Связал шарф Олегу Табакову, дружил с Паулиной Андреевой и по-тихому развелся: личная жизнь звезды «Кухни» Виктора Хориняка

Российская публика полюбила Виктора Хориняка после роли Кости в сериале «Кухня» и появления в фильме «Последний богатырь». В юности актер был кадетом, увлекался вязанием, а в студенческие годы дружил с Паулиной Андреевой и стал отцом. 22 марта Виктор Хориняк отмечает свой 35-й день рождения. Шарф для Олега Табакова, переезд от родителей в 10 лет и суд с кинокомпанией — в материале «Радио 1».