительский комитет».

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Первая любовь и развод

Со своей будущей женой Ольгой актер познакомился в 16 лет в родном Минусинске. Хориняк долго ухаживал за избранницей.

После окончания школы пара поддерживала отношения на расстоянии: Виктор уехал учиться в Москву, а Ольга осталась изучать детскую психологию в Красноярске. Через некоторое время молодой человек предложил девушке стать его женой.

Виктор Хориняк (Фото: Инстаграм* @khorinyakvitya)


Получив диплом, Оля перебралась к возлюбленному в столицу. В 2013 году — в разгар съемок «Кухни» — у Хориняка и его жены появился сын Иван. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. В интервью 2017 года Виктор поделился, что они с супругой расстались. О причинах разрыва после восьми лет отношений мужчина и сейчас предпочитает умалчивать.

Дружба с Паулиной Андреевой

В Школе-студии МХАТ среди одногруппников Хориняка было много интересных дам. Но ближе всех Виктору оказалась Паулина Андреева.

Виктор и Паулина с первых дней учебы стали лучшими друзьями.

«Мы долго понятия не имели, что Витька женат. В институте ведь они постоянно с Паулиной были вместе. Мы смеялись, что эти двое даже болели одновременно. Если зимой кто-то из них сваливался с ангиной, то другой заболевал следом», — признавались однокурсники.

Виктор Хориняк (Фото: кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»)

Интересные факты об актере

В своих интервью, рассказывая о ранних годах, артист иногда вспоминает бабушку. Именно она научила пятилетнего Виктора вязать. Мальчик настолько увлекся, что сделал несколько шарфов для мамы, бабушки и тети.

«Когда мне становилось скучно, горько или просто нечем было заняться, я начинал вязать. У меня и сейчас дома есть пряжа, спицы лежат, но я к ним не прикасаюсь — времени нет. Последний раз брал их в руки, когда вязал шарф Олегу Павловичу Табакову на его 80-летний юбилей. Такой красно-белый, спартаковский», — откровенничал Хориняк.

Еще один удивительный факт из ранней биографии актера — он уже в 10 лет съехал от родителей, когда поступил в кадетское училище. Корпус находился в 65 километрах от родного Виктору Минусинска.

«Первая неделя была катастрофой — по ночам рыдал в подушку, а потом — абсолютным счастьем. Семь лет я ни дня я не жалел о своем выборе. И в бытовом плане подтянулся — освоил глажку, искусство заправлять постель, убирать за собой, следить за своим опрятным внешним видом», — признавался как-то артист.

Виктор Хориняк (Фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы»)

Виктор Хориняк сейчас

В феврале 2024-го Хориняк ввязался в скандал. Согласившись сняться в комедийной мелодраме «Любви не бывает» и даже получив аванс, Виктор в назначенное время не пришел на площадку, из-за чего кинокомпания подала на него иск на 8 млн рублей.

Однако суд обязал актера выплатить лишь 100-тысячный штраф и покрыть юридические издержки. Но все на этом не закончилось, компанию решение не устроило.

Актер Виктор Хориняк: что его связывало с актрисой из сериала «Кухня», роли в кино и личная жизнь
Актер Виктор Хориняк: что его связывало с актрисой из сериала «Кухня», роли в кино и личная жизнь

Роль потом отошла Владимиру Яглычу, с которым, к слову, Хориняка нередко путают.

В 2024 публика увидела Виктора в полнометражной ленте «Непослушники», ставшей продолжением истории, начатой в «Непослушнике».

Накануне в прокат вышла фантастическая комедия «Ждун», где Хориняк исполнил главную роль.

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Бросил жену и пятилетнего сына ради костюмерши, стал отцом в 62 года: как сложилась жизнь 67-летнего Валерия Сюткина
22 марта 2025, 13:52

Валерий Сюткин (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)

Сегодня, 22 марта, свой 67-й день рождения отмечает талантливый музыкант, композитор, поэт и телеведущий Валерий Сюткин. В числе наиболее популярных песен артиста — «Радио ночных дорог», «Вася», «7 тысяч над землёй» и «Я — то, что надо». О том, как сложилась творческая и личная жизнь артиста, читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Бронислава Бржезидская и Валерий Сюткин (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)

Валерий Сюткин появился на свет 22 марта 1958 года в городе Москва. Родители мальчика не были связаны с миром искусства. Отец, Милад Александрович Сюткин, работал строителем, а мать, Бронислава Андреевна Бржезидская, занимала должность младшего научного сотрудника в закрытом военном научно-исследовательском институте.

