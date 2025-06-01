Том Хэнкс накричал на журналистов на красной дорожке

Том Хэнкс (Фото: кадр из фильма «Мой ужасный сосед»)

Разгневанный Том Хэнкс наорал на журналистов во время премьеры фильма, сообщило издание Super.ru.



Голливудский актер Том Хэнкс, снимавшийся в фильме режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема», появился на красной дорожке премьерного показа. Во время общения с представителями СМИ, он не выдержал и стал на них кричать.

Артиста возмутили просьбы папарацци остаться как можно дольше для фотографий.

«Заткнитесь!» — вдруг выкрикнул Хэнкс.

Однако сразу после этого актер улыбнулся и дал понять, что лишь шутит.

Картина «Финикийская схема» выйдет в широкий прокат 6 июня.

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Ольга Енгалычева

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