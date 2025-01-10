Увела жениха у Кабаевой, развелась с миллиардером и в 41 год бездетна: как живет звезда сериалов «Две судьбы» и «Бедная Настя» Анна Горшкова

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Карьера модели Анны Горшковой развивалась достаточно успешно. Она вовсе не планировала становиться актрисой. Ее судьбу изменил простой интерес, ради которого Анна отправилась на кастинг и получила роль в сериале «Бедная Настя».
Как сложилась личная жизнь Анны Горшковой и почему к 40 годам она все еще одинока, расскажет редакция «Радио 1».
Внучка начальника Главного управления КГБ Союза и педагога, дочь служащего спецслужб Анна Горшкова росла в неполной семье. Ее родители разошлись, когда девочке было всего пять лет. Отец будущей модели переехал в Штаты, но при этом стремился поддерживать общение с дочкой.
Мать Горшковой сосредоточилась на воспитании и образовании дочери. Благодаря ее упорству, Аня училась в элитной спецшколе с уклоном на иностранные языки и математику. Параллельно девочка обучалась в музыкальной школе, пела в детском хоре и проходила обучение в Гнесинке. Модельный бизнес для будущей артистки стал шансом получить независимость и хоть немного отдохнуть от постоянного контроля и вечной занятости.
Яркая внешность и природное обаяние позволили Горшковой быстро продвинутся в этом направлении, и к 15 годам она уже вовсю работала за границей. Показы и фотосессии в Милане, Париже, сотрудничество с именитыми брендами позволяли девушке чувствовать себя свободной. Благодаря модельному бизнесу Анна неплохо зарабатывала. Также она продолжала учиться в университете управления, хотя диплом она так и не получила.
Компания «Амедиа» к созданию сериала «Бедная Настя» подходила крайне серьёзно, и искала для проекта новые лица. Анну пригласили на кастинг. Хотя девушка и не думала о карьере актрисы, но ради интереса она все же решила попробовать силы в новой для себя отрасли. Своей экспрессией, внешностью Горшкова произвела впечатление на режиссера проекта. Петр Штейн уверял, что в Анне удачно соединились черты дьяволицы и простушки. С ролью Полины Пеньковой начинающая актриса справилась настолько удачно, что публика ее приняла и начали поступать новые предложения о работе.
Успех в проекте «Две звезды», работа с Шахназаровым над «Всадником без головы» и многие другие знакомые проекты позволили Анне раскрыться как артистке. Хвалили критики игру актрисы и в «Пассажирке», где ей достался образ Веры Кларк. Вот только там, где ходит популярность, тут же появляется зависть коллег.
В последнее время Анна снимается крайне редко, она перестала получать знаковые роли и сосредоточилась на модельной карьере.
В 2006 году Анна Горшкова стала появляться на светских мероприятиях в компании Шалвы Муселиани. Примечательно, что в то время Шалва уже не состоял в отношениях с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую ранее собирался взять в жены. Однако на Анну обрушилась волна критики, ее стали называть разлучницей, которая увела избранника у спортсменки. Актриса пыталась оправдываться и уверяла всех, что с Давидом (а так называла его и Алина) она лишь дружит и ничего более. По словам Горшковой, на момент знакомства с женихом Кабаевой, он уже расстался со спортсменкой. Вот только в такие аргументы мало кто верил.
После скандала прошло совсем немного времени, когда актриса дала согласие выйти замуж за миллиардера Михаила Борщева. Ее вовсе не смущал тот факт, что избранник старше на 15 лет. Знакомство пары произошло на вечеринке общих приятелей, и почти пару лет бизнесмен ухаживал за Анной.
Красивая свадьба пары состоялась в 2007 году в Монако. Однако семейная идиллия в паре так и не наступила. Влиятельный супруг требовал, чтобы Анна полностью отказалась от карьеры. Постоянные скандалы и давления стали обычным делом. После двух лет совместной жизни актриса решилась подать на развод. Лишь недавно она стала открыто говорить, что супруг был настоящим тираном, от которого чудом удалось уйти.
После неудачного брака Горшкова решила, что «счастье любит тишину» и о своей личной жизни предпочитает молчать.
