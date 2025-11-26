Тарасова заявила, что не знала точный состав жидкости для вейпа
Актриса Аглая Тарасова в ходе судебного заседания заявила, что не знала точный состав жидкости в вейпе и выразила раскаяние в случившемся. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам артистки, она предполагала наличие незначительных каннабисных компонентов, так как в Израиле подобные вещества легальны.
«Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — отметила Тарасова, подчеркнув, что осознаёт серьёзность своей ошибки.
Напомним, что 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово при попытке провезти вейп с 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие квалифицировало её действия как контрабанду наркотических средств по статье 229.1 УК РФ. Тарасова полностью признала вину, что стало ключевым моментом в процессе и повлияло на меру пресечения.
В отношении актрисы был выбран запрет определённых действий. На суде она назвала свой поступок «большой ошибкой» и подчеркнула готовность понести ответственность. Рассмотрение дела продолжается, планируется допрос дополнительных свидетелей и изучение всех обстоятельств инцидента.