«Ты потрясающий парень! Звезда!»: Пересильд трогательно обратилась к Вани Дмитриенко
Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко перед концертом в «Лужниках»
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях трогательное обращение к Ване Дмитриенко, с которым встречается ее дочь Анна. Свой эмоциональный пост она подкрепила фотографией на фоне плаката с молодым артистом.
Актриса пожелала молодому артисту успехов перед предстоящим выступлением. Скоро у Дмитриенко состоится большой концерт на стадионе «Лужники» в Москве.
«Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберtшь, у меня нет. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень! Звезда!» — написала Пересильд в личном блоге.Ранее Ваня Дмитриенко подготовил для дочери актрисы особенный подарок ко дню рождения. Певец кропотливо воссоздал совместное с Анной фото из Диснейленда в форме масштабной композиции из конструктора.