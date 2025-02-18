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Три выкидыша, смерть возлюбленных и алкогольная зависимость: как живет фигуристка Ирина Лобачева после развода с Авербухом

Ирина Лобачева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Ирина Лобачева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

После расставания с Ильёй Авербухом Ирина Лобачёва столкнулась с новыми испытаниями: Дмитрий Марьянов оставил её ради другой женщины, двое её возлюбленных ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, а второй супруг поднимал на неё руку. Переживая тяжёлый период, она стала зависимой от алкоголя, но смогла справиться с собой и преодолеть трудности. 18 февраля фигуристка отмечает 52-летие. О том, как сегодня живёт фигуристка, расскажет «Радио 1».

Начало пути


Детство Ирины прошло в небольшом подмосковном городе Ивантеевка. В её семье не было профессиональных спортсменов: мама работала гинекологом, отец — электриком.

В шесть лет Ирина начала тренироваться на открытом катке под руководством Натальи Дубинской. Уже в 12 она впервые приняла участие в международных соревнованиях. Позже тренер порекомендовала ей переехать в общежитие «Динамо».

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Лобачёва изначально выступала как одиночница, но из-за проблем с коленями ей пришлось перейти в танцы на льду. В 1992 году она встала в пару с Ильёй Авербухом. Их дуэт быстро завоевал признание, регулярно входил в тройку сильнейших в России и показывал отличные результаты на международной арене.

В 1994 году они переехали в США, чтобы тренироваться более интенсивно.

Спортивные достижения


Труды Лобачёвой и Авербуха принесли плоды: на Олимпиаде 1998 года они заняли пятое место, а в 2002 году в Солт-Лейк-Сити завоевали серебряные медали. В 2003 году, после чемпионата мира в Вашингтоне, где они уступили канадцам, пара завершила карьеру в любительском спорте. Многие эксперты считали, что их выступление было несправедливо занижено.

«Нас, как и на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, к сожалению, опять принесли в жертву одним судейским голосом. Навскидку у нас были выше оценки, чем у канадцев, но компьютер выбрал то, что "надо". Как минимум семеро судей из 14 уверяли, что отдали нам первое место», — говорил Илья Авербух.

После этого они сосредоточились на профессиональных показательных выступлениях и ледовых шоу. Им предлагали остаться в США, но они предпочли вернуться в Россию и запустить собственный проект «Ледовая симфония».

Ирина Лобачева и Илья Авербух (фото: РИА Новости / Екатерина Сергей Гунеев)

Лобачёва также занялась тренерской деятельностью и возглавила школу фигурного катания.

Новый этап в её карьере ознаменовался участием в популярных телешоу Первого канала: «Звёзды на льду», «Ледниковый период» и «Лёд и пламень». Среди её партнёров были известные артисты — Валерий Сюткин, Дмитрий Марьянов, Владимир Шевельков.

Сейчас Лобачёва больше не участвует в телевизионных проектах. Основным источником её дохода стали частные уроки для начинающих фигуристов. Однако внимание публики привлекает не столько её спортивная деятельность, сколько личная жизнь, насыщенная испытаниями и драмами.

Личная жизнь Ирины Лобачёвой

Ирина Лобачёва и Илья Авербух


С юных лет Ирина Лобачёва была знакома с Ильёй Авербухом. Когда они стали выступать в дуэте, появились слухи о давней симпатии Ильи к Ирине. Их отношения переросли в брак, который казался окружающим образцом гармонии. В 2004 году у пары родился сын Мартин, что укрепило мнение о благополучии их семьи.

Однако вскоре ситуация изменилась. Участие Авербуха в проекте «Ледниковый период» привело к появлению множества красивых женщин в его окружении, и избежать соблазнов оказалось непросто. Об измене мужа с известной актрисой Ирина узнала от собственного сына. Если бы не участие ребёнка в этой ситуации, она могла бы простить предательство, но после слов Мартина приняла решение подать на развод.

«Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это», — рассказала Лобачева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Ирина Лобачева, Илья Авербух и их сын Мартин (фото: Instagram* / @martin_averbukh)

Однако сам Авербух отрицал наличие измены в отношениях. По его словам, развод произошел из-за того, что у супругов остыли чувства друг к другу.

«Если бы у меня появилась другая женщина, а у Иры другой мужчина — все было бы объяснимо. Но у нас все сложнее — просто перестало быть хорошо вместе, перестало быть интересно друг с другом. Я не знаю, кто и что говорил Ирине, откуда у нее информация. Повторяю, в какой-то момент в нашей семье сложилась очень тяжелая обстановка. Из-за этого я все время рвался из дома, видел, что Ира мучается со мной. Ни в коей мере не утверждаю, что виновата Ирина или я. Разрыв происходит между двумя людьми, поэтому ответственны оба», — отметил фигурист.

Лобачёва и Авербух прожили вместе 15 лет, и разрыв стал для неё тяжёлым испытанием. Спустя годы она призналась, что их брак не был идеальным: ей не хватало внимания супруга, особенно во время беременности. Возможно, рождение второго ребёнка могло бы спасти отношения, но Ирина пережила выкидыш.

Несмотря на трудности расставания, бывшие супруги сумели избежать имущественных споров. Авербух забрал машину, а квартиру оставил Лобачёвой.

В возрасте 13 лет их сын переехал к отцу, что стало для Ирины серьёзным ударом. У мальчика был трудный подростковый период, ему было необходимо отцовское воспитание. Однако разлука с Мартином далась фигуристке нелегко.

