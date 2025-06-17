«Я кричала от боли»: Эвелина Бледанс объяснила появление кровоподтеков на спине

Эвелина Бледанс рассказала, что кровоподтеки на ее спине появились после массажа
Эвелина Бледанс (Фото: Инстаграм*/bledans)

Эвелина Бледанс рассказала, откуда на ее спине многочисленные кровоподтеки, которые заметили российские туристы в Турции. Как сообщает mk.ru, необычные следы появились после массажа Гуаша.



Актриса охотно пошла на продеру, но только в процессе поняла, на что согласилась.

«Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу», — пояснила звезда.
По ее словам, покраснения свидетельствуют о выведении вредных веществ из организма. Пятна могут быть разных форм и размеров — в зависимости от стадии заболевания. После сеанса массажист отметил, что у актрисы хорошее здоровье — их интенсивность оказалась средней.

Ранее Анастасия Костенко напугала подписчиков покрасневшим лицом после косметологической процедуры.

*Запрещен в РФ
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