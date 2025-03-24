«Такой скандал был»: путь Андрея Мерзликина к карьере, страшное ДТП и брак с психологом

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Российский актёр театра и кино Андрей Мерзликин сегодня отмечает свой 52-й день рождения. Актёр многим известен по роли Димона Ошпаренного в фильме режиссёра Петра Буслова «Бумер».
С этого фильма карьера артиста пошла стремительно вверх, и сегодня он один из самых востребованных персон отечественного кинематографа. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Андрей Мерзликин родился в подмосковном городе Королёв в 24 марта 1973 года. В детские годы Андрей был обычным ребёнком. Он часто попадал в переделки, лазая по крышам и деревьям, но при этом хорошо учился. С ранних лет он мечтал стать космонавтом и, став постарше, хотел пойти на подготовительные курсы для будущих космонавтов, но родители не могли позволить себе оплатить это обучение.
Тогда будущая звезда кино после окончания школы поступил в техникум космического машиностроения, и к моменту его окончания передумал работать в этой отрасли. Однажды в кругу друзей Мерзликин услышал про ВГИК и МХАТ и сильно заинтересовался профессией актёра. В 1996 году Андрей попытался пройти конкурсный отбор во ВГИК, но завалил экзамены.
Несмотря на это, будущий актёр всё равно пришёл 1 сентября в ВУЗ и начал посещать занятия вместе со всеми.
В течение первого года обучения Андрей был вольным слушателем во ВГИКе. К концу первого года обучения происходит отсев студентов, которые не соответствуют требованиям. Один из студентов был отчислен, и его место освободилось. Андрею предоставили общежитие, назначили стипендию, и он стал официальным студентом.
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Еще в процессе обучения во ВГИКе Мерзликин был удостоен награды за исполнение главной мужской роли в короткометражном фильме «Как я провела лето», режиссёром которого выступила Н. Погоничева.
Получив диплом актёра в 2000 году, артист начал свою карьеру в Театре Армена Джигарханяна. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ревизор», «Пороховая бочка» и «Женитьба Фигаро». В 2003 году Андрей Мерзликин стал известен благодаря фильму «Бумер», который принёс ему настоящую славу. Через три года он снялся в продолжении этой криминальной драмы. С тех пор он активно снимается в фильмах и сериалах, работая с такими известными режиссёрами, как Никита Михалков, Фёдор Бондарчук, Павел Лунгин и Константин Худяков.
В фильмографии актёра сейчас насчитывается более 175 работ, среди которых любимые всеми фильмы: «Любить по-русски 3. Губернатор», «Наваждение», «Май», «Убойная сила 6», «Качели», «Брестская крепость», «Чкалов», «Ёлки лохматые», «Нахимовцы», «Солнце на вкус» и «Территория».
Андрей Мерзликин очень много работает. В год у него бывает несколько проектов одновременно. В 2025 году с участием актера готовятся к выходу целых восемь лент.
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
В 2004 году артист попал в серьезное ДТП. Андрей Мерзликин был в автомобиле с друзьями. Машина на большой скорости вылетела с дороги и упала в реку.
С того момента вера стала неотъемлемой частью жизни Андрея, и у него появился наставник в духовных вопросах.
Андрей Мерзликин, Анна Осокина с детьми Фёдором, Серафимой, Евдокией, Макаром (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Актер долгое время занимался выстраиванием карьеры и времени на личную жизнь практически не находил. Всё изменилось после встречи с психологом Анной Осокиной. Мерзликину тогда было уже 33 года, и затягивать конфетно-букетный период пара не стала. Молодые люди съехались, а немного позже решили обвенчаться.
В 2006 году Анна подарила актёру сына Фёдора, а через два года у них родилась дочь Серафима. Затем в семье появилась ещё одна девочка — Евдокия. В 2016 году актёр стал отцом в четвёртый раз, что ещё больше укрепило его семью. Супруга актёра стала для него не только близким человеком, но и надёжным помощником. Она взяла на себя обязанности пресс-секретаря и директора, следит за кастингами и отбирает лучшие предложения для мужа в киноиндустрии.
По словам Мерзликина, секретом семейного счастья он считает уважение и любовь. В их семье не бывает шума, криков и ругани.
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Ранние годы
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Андрей Мерзликин родился в подмосковном городе Королёв в 24 марта 1973 года. В детские годы Андрей был обычным ребёнком. Он часто попадал в переделки, лазая по крышам и деревьям, но при этом хорошо учился. С ранних лет он мечтал стать космонавтом и, став постарше, хотел пойти на подготовительные курсы для будущих космонавтов, но родители не могли позволить себе оплатить это обучение.
