Три выкидыша, смерть возлюбленных и алкогольная зависимость: как живет фигуристка Ирина Лобачева после развода с Авербухом

Ирина Лобачева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
После расставания с Ильёй Авербухом Ирина Лобачёва столкнулась с новыми испытаниями: Дмитрий Марьянов оставил её ради другой женщины, двое её возлюбленных ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, а второй супруг поднимал на неё руку. Переживая тяжёлый период, она стала зависимой от алкоголя, но смогла справиться с собой и преодолеть трудности. 18 февраля фигуристка отмечает 52-летие. О том, как сегодня живёт фигуристка, расскажет «Радио 1».
Начало пути
Детство Ирины прошло в небольшом подмосковном городе Ивантеевка. В её семье не было профессиональных спортсменов: мама работала гинекологом, отец — электриком.
В шесть лет Ирина начала тренироваться на открытом катке под руководством Натальи Дубинской. Уже в 12 она впервые приняла участие в международных соревнованиях. Позже тренер порекомендовала ей переехать в общежитие «Динамо».
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Лобачёва изначально выступала как одиночница, но из-за проблем с коленями ей пришлось перейти в танцы на льду. В 1992 году она встала в пару с Ильёй Авербухом. Их дуэт быстро завоевал признание, регулярно входил в тройку сильнейших в России и показывал отличные результаты на международной арене.
В 1994 году они переехали в США, чтобы тренироваться более интенсивно.
Спортивные достижения
Труды Лобачёвой и Авербуха принесли плоды: на Олимпиаде 1998 года они заняли пятое место, а в 2002 году в Солт-Лейк-Сити завоевали серебряные медали. В 2003 году, после чемпионата мира в Вашингтоне, где они уступили канадцам, пара завершила карьеру в любительском спорте. Многие эксперты считали, что их выступление было несправедливо занижено.
«Нас, как и на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, к сожалению, опять принесли в жертву одним судейским голосом. Навскидку у нас были выше оценки, чем у канадцев, но компьютер выбрал то, что "надо". Как минимум семеро судей из 14 уверяли, что отдали нам первое место», — говорил Илья Авербух.
После этого они сосредоточились на профессиональных показательных выступлениях и ледовых шоу. Им предлагали остаться в США, но они предпочли вернуться в Россию и запустить собственный проект «Ледовая симфония».
Ирина Лобачева и Илья Авербух (фото: РИА Новости / Екатерина Сергей Гунеев)
Лобачёва также занялась тренерской деятельностью и возглавила школу фигурного катания.
Новый этап в её карьере ознаменовался участием в популярных телешоу Первого канала: «Звёзды на льду», «Ледниковый период» и «Лёд и пламень». Среди её партнёров были известные артисты — Валерий Сюткин, Дмитрий Марьянов, Владимир Шевельков.
Сейчас Лобачёва больше не участвует в телевизионных проектах. Основным источником её дохода стали частные уроки для начинающих фигуристов. Однако внимание публики привлекает не столько её спортивная деятельность, сколько личная жизнь, насыщенная испытаниями и драмами.
Личная жизнь Ирины Лобачёвой
Ирина Лобачёва и Илья Авербух
С юных лет Ирина Лобачёва была знакома с Ильёй Авербухом. Когда они стали выступать в дуэте, появились слухи о давней симпатии Ильи к Ирине. Их отношения переросли в брак, который казался окружающим образцом гармонии. В 2004 году у пары родился сын Мартин, что укрепило мнение о благополучии их семьи.
Однако вскоре ситуация изменилась. Участие Авербуха в проекте «Ледниковый период» привело к появлению множества красивых женщин в его окружении, и избежать соблазнов оказалось непросто. Об измене мужа с известной актрисой Ирина узнала от собственного сына. Если бы не участие ребёнка в этой ситуации, она могла бы простить предательство, но после слов Мартина приняла решение подать на развод.
«Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это», — рассказала Лобачева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Ирина Лобачева, Илья Авербух и их сын Мартин (фото: Instagram* / @martin_averbukh)
Однако сам Авербух отрицал наличие измены в отношениях. По его словам, развод произошел из-за того, что у супругов остыли чувства друг к другу.
«Если бы у меня появилась другая женщина, а у Иры другой мужчина — все было бы объяснимо. Но у нас все сложнее — просто перестало быть хорошо вместе, перестало быть интересно друг с другом. Я не знаю, кто и что говорил Ирине, откуда у нее информация. Повторяю, в какой-то момент в нашей семье сложилась очень тяжелая обстановка. Из-за этого я все время рвался из дома, видел, что Ира мучается со мной. Ни в коей мере не утверждаю, что виновата Ирина или я. Разрыв происходит между двумя людьми, поэтому ответственны оба», — отметил фигурист.
