«Ты солгала, но я остался»: Дженнифер Лопес обвинили в изменах

19 октября 2025, 18:40

Первый муж Дженнифер Лопес обвинил ее в супружеской неверности

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* @jlo)

Экс-супруг американской певицы Дженнифер Лопес Оджани Ноа публично обвинил ее в изменах. Об этом он заявил в своем Instagram*.





По словам мужчины, что их брак распался по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Он добавил, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье.

«Ты решила солгать, изменить мне, и хотя я остался… Ты умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать негативной реакции прессы… Но ты выбрала быстрый путь к карьере и славе, не заботясь обо мне, ты хотела продолжать лгать и изменять, — написал Ноа.