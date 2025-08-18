«Тюнингованная старушка»: Валерия рассказала о будущих пластических операциях
57-летняя певица Валерия, известная по хитам «Часики» и другим, рассказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Об этом певица заявила в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».
Валерия, несмотря на сделанное заявление, не стала отрицать, что в будущем может решиться на хирургические изменения.
«Настанет тот самый момент, но пока справляюсь с помощью косметологии. Делаю всё то, что делают все остальные», — призналась певица.Валерия также отметила, что главное в облике человека — это взгляд. По её словам, даже самая качественная пластика не скроет возраст, если глаза остаются «безжизненными».
«Ты будешь выглядеть, как тюнингованная старушка», — резюмировала жена продюсера Иосифа Пригожина.