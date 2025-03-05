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Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

5 марта отмечает свой 64-й день рождения выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России Елена Яковлева. Она посвятила театру более двух десятилетий своей жизни.
Всенародную любовь и признание актриса заслужила, исполнив главную роль в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».

На пути к славе


Елена Яковлева (Фото: Instagram*@e.a.yakovleva777)

Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины. В 1978 году она окончила школу и попыталась поступить в Харьковский институт культуры, но не прошла отбор, так как комиссия не увидела у неё актёрских способностей. После этого она работала библиотекарем и трудилась на радиозаводе, но продолжала мечтать о сцене и в 1980 году поступила в ГИТИС.

Жизнь в столице началась с катастрофической нехватки денег. Положение осложнялось тем, что в 1980 году все доступные варианты жилья были заняты гостями, прибывшими на Олимпийские игры. В течение трёх дней перед вступительными экзаменами Яковлева, которая давно мечтала стать актрисой, была вынуждена ночевать на вокзале.

В кино Елена Алексеевна начала сниматься еще будучи студенткой. Первой ее работой была картина «Двое под одним зонтом». В 1984 году, после окончания ГИТИСа, Елена Яковлева начала свою карьеру в театре «Современник».

В жизни актрисы настоящий триумф наступил после того, как она воплотила образ Тани Зайцевой в фильме «Интердевочка». Её игра была высоко оценена, и она была удостоена почётного звания «Лучшая актриса года» на церемонии вручения премии «Ника».

В сериале «Каменская», снятом по мотивам произведений Александры Марининой, Елена Алексеевна исполнила роль, которая стала для неё знаковой. Её героиня — аналитик-следователь Анастасия Каменская — стала воплощением интеллектуальной силы и проницательности женщины. Актриса признавалась, что образ Каменской ей очень близок, и она с большим удовольствием работала над этой ролью.


Личная жизнь


Бурными романами и скандальными разводами Елена Яковлева похвастаться не может. Вот уже более 30 лет артистка состоит в браке с актёром Валерием Шальных. Пара познакомилась на гастролях в Иркутске и порядка пяти лет жили без всяких штампов в паспорте. Узнав друг друга в быту, актёры всё же решили оформить свои отношения официально и 3 марта 1990 года стали мужем и женой. 7 ноября 1992 года у Валерия и Елены родился сын Денис.

Мало кто знает, но до встречи с Шальных Елена Яковлева была в коротком браке со своим однокурсником Сергеем Юлиным. Брак просуществовал полгода, после чего жизни актеров разошлись.

«Просто все мои подружки повально выходили замуж. И я как-то заодно, но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», — делилась Яковлева в программе «Судьба человека».

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Экстравагантный сын


Денис Шальных (Фото: Instagram*@e.a.yakovleva777)

В школьные годы Денис активно занимался спортом и изучал английский язык. Сыну Яковлевой удалось успешно сдать экзамены в Оксфордском университете, но он не стал продолжать обучение и вскоре вернулся домой.

В 19 лет он пробовал себя в кино, получив главную роль в фильме «Если завтра в поход». Работа над фильмом вдохновила Дениса и он решил стать режиссёром и поступил на режиссёрский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Через три года он бросил учёбу и начал заниматься бодибилдингом и татуировками.

Страсть к тату в какой-то момент стала чрезмерной, тело молодого человека покрыто тату на 70%. Многие не понимают увлечения Дениса татуировками и считают его фриком.

Сейчас Денису больше тридцати лет, и он находится в поиске своего места в жизни. Елена Алексеевна признаётся, что иногда ей кажется, что Денис не может найти своё место в жизни. Она уверена, что он обязательно найдёт своё призвание и сам определит выбор профессии, потому что «свою голову не приставишь».

Пластические операции и клиническая смерть


Елена Яковлева (Фото: Instagram*@e.a.yakovleva777)

В 2014 году появились тревожные сообщения о смерти известной актрисы. В интервью она рассказала о пережитом опыте клинической смерти, и эта информация была многократно искажена. Во время выступления у Яковлевой внезапно ухудшилось самочувствие, и её сразу же госпитализировали. В больнице у неё обнаружили язву желудка и принято решение о срочной операции под общим наркозом. Однако во время процедуры у актрисы остановилось сердце, и врачам пришлось приложить все усилия, чтобы вернуть её к жизни.

