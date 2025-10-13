Татьяна Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

13 октября 2025, 21:31

Татьяна Лазарева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на публикации российских СМИ о ее проблемах за границей. В своем Telegram-канале она опубликовала ироничный видеоролик, стилизованный под новостной репортаж.





В шуточном сюжете Лазарева* использовала кадры из шоу «Где я?». На них она управляет фургоном, наводит в нем порядок и общается с подростками на природе. Телеведущая предложила свою версию того, как российские журналисты могли бы интерпретировать эти сцены.



Закадровый голос в видео, пародируя интонации новостного ведущего, утверждает, что Лазарева лишилась поддержки Евросоюза и грантов. По этой причине, как звучит в ролике, ей приходится разъезжать на старом фургоне.





«После предательства Родины пожилой матери троих детей остается только публиковать видео на своем YouTube-канале, где она вовлекает подростков в свои проблемы», — говорится в видео.