Тогда будущая звезда кино после окончания школы поступил в техникум космического машиностроения, и к моменту его окончания передумал работать в этой отрасли. Однажды в кругу друзей Мерзликин услышал про ВГИК и МХАТ и сильно заинтересовался профессией актёра. В 1996 году Андрей попытался пройти конкурсный отбор во ВГИК, но завалил экзамены.
Несмотря на это, будущий актёр всё равно пришёл 1 сентября в ВУЗ и начал посещать занятия вместе со всеми.
«Они даже не знали. Через месяц пришел декан факультета и спросил: "А кто у вас староста группы?" Я думаю: "Ну всё". Встал медленно и говорю: "Я". — "А вы кто?" Я говорю: "Андрюша Мерзликин". — "Что вы здесь делаете?!" Такой скандал был. Месяц прошел, уже были первые отрывки, сцендвижение, сценречь. Я уже успел всё это понять и полюбить», — рассказывал актер в интервью Вячеславу Манучарову.
В течение первого года обучения Андрей был вольным слушателем во ВГИКе. К концу первого года обучения происходит отсев студентов, которые не соответствуют требованиям. Один из студентов был отчислен, и его место освободилось. Андрею предоставили общежитие, назначили стипендию, и он стал официальным студентом.
На пути к славе
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Еще в процессе обучения во ВГИКе Мерзликин был удостоен награды за исполнение главной мужской роли в короткометражном фильме «Как я провела лето», режиссёром которого выступила Н. Погоничева.
Получив диплом актёра в 2000 году, артист начал свою карьеру в Театре Армена Джигарханяна. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ревизор», «Пороховая бочка» и «Женитьба Фигаро». В 2003 году Андрей Мерзликин стал известен благодаря фильму «Бумер», который принёс ему настоящую славу. Через три года он снялся в продолжении этой криминальной драмы. С тех пор он активно снимается в фильмах и сериалах, работая с такими известными режиссёрами, как Никита Михалков, Фёдор Бондарчук, Павел Лунгин и Константин Худяков.
В фильмографии актёра сейчас насчитывается более 175 работ, среди которых любимые всеми фильмы: «Любить по-русски 3. Губернатор», «Наваждение», «Май», «Убойная сила 6», «Качели», «Брестская крепость», «Чкалов», «Ёлки лохматые», «Нахимовцы», «Солнце на вкус» и «Территория».
Андрей Мерзликин очень много работает. В год у него бывает несколько проектов одновременно. В 2025 году с участием актера готовятся к выходу целых восемь лент.
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Страшное ДТП
Андрей Мерзликин (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
В 2004 году артист попал в серьезное ДТП. Андрей Мерзликин был в автомобиле с друзьями. Машина на большой скорости вылетела с дороги и упала в реку.
«Мы 21 февраля с Саввинской набережной Москвы вылетели прямо в Москва-реку. Попали в аварию, хотя при этом все были трезвыми и я даже не сидел за рулем. Вызвали МЧС, нас подняли. Не ругались, а только сказали, что мы первые, кто здесь выжил. А заодно показали на монастырь рядом – мол, вам туда. Ведь все выжили, у меня ни одной царапины, только машина под списание. Для чего дано это испытание? И тогда у меня появилось внутреннее преображение», — рассказал Мерзликин на передаче программы «Мой герой».
С того момента вера стала неотъемлемой частью жизни Андрея, и у него появился наставник в духовных вопросах.
Личная жизнь
Андрей Мерзликин, Анна Осокина с детьми Фёдором, Серафимой, Евдокией, Макаром (Фото: Instagram*@merzlikinandrey)
Актер долгое время занимался выстраиванием карьеры и времени на личную жизнь практически не находил. Всё изменилось после встречи с психологом Анной Осокиной. Мерзликину тогда было уже 33 года, и затягивать конфетно-букетный период пара не стала. Молодые люди съехались, а немного позже решили обвенчаться.
«Когда ты видишь человека и понимаешь, что это «твое». Ты хочешь быть рядом с ним, общаться, смеяться, рядом с ним ты становишься лучше», — цитирует слова актера kp.ru.
В 2006 году Анна подарила актёру сына Фёдора, а через два года у них родилась дочь Серафима. Затем в семье появилась ещё одна девочка — Евдокия. В 2016 году актёр стал отцом в четвёртый раз, что ещё больше укрепило его семью. Супруга актёра стала для него не только близким человеком, но и надёжным помощником. Она взяла на себя обязанности пресс-секретаря и директора, следит за кастингами и отбирает лучшие предложения для мужа в киноиндустрии.
По словам Мерзликина, секретом семейного счастья он считает уважение и любовь. В их семье не бывает шума, криков и ругани.
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Елена Генералова