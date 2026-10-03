«Целый букет»: Продюсер Дворцов назвал еще одну причину смерти Кашпировского
Продюсер Дворцов указал на сахарный диабет Кашпировского
Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стали продолжительные заболевания, в том числе осложнения, связанные с сахарным диабетом. Об этом РИА Новости сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил СМИ о его смерти в возрасте 87 лет. Информация появилась 3 октября.
«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», — прокомментировал Дворцов.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Он окончил Винницкий медицинский институт и работал врачом-психотерапевтом. Широкую известность специалист получил в конце 1980-х годов после проведения телевизионных сеансов психотерапии.