В погоне за молодостью Елена Яковлева, как и многие российские звезды, прибегала к услугам пластических хирургов. Актриса сама призналась публике, что делала пластические операции. Первую она выполнила в 40 лет, убрав мешки под глазами. Через год после этого актриса сделала круговую подтяжку лица.

Однако артистка признаёт, что возрастные изменения неизбежны. Она не злоупотребляет пластическими операциями, стараясь сохранить естественность и соответствовать своему возрасту. Елена Алексеевна также подчёркивает, что процедуры эстетической медицины способствуют её работе на съёмочной площадке.

«Я же вижу, что с возрастом операторы все дольше начали ставить свет, когда снимают близкий план. Я хочу облегчить им работу», — делилась Яковлева.

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Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова
05 марта 2025, 13:57

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Актриса и модель Екатерина Маликова сегодня празднует день рождения: ей исполняется 43 года. Как складывается её жизнь? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Актёрская карьера



После окончания Школы-студии МХАТ Екатерину Маликову пригласили в труппу театра «Сатирикон», где она работала до 2012 года. Артистка играла в таких спектаклях, как «Синее чудовище», «Деньги», «Умереть от любви».

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

На большом экране Екатерина дебютировала в 2004 году, когда была студенткой: она снялась в картине «Ночной дозор». Всего в фильмографии актрисы насчитывается 60 работ, среди них: «Дневной дозор», «Любовники», «Я остаюсь», «Ещё один шанс», «Тариф Новогодний», «Мама-детектив» (сериал), «Карпов. Сезон второй» (сериал), «Куба» (сериал), «Секретарша» (сериал), «Коп», «Вскрытие покажет» (сериал), «В клетке» (сериал), «Волшебник», «Крюк» (сериал) и другие.


Личная жизнь



Екатерина Маликова сейчас не замужем, детей у неё нет. По словам актрисы, после 25 лет встретить свободного и нормального мужчину практически невозможно.
«Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда. А дальше видно будет, разберёмся», — говорила как-то Маликова.
В 2015 году она сообщила, что вышла замуж за предпринимателя, но имя избранника не раскрыла. Спустя время стало известно о разводе пары, вместе супруги были недолгое время.


Скандал с Александром Малисом



В 2019 году Екатерина Маликова заявила, что состояла в отношениях с бизнесменом Александром Малисом. По её словам, предприниматель дарил ей дорогие подарки, также подарил квартиру. Когда пара рассталась и Маликова улетела в Таиланд, то Александр пришёл в апартаменты, сменил замки и избавился от некоторых ценных вещей и бумаг.

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Бизнесмен опроверг слова актрисы. Он рассказал, что между ним и Маликовой была только дружба, так как у него есть жена. А «проникновение» в квартиру он объяснил тем, что контролировал процесс ремонта.
«Квартира Катина, всё Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд <…>. У неё стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил её другу. Пока делали ремонт, протёк потолок, вещи перевезли на вторую съёмную квартиру, на её же квартиру, она сама её сняла. Её же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это всё организовал. Для Кати же. <…>», — оправдывался бизнесмен.


Жертва воров



В январе 2023 года появилась новость о том, что в центре Москвы неизвестный украл зарядный кабель стоимостью 15 тысяч рублей от машины Екатерины Маликовой — электромобиля Tesla.

Как сообщал портал MK.RU, актриса обращалась с заявлением в полицию.


Как сейчас живёт Екатерина Маликова



По данным сервиса «Кинопоиск», последней работой актрисы был сериал «Первокурсницы» (2023 год).

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Маликова находится в прекрасной форме, она утверждает, что не ограничивает себя в еде, при этом всегда прислушивается к потребностям организма.

«Я могу три дня есть пирожные без остановки. Потом о них полгода не вспомню. Иногда умираю — хочу съесть кусок мяса. Съедаю стейк с кровью и забываю о мясных продуктах на несколько месяцев», — рассказывала Екатерина.

Также Маликова любит путешествовать. Она предпочитает экстремальный туризм: прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, дайвингом, рафтингом.

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Марат Башаров впервые появился на публике с возлюбленной после слухов о её беременности
05 марта 2025, 13:55

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая младше него на 13 лет. Это первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.
В феврале пользователи сети активно обсуждали, что в 2025 году у актёра родится ребёнок. Башаров не опроверг эти сведения, но призвал поклонников читать поменьше «жёлтой» прессы. Однако сейчас стало ясно, что пополнения пока не будет.