Юный Сюткин очень любил музыку, особенно зарубежную. В 10 лет, услышав мелодию «Битлз», мальчик захотел ее повторить на гитаре и начал осваивать инструмент. Совсем скоро Валерий стал участником музыкального коллектива, собранного из талантливых ребят двора. Там же Сюткин освоил игру на барабанах.

После получения школьного аттестата молодой человек начал работать в ресторане в качестве помощника повара. Однако его главным увлечением оставалась музыка — по вечерам он выступал в том же ресторане. Затем Сюткин пошел в армию и служил на Дальнем Востоке. Там была создана музыкальная группа «Полёт», в которой проявится певческий талант Валерия.


На пути к славе


Валерий Сюткин и Юрий Лоза (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)

После окончания службы в армии Валерий Сюткин вернулся в столицу, где в 1979 году присоединился к рок-группе «Телефон». Он сотрудничал с этим музыкальным коллективом до 1984 года, исполнял партии на гитаре и пел, а также писал музыку и слова для песен.

Впоследствии Валерий Сюткин стал участником коллектива «Зодчие», где он выступал в дуэте с Юрием Лозой. Позднее Валерий Сюткин сформировал свою группу «Фэн-о-мэн», выпустил единственный альбом и начал сотрудничество с Михаилом Боярским.

В 1990 году Евгений Хавтан, основатель группы «Браво», пригласил Валерия Сюткина в коллектив. В то время Жанна Агузарова покинула группу, и место солиста было свободно. Следующие пять лет стали для Валерия периодом кардинальных изменений. Он нашёл свой уникальный стиль как в музыке, так и в поведении.
Вместе с группой «Браво» артист получил всероссийскую известность, их хиты звучали буквально из каждого окна.

Устав от плотного гастрольного графика, Сюткин решил уйти из «Браво» в 1995 году и организовал свою группу «Сюткин и Ко». В составе обновлённого коллектива музыкант выпустил пять пластинок, среди которых особенно выделяется «Радио ночных дорог».

Личная жизнь


Любимчик женщин Валерий был трижды женат. К первым бракам Сюткин, по его словам, относился несерьёзно, поэтому за свадьбой быстро следовал развод. Имя первой супруги артист никогда не упоминал в своих интервью. Известно, что от первого брака у певца есть дочь Елена 1980 года рождения, и брак развалился из-за частого отсутствия певца дома. Супруга не стала мириться с гастролями Сюткина и подала на развод после 2 лет совместной жизни. Валерий Сюткин смог сохранить теплые отношения с дочерью. Сейчас Елена экономист, окончила МГУ. В 2014 году она родила дочку Василису, сделав артиста дедушкой.

Со своей второй супругой Людмилой Сюткин встретился в кругу общих друзей. Они были вместе семь лет и стали родителями сына Максима. Супруга ждала мужа дома, пока он ездил с концертами по стране. Иногда до жены доходили слухи о романах Сюткина, но она мудро закрывала на всё глаза, ведь он всегда возвращался к ней домой.

Виола и Валерий Сюткины (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)

Всё изменилось после встречи с единственной любовью Валерия Сюткина, Виолой. Девушка родом из Риги пришла работать костюмером в группу «Браво». Разница в возрасте у музыканта и новой работницы коллектива составляла 17 лет, но это не помешало им завести роман. Влюбленные долго скрывали свои отношения, потому что Сюткин был женатым человеком.

«Она обаятельна и умна. Такой человек и называется — муза. Шаг за шагом мы сближались. Причем я совмещал какое-то время жизнь на две семьи. Она сказала однажды, что у меня кишка тонка уйти от жены. И я ушел. Это, надо сказать, трудно делать. Говорить в глаза, что не любишь, когда у тебя пятилетний сынишка бегает по дому. Мне было уже 33 года. Она нелегко меня отпустила», — делился артист на передаче «Судьба человека».

Виола и Валерий Сюткины с дочерью Виолой (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)

В июне 1994 года пара узаконила свои отношения, и с тех пор Сюткин не расставался со своей музой. В этом браке Валерий стал отцом в третий раз. В 1996 году в семье родилась дочка Виола. А в августе 2020, когда артисту было уже 62 года, Валерий и Виола Сюткины вновь стали родителями. У пары, которая прибегла к ЭКО, родился сын. Его назвали Лео.

Валерий Сюткин — замечательный отец четверых детей. Со всеми детьми артист находится в теплых отношениях. Сын Максим окончил географический факультет МГУ и работает в туристическом бизнесе.

