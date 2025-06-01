Том Хэнкс накричал на журналистов на красной дорожке

01 июня 2025, 14:36

Том Хэнкс (Фото: кадр из фильма «Мой ужасный сосед»)

Разгневанный Том Хэнкс наорал на журналистов во время премьеры фильма, сообщило издание Super.ru.





Голливудский актер Том Хэнкс, снимавшийся в фильме режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема», появился на красной дорожке премьерного показа. Во время общения с представителями СМИ, он не выдержал и стал на них кричать.



Артиста возмутили просьбы папарацци остаться как можно дольше для фотографий.





«Заткнитесь!» — вдруг выкрикнул Хэнкс.

