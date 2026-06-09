«Ты потрясающий парень! Звезда!»: Пересильд трогательно обратилась к Вани Дмитриенко

09 июня 2026, 06:13

Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко перед концертом в «Лужниках»

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях трогательное обращение к Ване Дмитриенко, с которым встречается ее дочь Анна. Свой эмоциональный пост она подкрепила фотографией на фоне плаката с молодым артистом.





Актриса пожелала молодому артисту успехов перед предстоящим выступлением. Скоро у Дмитриенко состоится большой концерт на стадионе «Лужники» в Москве.

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* / @juliaperesild)



«Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберtшь, у меня нет. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень! Звезда!» — написала Пересильд в личном блоге.