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«Такой скандал был»: путь Андрея Мерзликина к карьере, страшное ДТП и брак с психологом

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

Российский актёр театра и кино Андрей Мерзликин сегодня отмечает свой 52-й день рождения. Актёр многим известен по роли Димона Ошпаренного в фильме режиссёра Петра Буслова «Бумер».
С этого фильма карьера артиста пошла стремительно вверх, и сегодня он один из самых востребованных персон отечественного кинематографа. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

Андрей Мерзликин родился в подмосковном городе Королёв в 24 марта 1973 года. В детские годы Андрей был обычным ребёнком. Он часто попадал в переделки, лазая по крышам и деревьям, но при этом хорошо учился. С ранних лет он мечтал стать космонавтом и, став постарше, хотел пойти на подготовительные курсы для будущих космонавтов, но родители не могли позволить себе оплатить это обучение.

Тогда будущая звезда кино после окончания школы поступил в техникум космического машиностроения, и к моменту его окончания передумал работать в этой отрасли. Однажды в кругу друзей Мерзликин услышал про ВГИК и МХАТ и сильно заинтересовался профессией актёра. В 1996 году Андрей попытался пройти конкурсный отбор во ВГИК, но завалил экзамены.

Несмотря на это, будущий актёр всё равно пришёл 1 сентября в ВУЗ и начал посещать занятия вместе со всеми.

«Они даже не знали. Через месяц пришел декан факультета и спросил: "А кто у вас староста группы?" Я думаю: "Ну всё". Встал медленно и говорю: "Я". — "А вы кто?" Я говорю: "Андрюша Мерзликин". — "Что вы здесь делаете?!" Такой скандал был. Месяц прошел, уже были первые отрывки, сцендвижение, сценречь. Я уже успел всё это понять и полюбить», — рассказывал актер в интервью Вячеславу Манучарову.

В течение первого года обучения Андрей был вольным слушателем во ВГИКе. К концу первого года обучения происходит отсев студентов, которые не соответствуют требованиям. Один из студентов был отчислен, и его место освободилось. Андрею предоставили общежитие, назначили стипендию, и он стал официальным студентом.

На пути к славе


Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

Еще в процессе обучения во ВГИКе Мерзликин был удостоен награды за исполнение главной мужской роли в короткометражном фильме «Как я провела лето», режиссёром которого выступила Н. Погоничева.

Получив диплом актёра в 2000 году, артист начал свою карьеру в Театре Армена Джигарханяна. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ревизор», «Пороховая бочка» и «Женитьба Фигаро». В 2003 году Андрей Мерзликин стал известен благодаря фильму «Бумер», который принёс ему настоящую славу. Через три года он снялся в продолжении этой криминальной драмы. С тех пор он активно снимается в фильмах и сериалах, работая с такими известными режиссёрами, как Никита Михалков, Фёдор Бондарчук, Павел Лунгин и Константин Худяков.

В фильмографии актёра сейчас насчитывается более 175 работ, среди которых любимые всеми фильмы: «Любить по-русски 3. Губернатор», «Наваждение», «Май», «Убойная сила 6», «Качели», «Брестская крепость», «Чкалов», «Ёлки лохматые», «Нахимовцы», «Солнце на вкус» и «Территория».

Андрей Мерзликин очень много работает. В год у него бывает несколько проектов одновременно. В 2025 году с участием актера готовятся к выходу целых восемь лент.

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Страшное ДТП


Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

В 2004 году артист попал в серьезное ДТП. Андрей Мерзликин был в автомобиле с друзьями. Машина на большой скорости вылетела с дороги и упала в реку.

«Мы 21 февраля с Саввинской набережной Москвы вылетели прямо в Москва-реку. Попали в аварию, хотя при этом все были трезвыми и я даже не сидел за рулем. Вызвали МЧС, нас подняли. Не ругались, а только сказали, что мы первые, кто здесь выжил. А заодно показали на монастырь рядом – мол, вам туда. Ведь все выжили, у меня ни одной царапины, только машина под списание. Для чего дано это испытание? И тогда у меня появилось внутреннее преображение», — рассказал Мерзликин на передаче программы «Мой герой».

