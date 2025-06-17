«Я кричала от боли»: Эвелина Бледанс объяснила появление кровоподтеков на спине

17 июня 2025, 17:32

Эвелина Бледанс рассказала, что кровоподтеки на ее спине появились после массажа

Эвелина Бледанс (Фото: Инстаграм*/bledans)

Эвелина Бледанс рассказала, откуда на ее спине многочисленные кровоподтеки, которые заметили российские туристы в Турции. Как сообщает mk.ru, необычные следы появились после массажа Гуаша.





Актриса охотно пошла на продеру, но только в процессе поняла, на что согласилась.



«Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу», — пояснила звезда.