«Я кричала от боли»: Эвелина Бледанс объяснила появление кровоподтеков на спине
Эвелина Бледанс рассказала, что кровоподтеки на ее спине появились после массажа
Эвелина Бледанс рассказала, откуда на ее спине многочисленные кровоподтеки, которые заметили российские туристы в Турции. Как сообщает mk.ru, необычные следы появились после массажа Гуаша.
Актриса охотно пошла на продеру, но только в процессе поняла, на что согласилась.
«Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу», — пояснила звезда.По ее словам, покраснения свидетельствуют о выведении вредных веществ из организма. Пятна могут быть разных форм и размеров — в зависимости от стадии заболевания. После сеанса массажист отметил, что у актрисы хорошее здоровье — их интенсивность оказалась средней.
Ранее Анастасия Костенко напугала подписчиков покрасневшим лицом после косметологической процедуры.
*Запрещен в РФ