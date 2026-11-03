Три концерта Shaman отменили на Северном Кавказе
Три концерта певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), на Северном Кавказе не состоятся. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Уточняется, что выступления заслуженного артиста России, запланированные на 6, 7 и 8 ноября в Махачкале, Владикавказе и Нальчике, отменили. Официальная причина пока неизвестна. В региональных пабликах распространяется версия о низких продажах билетов, однако подтверждения этой информации тоже нет.
Ранее Shaman опубликовал видео, которое вызвал у фанатов противоречивые эмоции. В нем исполнитель хита «Я — рсский» продемонстрировал довольно экстремальный способ бритья щетины с помощью топора.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни поклонники горячо поддержали певца, назвав его «настоящим мужчиной», «красавчиком» и «нашим слонярой». Другие же сочли перформанс излишне провокационным и увидели в нем издеку.
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