К 41 году Анна не замужем и не познала счастье материнства. Возможно в жизни артистки еще появится тот человек, с которым она создаст семью.
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Развод родителей, элитная школа и карьера модели
Внучка начальника Главного управления КГБ Союза и педагога, дочь служащего спецслужб Анна Горшкова росла в неполной семье. Ее родители разошлись, когда девочке было всего пять лет. Отец будущей модели переехал в Штаты, но при этом стремился поддерживать общение с дочкой.
Мать Горшковой сосредоточилась на воспитании и образовании дочери. Благодаря ее упорству, Аня училась в элитной спецшколе с уклоном на иностранные языки и математику. Параллельно девочка обучалась в музыкальной школе, пела в детском хоре и проходила обучение в Гнесинке. Модельный бизнес для будущей артистки стал шансом получить независимость и хоть немного отдохнуть от постоянного контроля и вечной занятости.
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Яркая внешность и природное обаяние позволили Горшковой быстро продвинутся в этом направлении, и к 15 годам она уже вовсю работала за границей. Показы и фотосессии в Милане, Париже, сотрудничество с именитыми брендами позволяли девушке чувствовать себя свободной. Благодаря модельному бизнесу Анна неплохо зарабатывала. Также она продолжала учиться в университете управления, хотя диплом она так и не получила.
Судьбоносный интерес и оглушительный успех в кино Анны Горшковой
Компания «Амедиа» к созданию сериала «Бедная Настя» подходила крайне серьёзно, и искала для проекта новые лица. Анну пригласили на кастинг. Хотя девушка и не думала о карьере актрисы, но ради интереса она все же решила попробовать силы в новой для себя отрасли. Своей экспрессией, внешностью Горшкова произвела впечатление на режиссера проекта. Петр Штейн уверял, что в Анне удачно соединились черты дьяволицы и простушки. С ролью Полины Пеньковой начинающая актриса справилась настолько удачно, что публика ее приняла и начали поступать новые предложения о работе.
Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)
Успех в проекте «Две звезды», работа с Шахназаровым над «Всадником без головы» и многие другие знакомые проекты позволили Анне раскрыться как артистке. Хвалили критики игру актрисы и в «Пассажирке», где ей достался образ Веры Кларк. Вот только там, где ходит популярность, тут же появляется зависть коллег.
В последнее время Анна снимается крайне редко, она перестала получать знаковые роли и сосредоточилась на модельной карьере.
Горшкова увела жениха у Алины Кабаевой
В 2006 году Анна Горшкова стала появляться на светских мероприятиях в компании Шалвы Муселиани. Примечательно, что в то время Шалва уже не состоял в отношениях с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую ранее собирался взять в жены. Однако на Анну обрушилась волна критики, ее стали называть разлучницей, которая увела избранника у спортсменки. Актриса пыталась оправдываться и уверяла всех, что с Давидом (а так называла его и Алина) она лишь дружит и ничего более. По словам Горшковой, на момент знакомства с женихом Кабаевой, он уже расстался со спортсменкой. Вот только в такие аргументы мало кто верил.
После скандала прошло совсем немного времени, когда актриса дала согласие выйти замуж за миллиардера Михаила Борщева. Ее вовсе не смущал тот факт, что избранник старше на 15 лет. Знакомство пары произошло на вечеринке общих приятелей, и почти пару лет бизнесмен ухаживал за Анной.
Красивая свадьба пары состоялась в 2007 году в Монако. Однако семейная идиллия в паре так и не наступила. Влиятельный супруг требовал, чтобы Анна полностью отказалась от карьеры. Постоянные скандалы и давления стали обычным делом. После двух лет совместной жизни актриса решилась подать на развод. Лишь недавно она стала открыто говорить, что супруг был настоящим тираном, от которого чудом удалось уйти.
Личная жизнь Анны Горшковой сегодня
После неудачного брака Горшкова решила, что «счастье любит тишину» и о своей личной жизни предпочитает молчать.
Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
К 41 году Анна не замужем и не познала счастье материнства. Возможно в жизни артистки еще появится тот человек, с которым она создаст семью.
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Екатерина Коршунова