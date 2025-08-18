«Тюнингованная старушка»: Валерия рассказала о будущих пластических операциях

18 августа 2025, 21:30

Певица Валерия рассказала об отношении к пластическим операциям

Валерия Перфилова (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

57-летняя певица Валерия, известная по хитам «Часики» и другим, рассказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Об этом певица заявила в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».





Валерия, несмотря на сделанное заявление, не стала отрицать, что в будущем может решиться на хирургические изменения.

«Настанет тот самый момент, но пока справляюсь с помощью косметологии. Делаю всё то, что делают все остальные», — призналась певица.

«Ты будешь выглядеть, как тюнингованная старушка», — резюмировала жена продюсера Иосифа Пригожина.

