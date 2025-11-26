Тарасова заявила, что не знала точный состав жидкости для вейпа

26 ноября 2025, 16:24

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актриса Аглая Тарасова в ходе судебного заседания заявила, что не знала точный состав жидкости в вейпе и выразила раскаяние в случившемся. Об этом сообщает РЕН ТВ.





По словам артистки, она предполагала наличие незначительных каннабисных компонентов, так как в Израиле подобные вещества легальны.





«Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — отметила Тарасова, подчеркнув, что осознаёт серьёзность своей ошибки.