С того момента вера стала неотъемлемой частью жизни Андрея, и у него появился наставник в духовных вопросах.

Личная жизнь


Андрей Мерзликин, Анна Осокина с детьми Фёдором, Серафимой, Евдокией, Макаром (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)

Актер долгое время занимался выстраиванием карьеры и времени на личную жизнь практически не находил. Всё изменилось после встречи с психологом Анной Осокиной. Мерзликину тогда было уже 33 года, и затягивать конфетно-букетный период пара не стала. Молодые люди съехались, а немного позже решили обвенчаться.

«Когда ты видишь человека и понимаешь, что это «твое». Ты хочешь быть рядом с ним, общаться, смеяться, рядом с ним ты становишься лучше», — цитирует слова актера kp.ru.

В 2006 году Анна подарила актёру сына Фёдора, а через два года у них родилась дочь Серафима. Затем в семье появилась ещё одна девочка — Евдокия. В 2016 году актёр стал отцом в четвёртый раз, что ещё больше укрепило его семью. Супруга актёра стала для него не только близким человеком, но и надёжным помощником. Она взяла на себя обязанности пресс-секретаря и директора, следит за кастингами и отбирает лучшие предложения для мужа в киноиндустрии.

По словам Мерзликина, секретом семейного счастья он считает уважение и любовь. В их семье не бывает шума, криков и ругани.

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Бывшую жену Максима Щеголева избили и назвали «помехой на сцене»
Mash: Аллу Казакову избили и назвали «помехой на сцене»
24 марта 2025, 15:18

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Актрису Аллу Казакову избили в электротеатре Станиславского в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Журналисты, сославшись на сотрудников театра, рассказали, что коллега Казаковой по цеху Мария Беляева указала ей на непрофессионализм. Затем после алкогольных посиделок началась драка. Казакову отвезли к медикам, у нее диагностировано сотрясение и ушиб носа. Все произошло после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона».

Перед этим стало известно, в чем обвиняют французского актера Жерара Депардье. Судебное разбирательство по его делу состоится 24 и 25 марта. На защиту знаменитости встал президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности в нашем материале.

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Неудачные романы и слухи о тайной свадьбе с Пересильд: как сейчас живет Михаил Тройник
24 марта 2025, 14:43

Михаил Тройник (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Долгий путь событий привел Михаила Тройника в мир кино. Он охотно делился своими актерскими достижениями, но о его личной жизни до 2022 года почти ничего не было известно.
Однако встреча с Юлией Пересильд, ставшей его возлюбленной, мгновенно привлекла к нему внимание общественности и заставила говорить об актере. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути

Михаил Тройник, родившийся 24 марта 1988 года в Рыбинске, Ярославской области, с детства проявлял интерес к учебе и творчеству. После успешной сдачи ЕГЭ он поступил в МГТУ имени Баумана на факультет специального машиностроения, но вскоре осознал, что инженерная карьера его не привлекает.

Параллельно с учебой он начал играть в КВН, что дало ему возможность попробовать себя на сцене. Вдохновившись театром, Михаил записался на курсы в «Щуку» и театральную студию при Бауманке, а затем был принят в Школу-студию МХАТ.

У Михаила не было знакомых в театре, он не знал, что на место в Школе-студии МХАТ претендовали 150 человек. Когда Константин Райкин начал сомневаться, стоит ли ему включать Тройника в свой курс, Алексей Гуськов, тоже ученик Бауманки, предложил интересное пари: если парень сумеет подготовить новую программу за два дня, преподаватель предоставит ему возможность. Михаил успешно справился с этой задачей, несмотря на напряжение и адреналин.

«Мне кажется, я бессознательно хотел работать в театре. Мой мастер — Константин Аркадьевич Райкин — говорил, что после окончания театрального вуза надо отработать в театре минимум пять лет, чтобы овладеть профессией. И, видимо, это было во мне заложено. Не то чтобы я следовал рекомендациям мастера, но после института все мое внимание было действительно сосредоточено на театре, я хотел освоиться в этом ремесле, хотя бы на каком-то уровне», — пояснял Михаил.

