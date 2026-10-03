«Целый букет»: Продюсер Дворцов назвал еще одну причину смерти Кашпировского

03 октября 2026, 20:18

Продюсер Дворцов указал на сахарный диабет Кашпировского

Анатолий Кашпировский (слева) (Фото: РИА Новости/Замир Усманов)

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стали продолжительные заболевания, в том числе осложнения, связанные с сахарным диабетом. Об этом РИА Новости сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.





Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил СМИ о его смерти в возрасте 87 лет. Информация появилась 3 октября.





«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», — прокомментировал Дворцов.