«Это наше совместное решение. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается», — подчеркнул Авербух.

Илья Авербух с сыновьями (фото: Instagram* / @averbukhofficial)

Ирина Лобачёва и Дмитрий Марьянов


После развода Лобачёва завязала роман с Дмитрием Марьяновым, с которым познакомилась на ледовом шоу. Их дружба быстро переросла в любовь, но актёр не был образцом верности.

«Года три с половиной мы были вместе. Пытались жить с ним, наши дети общались. Я чувствовала себя защищенной. До предложения дело не дошло. Мы очень хотели ребенка, но не получалось, наверное, из-за этого начали отдаляться друг от друга. Я забеременела, но через несколько недель случился выкидыш», — сообщила фигуристка.

На дне рождения Гоши Куценко Ирина узнала о его отношениях с психологом Ксенией Бик. Несмотря на попытки Марьянова сохранить связь с Лобачёвой, она настояла, чтобы он сделал выбор. Вскоре он женился на Ксении.

«Ксения обманула Дмитрия по поводу ребенка, сказав, что он его. Эта ложь сильно его ранила. Говорили, что он стал алкоголиком, но мог ли измениться в короткий срок? Я же с ним жила. Дима выпивал, когда у него случались депрессии, но это было под контролем, никаких запоев», — рассказала Ирина.

Осенью 2017 года Дмитрий Марьянов скончался от тромбоэмболии в реабилитационном центре, куда его отправила супруга. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы, и Лобачёва уверена, что Ксения Бик сыграла в этом не последнюю роль.

Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Трагичные отношения


Разрыв с Марьяновым стал тяжёлым испытанием, но Лобачёва не теряла надежды на личное счастье. Следующим её избранником стал Иван, который был младше на шесть лет. Через несколько месяцев она узнала о его наркотической зависимости.

Надеясь помочь ему, Ирина осталась рядом, но ситуация только ухудшалась. В итоге Иван скончался от передозировки в подъезде собственного дома.

Затем в её жизни появился Александр Шумаков, однако спустя 10 дней после неудачной попытки покончить с жизнью он умер. Лобачёва была потрясена чередой трагедий и начала считать, что её преследует проклятие.

Пытаясь справиться с переживаниями, она пристрастилась к алкоголю и в конечном итоге прошла курс реабилитации.

Выбраться из кризиса ей помог молодой фигурист Иван Третьяков. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, Лобачёва утверждала, что счастлива в этом браке. Поклонники надеялись, что её личная жизнь наконец-то наладилась, но этот союз также завершился разочарованием.

Неудачный брак


В 2019 году Ирина Лобачёва подала на развод с Иваном Третьяковым. Причины были серьёзными: супруг не работал, жил за её счёт, а в моменты ссор позволял себе поднимать на неё руку. Мать Ирины пыталась вразумить зятя, но безуспешно.

Третьяков надеялся восстановить отношения, но Лобачёва приняла твёрдое решение. Она не простила его и призналась, что пока не готова к новым романтическим отношениям. Единственное, о чём она мечтала — это рождение дочери.

«Я была зашита после кесарева сечения при рождении Мартина такими нитками, что не рассасываются, сейчас не используют их. Плод не закреплялся, поэтому я и не смогла выносить ребенка от Илюхи, Димы и Ивана. Я узнала об этом недавно, мне провели две операции», — поделилась спортсменка.

Хотя с Третьяковым расставание сопровождалось скандалом, с Ильёй Авербухом у Лобачёвой сохранились тёплые отношения.

Ирина Лобачева и Илья Авербух (фото: РИА Новости / Александр Вильф)

Она публично поддержала его брак с Лизой Арзамасовой, а сам Авербух в свою очередь заступился за бывшую супругу, когда её обвиняли в злоупотреблении алкоголем.

«Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!» — подчеркнул он.

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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова заступилась за Пинчук после хейта на новость о разводе
20 февраля 2025, 06:28

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с их ребенком (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.
Ирина Пинчук заявила о разрыве после того, как страницу Чобаняна взломали хакеры. В сеть попала информация, которая раскрыла его измены. Сначала Пинчук защищала мужа, но, увидев переписки, в которых он проявлял интерес к другим женщинам, не стала терпеть обман и публично заявила о разводе.

«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — призналась она в соцсети.
Однако часть аудитории восприняла это не как искреннее признание, а как способ привлечь внимание.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.

«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

«Скорее, она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит, не бережет», — сказала Ермакова.
Телезвезда осудила злые комментарии, отметив, что многие из них пишут женщины, которые самоутверждаются за чужой счет.

Надежда Ермакова (Фото: Instagram* @ermakovan)

«Казалось бы, неприятная ситуация... Но нет, «сама виновата», «так тебе и надо за Африкантову» и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Не дай Бог каждому оказаться на ее месте сейчас. Это же больно, мерзко!», — указала Надежда.
Она напомнила, что поддержка в такие моменты важнее всего, а осуждение и оскорбления лишь усугубляют ситуацию.

В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.

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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#юбилей
#женщины
#мужчина
#поддержка
#мама
#хакеры
#развод
#отношения
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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни
Актриса Женя Малахова со слезами рассказала о смерти мачехи и других тяготах жизни
20 февраля 2025, 05:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.

«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.
По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.

Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)

Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.

«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.

«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.
Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
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#певица
#актриса
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Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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