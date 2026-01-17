В Москве задержали пассажира такси с пистолетом кустарной сборки
В Москве полиция задержала вооружённого пассажира такси. Подробности сообщает РЕН ТВ.
При проверке автомобиля водитель вёл себя спокойно, а его клиент демонстрировал неадекватное поведение. Гражданин сильно нервничал и всеми силами избегал контакта с сотрудниками полиции.
Его действия вызвали у правоохранителей повышенное внимание. В результате проверки у задержанного обнаружили пистолет и боеприпасы. Пассажир не смог пояснить происхождение оружия.
Соответствующего разрешения у него не оказалось. По предварительной информации, мужчина мог самостоятельно собрать пистолет из деталей другого оружия.
Накануне москвич расстрелял дебоширов из травматического пистолета.
