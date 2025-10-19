«Ты солгала, но я остался»: Дженнифер Лопес обвинили в изменах
Первый муж Дженнифер Лопес обвинил ее в супружеской неверности
Экс-супруг американской певицы Дженнифер Лопес Оджани Ноа публично обвинил ее в изменах. Об этом он заявил в своем Instagram*.
По словам мужчины, что их брак распался по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Он добавил, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье.
«Ты решила солгать, изменить мне, и хотя я остался… Ты умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать негативной реакции прессы… Но ты выбрала быстрый путь к карьере и славе, не заботясь обо мне, ты хотела продолжать лгать и изменять, — написал Ноа.Напомним, недавно артистка призналась, что ни один из ее четырех бывших мужей никогда не испытывал к ней настоящих чувств. Звезда отметила, это не связано с ней лично: мужчины, с которыми она встречалась, просто не были способны на глубокую любовь.