Виола завершила обучение в школе «Золотое сечение». Затем девушка продолжила образование в Колледже Ди Леман в Женеве, Швейцария. После этого получила степень бакалавра в области истории искусств и театроведения в Американском университете в Париже. В настоящее время Виола работает исполнительным продюсером фестиваля искусств «Черешневый лес». С 2021 года она также занимает должность заведующей труппой Театра на Малой Бронной.

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Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией
Прохор Шаляпин заявил, что страдает автофобией
22 марта 2025, 13:43

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал о своей фобии, которая преследует его всю жизнь. Причиной страха стало ДТП, в которое будущий певец попал в детстве.
Артист заявил, что страдает автофобией.

«Ездить за рулём я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулём сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка», – поделился певец в беседе с «Газетой.Ru».
Также Шаляпин добавил, что нередко на дорогах происходят ситуации, когда недоброжелатели специально втягивают водителя в аварию. Поэтому певец не садится сам за руль, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность.

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#артист
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Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
Лариса Голубкина скончалась от рака крови третьей степени
22 марта 2025, 13:15

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В субботу, 22 марта, скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Продолжительное время звезда фильма «Гусарская баллада» боролась с тяжёлым заболеванием.
Причиной смерти актрисы, которая в начале этого месяца отпраздновала 85-летие, стал рак крови третьей степени. На фоне онкологии Голубкина в последнее время стремительно теряла вес и уже не вставала с постели. Прошлой осенью ей был присвоен паллиативный статус.

В последние месяцы артистка жаловалась на слабость и плохое самочувствие. При этом обезболивающие ей практически не помогали. Поскольку Лариса Ивановка не могла подниматься с постели, её тело покрылось пролежнями. Регулярно к ней приезжали врачи, чтобы купировать сильные боли.

С болезнью Вальденстрема Голубкина боролась с 2014 года. Диагноз ей поставили в Германии. За восемь лет лечения актриса прошла несколько курсов химиотерапии и даже добилась ремиссии – до 2022 года патология развивалась медленно. Однако в прошлом году болезнь начала прогрессировать. Летом артистку госпитализировали, а в августе врачи признали её неизлечимо больной.

На публике Голубкина последний раз появилась также летом 2024 года. Она посетила пресс-конференцию в честь дня рождения Тихона Хренникова и премьеру спектакля «Гусарская баллада» в Театре Российской армии. Тогда состояние артистки уже было плохим: она была прикована к инвалидному креслу, были заметны нарушения слуха и зрения. При этом речь ещё сохранялась.

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#гусарская баллада
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#брак
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#онкология
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«Повеял лёгкий ветерок развода»: шокирующие откровения Алексея Чумакова не довели до добра
Поклонники указали на разлад в семье Чумакова и Ковальчук
22 марта 2025, 13:01

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков откровенно поговорили об отношениях в интервью Светланы Бондарчук. Музыкант признался, что при первой встрече с телеведущей много лет назад оценил её исключительно с позиции «вдул бы».
Такая прямолинейная оценка девушки шокировала поклонников, которые сразу же принялись обвинять Чумакова в абьюзе и женоненавистничестве. Фанаты заявляли, что призёр шоу «Народный артист» рассматривает супругу исключительно с точки зрения плотских желаний.

После этого Чумаков попытался перевести сказанное в шутку, отметив, что в семье является бесправным человеком, мнение и желания которого не берут в расчёт ни жена, ни их две дочери. Он даже в шутку пригрозил, что подаст в суд на близких за абьюз.

Однако это заявление не улучшило положение Чумакова. Некоторые продолжили заявлять, что в семье, которая долгое время считалась самой гармоничной в отечественном шоу-бизнесе, случился разлад.

«Повеял лёгкий ветерок развода», – написал один из пользователей в комментариях.
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#интервью
#заявление
#артист
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Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина
Умерла актриса Лариса Голубкина
22 марта 2025, 11:46

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы Ларисы Голубкиной.
В своём Telegram-канале шоумен написал, что новость о кончине звезды фильма «Гусарская баллада» пришла полчаса назад. Пост опубликован в 11:37.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», – написал Малахов.
9 марта Лариса Голубкина отметила юбилей – ей исполнилось 85 лет.

В последние годы народная артистка РСФСР серьёзно болела. В октябре 2024 года у неё обнаружили неизлечимую болезнь – злокачественное заболевание системы крови.

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#смерть
#актриса
#кино
#гусарская баллада
#юбилей
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