Лобачёва и Авербух прожили вместе 15 лет, и разрыв стал для неё тяжёлым испытанием. Спустя годы она призналась, что их брак не был идеальным: ей не хватало внимания супруга, особенно во время беременности. Возможно, рождение второго ребёнка могло бы спасти отношения, но Ирина пережила выкидыш.
Несмотря на трудности расставания, бывшие супруги сумели избежать имущественных споров. Авербух забрал машину, а квартиру оставил Лобачёвой.
В возрасте 13 лет их сын переехал к отцу, что стало для Ирины серьёзным ударом. У мальчика был трудный подростковый период, ему было необходимо отцовское воспитание. Однако разлука с Мартином далась фигуристке нелегко.
«Это наше совместное решение. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается», — подчеркнул Авербух.
Илья Авербух с сыновьями (фото: Instagram* / @averbukhofficial)
Ирина Лобачёва и Дмитрий Марьянов
После развода Лобачёва завязала роман с Дмитрием Марьяновым, с которым познакомилась на ледовом шоу. Их дружба быстро переросла в любовь, но актёр не был образцом верности.
«Года три с половиной мы были вместе. Пытались жить с ним, наши дети общались. Я чувствовала себя защищенной. До предложения дело не дошло. Мы очень хотели ребенка, но не получалось, наверное, из-за этого начали отдаляться друг от друга. Я забеременела, но через несколько недель случился выкидыш», — сообщила фигуристка.
На дне рождения Гоши Куценко Ирина узнала о его отношениях с психологом Ксенией Бик. Несмотря на попытки Марьянова сохранить связь с Лобачёвой, она настояла, чтобы он сделал выбор. Вскоре он женился на Ксении.
«Ксения обманула Дмитрия по поводу ребенка, сказав, что он его. Эта ложь сильно его ранила. Говорили, что он стал алкоголиком, но мог ли измениться в короткий срок? Я же с ним жила. Дима выпивал, когда у него случались депрессии, но это было под контролем, никаких запоев», — рассказала Ирина.
Осенью 2017 года Дмитрий Марьянов скончался от тромбоэмболии в реабилитационном центре, куда его отправила супруга. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы, и Лобачёва уверена, что Ксения Бик сыграла в этом не последнюю роль.
Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Трагичные отношения
Разрыв с Марьяновым стал тяжёлым испытанием, но Лобачёва не теряла надежды на личное счастье. Следующим её избранником стал Иван, который был младше на шесть лет. Через несколько месяцев она узнала о его наркотической зависимости.
Надеясь помочь ему, Ирина осталась рядом, но ситуация только ухудшалась. В итоге Иван скончался от передозировки в подъезде собственного дома.
Затем в её жизни появился Александр Шумаков, однако спустя 10 дней после неудачной попытки покончить с жизнью он умер. Лобачёва была потрясена чередой трагедий и начала считать, что её преследует проклятие.
Пытаясь справиться с переживаниями, она пристрастилась к алкоголю и в конечном итоге прошла курс реабилитации.
Выбраться из кризиса ей помог молодой фигурист Иван Третьяков. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, Лобачёва утверждала, что счастлива в этом браке. Поклонники надеялись, что её личная жизнь наконец-то наладилась, но этот союз также завершился разочарованием.
Неудачный брак
В 2019 году Ирина Лобачёва подала на развод с Иваном Третьяковым. Причины были серьёзными: супруг не работал, жил за её счёт, а в моменты ссор позволял себе поднимать на неё руку. Мать Ирины пыталась вразумить зятя, но безуспешно.
Третьяков надеялся восстановить отношения, но Лобачёва приняла твёрдое решение. Она не простила его и призналась, что пока не готова к новым романтическим отношениям. Единственное, о чём она мечтала — это рождение дочери.
«Я была зашита после кесарева сечения при рождении Мартина такими нитками, что не рассасываются, сейчас не используют их. Плод не закреплялся, поэтому я и не смогла выносить ребенка от Илюхи, Димы и Ивана. Я узнала об этом недавно, мне провели две операции», — поделилась спортсменка.
Хотя с Третьяковым расставание сопровождалось скандалом, с Ильёй Авербухом у Лобачёвой сохранились тёплые отношения.
Ирина Лобачева и Илья Авербух (фото: РИА Новости / Александр Вильф)
Она публично поддержала его брак с Лизой Арзамасовой, а сам Авербух в свою очередь заступился за бывшую супругу, когда её обвиняли в злоупотреблении алкоголем.
«Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!» — подчеркнул он.
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