Тройник сразу получил яркую роль Ясона в спектакле «Медея» и даже ездил в Грецию для подготовки. В театре он также играл в «Мертвые души», «Братья» и «Без страха».

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Роли в кино

Его первый опыт в кино был в эпизоде «Далеко от войны», а полноценный дебют — роль Кочета в фильме «Однажды». Он стал известен благодаря сериалу «Беспокойный участок» и проекту «Комбинат "Надежда"», который получил Гран-при на Международном фестивале в Вильнюсе.

Михаил Тройник активно расширяет свою фильмографию, соглашаясь на разнообразные роли, такие как Леша в сериале «Иванько», отец Сергий в «Чики», и вахтовик в «Папаше в бегах».

Он также участвовал в спектаклях «Щастье!», «Гордая» и «Последнее лето». Актер старается сохранять спокойствие и доверие к процессу, что, по его мнению, способствует лучшим результатам.

Любовные отношения

В интервью Михаил Тройник упоминал о прошлых любовных разочарованиях, но не раскрывал подробностей. В 2021 году актер признался, что у него есть отношения, но предпочел не распространяться о личной жизни.

Однако ситуация изменилась в конце 2022 года, когда Юлия Пересильд публично поздравила Тройника с годовщиной их первого свидания.

Юлия Пересильд и Анна Пересильд (Фото: Telegram-канал @juliaperesild_tg)

Пересильд, которая ранее была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем и имеет двоих детей, призналась, что Тройник покорил ее своей честностью и неспособностью к обману.

Пара жила вместе, путешествовала и работала, в том числе вместе участвовали в спектакле «Последнее лето». Тройник отметил, что их сближение было неожиданным и видел в этом божественное провидение. Он не смущался разницы в возрасте и популярности Пересильд.

Пересильд и Тройник сейчас

Пара сталкивается с различными слухами, включая слухи о тайной свадьбе и разладе. Если они и расписались, то не спешат об этом сообщать. Пересильд даже попросила поклонников не верить светской хронике о закрытых церемониях.

Слухи о расставании также возникают, когда актеры появляются на мероприятиях по отдельности. Например, на премию «Золотой орел» Тройник пришел без Пересильд и игнорировал вопросы о ней.

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Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает
24 марта 2025, 14:06

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Алексей Чумаков опубликовал в запрещенной соцсети кадры из шоу «Прямой эфир», показав, как его жена Юлия Ковальчук прислуживает ему, произнося фразу «Да, мой господин».
«Срочно! Абьюзирую, как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина— под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно). P. S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!» — написал артист.

слева направо: Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук (Фото:Instagram*/alexchumakoff)


На кадрах видно, что за происходящим наблюдал телеведущий Андрей Малахов, который не смог сдержать смех от увиденного. Затем Чумаков показал Малахову, как правильно кушать блюдо, которое было перед ведущим.

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Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах
The Times: суд рассмотрит дело Жерара Депардье о сексуальных домогательствах
24 марта 2025, 13:46

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Судебное разбирательство в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах состоится в Париже 23 и 25 марта. Об этом пишет издание The Times.
По информации журналистов, процесс связан с жалобами, поданными на артиста якобы за неприемлемое поведение в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами названы 53-летняя декоратор Амели, а также помощница режиссера, которой двадцать с небольшим лет.

Сам фигурант отрицает обвинения. Его защищает президент Франции Эммануэль Макрон и свыше 60 женщин из сферы кино. Заседание планировалось на октябрь прошлого года, однако его отложили по просьбе защиты в связи с состоянием здоровья Депардье.

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24 марта 2025, 13:14

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Бывшая возлюбленная российского предпринимателя Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Девушка выложила фото в запрещенной соцсети. На снимке Перминова в кружевных розовых трусиках с высокой посадкой и в белом топе.
Кроме того, звезду подиума украшают укороченная шубка, а также ярко-розовые остроносые туфельки с высоким каблуком.

Фото: Instagram*/lenaperminova

Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.

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