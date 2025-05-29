Татьяна Навка в зелёном костюме пришла почтить память Анастасии Заворотнюк

29 мая 2025, 14:31

Навка приехала на могилу Заворотнюк в зелёном костюме

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Фигуристка Татьяна Навка, облачившись в зелёный наряд приехала почтить память Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась год назад в возрасте 52 лет.





Сегодня утром родственники и друзья Анастасии пришли к ее могиле на Троекуровском кладбище в Москве.



Татьяна Навка тоже посетила могилу Заворотнюк — фигуристка была в элегантной шляпке, стильном зелёном костюме и черных солнцезащитных очках. В руках Навка держала букет розовых цветов.



Чуть позже на могилу жены приехал Петр Чернышев с букетом красных роз. Вдовец помолился и поцеловал крест.



Татьяна Навка, которая поддерживала семью Заворотнюк в тяжелое время, призналась, что сейчас Петр полностью погружен в жизнь дочери.





«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием», – отметила она.