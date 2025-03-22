Связал шарф Олегу Табакову, дружил с Паулиной Андреевой и по-тихому развелся: личная жизнь звезды «Кухни» Виктора Хориняка

Виктор Хориняк (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
Российская публика полюбила Виктора Хориняка после роли Кости в сериале «Кухня» и появления в фильме «Последний богатырь». В юности актер был кадетом, увлекался вязанием, а в студенческие годы дружил с Паулиной Андреевой и стал отцом. 22 марта Виктор Хориняк отмечает свой 35-й день рождения. Шарф для Олега Табакова, переезд от родителей в 10 лет и суд с кинокомпанией — в материале «Радио 1».
Детство и юность Виктора ХоринякаВиктор Хориняк появился на свет в 1990 году в сибирском городе Минусинск (Красноярский край) и стал младшим из трех детей Виктора и Ольги Хориняк. Помимо родителей, брата Славы и сестры Веры, под одной крышей с будущим актером жил его дедушка.
Про актерство в юные годы Виктор и не думал. Сначала мальчик посещал секцию дзюдо, затем, когда ему было 10 лет, решил поступить в Норильский кадетский корпус.
Мама полагала, что сын не протянет в училище. Однако там Хориняк смог раскрыться: он пел в хоре, играл в баскетбол, научился играть на гитаре и становился призером на конкурсах чтецов. Многие знакомые убеждали его поступать в театральный.
В итоге юноша поступил в Школу-студию МХАТ на курс Брусникина и Козака.
Виктор Хориняк с братом Славой и сестрой Верой (Фото: Инстаграм* @khorinyakvitya)
Актерская карьера Виктора ХоринякаСо второго курса Хориняк играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 2010 году Олег Табаков, которым Виктор всегда восхищался, дал ему ключевую роль в постановке МХТ «Леди Макбет Мценского уезда». Еще с четвертого курса он перевоплощался в Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите». После окончания обучения молодому человеку предложили место в родном театре.
В 2007-м году Хориняк дебютировал в кино с одной из серий «Закона и порядка» (2 сезон, 14 серия), он появился в эпизодах «Универа» в качестве дублера героя Виталия Гогунского, «Стройбати», «Участковый», «В зоне риска», «Чужие крылья».
Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
В 2012 году Виктор получил роль бармена Кости в ситкоме «Кухня». Пойти на прослушивание ему посоветовал агент, а уже во время проб выяснилось, что кастинг-директор проекта видел артиста на одном из спектаклей МХТ.
Хориняк играл в мини-сериале про летчиков «Обнимая небо», в проекте «Молодая гвардия», а еще в «Офицерских женах».
В октябре 2017 года зрители увидели картину «Последний богатырь», в котором Виктору досталась ключевая роль.
Главная роль досталась артисту в комедийном сериале «Родительский комитет».
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Первая любовь и разводСо своей будущей женой Ольгой актер познакомился в 16 лет в родном Минусинске. Хориняк долго ухаживал за избранницей.
После окончания школы пара поддерживала отношения на расстоянии: Виктор уехал учиться в Москву, а Ольга осталась изучать детскую психологию в Красноярске. Через некоторое время молодой человек предложил девушке стать его женой.
Виктор Хориняк (Фото: Инстаграм* @khorinyakvitya)
Получив диплом, Оля перебралась к возлюбленному в столицу. В 2013 году — в разгар съемок «Кухни» — у Хориняка и его жены появился сын Иван. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. В интервью 2017 года Виктор поделился, что они с супругой расстались. О причинах разрыва после восьми лет отношений мужчина и сейчас предпочитает умалчивать.
Дружба с Паулиной АндреевойВ Школе-студии МХАТ среди одногруппников Хориняка было много интересных дам. Но ближе всех Виктору оказалась Паулина Андреева.
Виктор и Паулина с первых дней учебы стали лучшими друзьями.
«Мы долго понятия не имели, что Витька женат. В институте ведь они постоянно с Паулиной были вместе. Мы смеялись, что эти двое даже болели одновременно. Если зимой кто-то из них сваливался с ангиной, то другой заболевал следом», — признавались однокурсники.
Виктор Хориняк (Фото: кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»)
Интересные факты об актереВ своих интервью, рассказывая о ранних годах, артист иногда вспоминает бабушку. Именно она научила пятилетнего Виктора вязать. Мальчик настолько увлекся, что сделал несколько шарфов для мамы, бабушки и тети.
«Когда мне становилось скучно, горько или просто нечем было заняться, я начинал вязать. У меня и сейчас дома есть пряжа, спицы лежат, но я к ним не прикасаюсь — времени нет. Последний раз брал их в руки, когда вязал шарф Олегу Павловичу Табакову на его 80-летний юбилей. Такой красно-белый, спартаковский», — откровенничал Хориняк.
Еще один удивительный факт из ранней биографии актера — он уже в 10 лет съехал от родителей, когда поступил в кадетское училище. Корпус находился в 65 километрах от родного Виктору Минусинска.
«Первая неделя была катастрофой — по ночам рыдал в подушку, а потом — абсолютным счастьем. Семь лет я ни дня я не жалел о своем выборе. И в бытовом плане подтянулся — освоил глажку, искусство заправлять постель, убирать за собой, следить за своим опрятным внешним видом», — признавался как-то артист.
Виктор Хориняк (Фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы»)
Виктор Хориняк сейчасВ феврале 2024-го Хориняк ввязался в скандал. Согласившись сняться в комедийной мелодраме «Любви не бывает» и даже получив аванс, Виктор в назначенное время не пришел на площадку, из-за чего кинокомпания подала на него иск на 8 млн рублей.
Однако суд обязал актера выплатить лишь 100-тысячный штраф и покрыть юридические издержки. Но все на этом не закончилось, компанию решение не устроило.
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Роль потом отошла Владимиру Яглычу, с которым, к слову, Хориняка нередко путают.
В 2024 публика увидела Виктора в полнометражной ленте «Непослушники», ставшей продолжением истории, начатой в «Непослушнике».
Накануне в прокат вышла фантастическая комедия «Ждун», где Хориняк исполнил главную роль.
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