Башаров и Борисова посетили премьерный показ фильма «Роднина». Актриса появилась в кинотеатре в элегантном приталенном чёрном наряде. Округлившегося живота не было заметно, поэтому слухи о беременности не подтвердились.

Также у Анастасии не заметили помолвочного кольца, хотя Марат уже признавался, что готов к новому браку. Ведущий «Битвы экстрасенсов» верит, что на этот раз семейная жизнь будет намного лучше. Напомним, что прошлые отношения Башарова закончились скандалами – бывшие супруги обвинили его в домашнем насилии.

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*запрещён в РФ
#жизнь
#супруги
#актриса
#отношения
#беременность
#шоу-бизнес
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Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом
Психолог Сальникова: Нюша и Крид хорошо общаются после расставания, и это норма
05 марта 2025, 13:42

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с Егором Кридом после расставания поддерживают хорошие отношения и остаются благодарны друг другу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, отметив, что оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером — социальная необходимость.

«Человек — биопсихосоциальное существо. Без социума само понятие личности теряется, поэтому важно быть в максимально нормальных отношениях со всеми вокруг. Можно злиться, обижаться, расходиться, но вы никогда не можете знать, насколько близко вас сведет судьба с этим человеком в будущем. Насколько вам нужна будет его помощь или ему ваша. И если были близкие отношения, то этот человек для вас не чужой», — сказала психолог.

Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.

«Обрубать контакты дело, конечно, каждого, но лучше постараться расстаться на нейтральных нотах. Безусловно, будут обиды, злость, какая-то недоговоренность, но рациональные моменты должны оставаться. Это особенно важно для тех, у кого есть общие дети», — заключила Сальникова.

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#психолог
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#жизнь
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#шоу-бизнес
#певец
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Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков – видео
05 марта 2025, 13:36

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно ведёт себя.
Пользователи соцсетей, после просмотра видеоролика пришли к выводу, что Глюкозу запечатлели в невменяемом состоянии, вызванном употреблением наркотиков.

Сама певица пока не комментировала новые обвинения в свой адрес.


Напомним, что в октябре прошлого года Мировой суд Москвы оштрафовал Глюкозу за употребление запрещённых веществ. В зале аэропорта Шереметьево полицейские выявили у певицы визуальные признаки наркотического опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.

Ранее певец Шура подтвердил, что Глюкоза прошла лечение от наркотической зависимости после скандального выступления в Красноярске, когда певица вышла на сцену в невменяемом состоянии.

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#лечение
#певица
#скандал
#звёзды
#наркотики
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«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни
Стас Пьеха высказался о плачевных последствиях афиширования личной жизни
05 марта 2025, 13:22

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

44-летний Стас Пьеха пользуется популярностью у девушек, но по-прежнему одинок. Певец признался, что взял паузу в романтических отношениях.
Внук Эдиты Пьехи был женат на Наталье Горчаковой, которая родила ему сына Петра. Однако сейчас артист предпочитает не афишировать личную жизнь, поскольку ранее столкнулся с неудачным опытом.

«Я дважды пробовал её афишировать и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные: они бывают амбивалентными, бывают безумными, вовсе не эталонными вопреки ожиданиям, и когда ты выносишь их в информационное поле, после чего на тебя начинают сыпаться чужие мнения и советы, а зачастую ещё и зависть, и злость», – высказался певец.
Впрочем сейчас у Стаса Пьехи нет отношений. Он признался, что взял паузу, чтобы посвятить себя реализации творческих планов и проживанию внутренних кризисов.

Также исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что является сторонником гостевого брака. Он не считает это единственной верной формой отношений, но убеждён, что это может стать неплохой альтернативой привычному понятию семьи. Стас отметил, что общепринятые морали зачастую заставляют людей страдать.

«Если двоим удобно не жить вместе, встречаясь несколько раз в неделю, то часто это более надёжный способ построить семью, чем постоянно находиться в бесконечном слиянии, в котором один человек может сильно страдать или компенсировать свои дефициты на стороне», – подчеркнул певец.
Вместе с тем Стас уточнил, что не считает гостевой брак свободными отношениями. Их он не приемлет.

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*запрещён в РФ
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